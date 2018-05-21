Как появилась криптовалюта Tether

Альткоин Tether впервые появился на рынке в 2015 году. Этот вид криптовалюты сочетает в себе характеристики, которые одновременно присущи обычным деньгам и криптовалютам. В результате появился цифровой актив, который в перспективе мог бы стать альтернативным расчетным инструментом в банковской сфере. Разработчики криптовалюты позиционируют свое детище, как наличные деньги в электронном виде. Связано это прежде всего с тем, что Tether ориентируется на курс доллара.

Tether — это криптовалюта, которая стремится к стабильному росту курса, как у обычных денег, и при этом обладает инновационными техническими характеристиками. В отличие от биткоина (Bitcoin), стоимость которого непрерывно колеблется, главное свойство токенов Tether — это стабильность. Стоимость токена не может сильно отклониться от $1, поскольку, если верить Tether, каждый из этих токенов обеспечен долларом на счете компании.

Tether представляет собой платформу для привязки фиатных денег к криптовалютам. Это удобно по той причине, что от обычных денег общество отказаться не готово, но одновременно энтузиасты с каждым годом продвигают криптовалюты все дальше. Чтобы жить в настоящем, а не только в будущем, Tether Limited создали гибридный альткоин.

Tether руководствуется достаточно простым механизмом работы. Когда пользователи покупают криптовалюту за фиатные деньги, средства автоматически переводятся в цифровые активы. Одновременно когда средства выводят обратно, из системы они просто "вычеркиваются".

На сегодняшний день существует три основных вида криптовалюты Tether:

USDT — цифровые монеты привязаны к доллару;

EURT — привязанная к евро криптовалюта;

JPYT — криптовалюта привязана к иене.

Выделяют следующие особенности цифрового актива Tether:

криптовалюта работает благодаря функционированию протокола Omni, взаимодействующего с блокчейнами;

1 tether равняется 1 USD;

отсутствие комиссионного сбора;

майнить криптовалюту невозможно;

система обязывает пользователей проходить процедуру верификации в целях безопасности.

Хотя Tether неоднократно заявляла, что ее токены полностью обеспечены долларами, компания так и не предъявила никаких убедительных доказательств и не провела внешнего аудита, а недавно прекратила партнерство с бухгалтерской компанией Friedman LLP.

Нилабх Диксит, соучредитель гонконгской криптоинвестиционной компании Cryptomover, замечает: "Пока это не более чем черный ящик".

Кроме того, вопросы вызывают связи Tether с одной из крупнейших криптовалютных бирж Bitfinex — некоторые наблюдатели утверждают, что торговля токенами Tether на Bitfinex привела к манипуляции ценами биткоина.

Ранее информация о взаимодействии биржи и криптовалюты умалчивалась, но когда об этом узнали, многие отказались от сотрудничества с Tether. Специалисты считают, что из-за подорванного доверия Tether вряд ли может считаться ценным активом, который подкреплен реальной стоимостью.

Хотя компании не раскрывают свое местонахождение и имена руководителей, их представитель Ронн Торосян в письме от 3 декабря заявил, что обе фирмы возглавляет Ян Людовикус ван дер Вельде, передает Bloomberg. Согласно же так называемому "Райскому досье" (Paradise Papers), в советы директоров обеих компаний входит Фил Поттер, также занимающий должность директора по стратегии в Bitfinex.