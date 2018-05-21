История создания Российских железных дорог: начало пути

В прошлом году исполнилось ровно 180 лет момента создания российских железных дорог. Сегодня РЖД занимают по протяженности второе место в мире. Они развиваются, постоянно внедряя технические новинки и существенно увеличивая грузооборот. Но кто же был основателем Российских железных дорог?

Всех тех, кто причастен к этому процессу, можно увидеть на памятнике отцам-основателям РЖД, который был открыт в 2013 году у Царской банши Казанского вокзала.

1.

На вопрос, как началась в России эпоха железнодорожных сообщений, мы привычно вспоминаем о Царском селе, однако на самом деле история начиналась на Алтае, а первый известной прародительницей железных дорог была Змеиногорская чугунка, которую спроектировал и построил инженер ПетрКозьмич Фролов.

Для своего времени проект встроенной в горный пейзаж рельсовой дороги на конной тяге был более чем прогрессивным. Более того, в мире он не имел аналогов. Железная дорога, построенная в 1809 году, соединял Змеиногорский рудник и Корбалихинский сереброплавильный завод.

На пути всего 1,8 километров применили все известные сегодня железнодорожные сооружения: мост через реку высотой 11 метров, постепенно снижающийся виадук, выемки глубиной 5 метров. Змеиногорская чугунка — первая в мире надземная магистраль.

Чугунные рельсы длиной отливались в Томске и Змеиногорске. Для перехода на примыкающие ветки использовался специальный поворотный круг, который приводился в движение лошадью. Чугунка увеличивала эффективность перевозки руды в 25 раз!

Фролов разработал еще два проекта аналогичных магистралей, которые предполагалось построить на Алтае и в Воронежской области, но оба они не были воплощены в жизнь.

В 1831году Петр Фролов был вызван в Петербург, где произведен в тайные советники и занимался делами особой государственной важности.

Змеиногорская дорога проработала примерно 25 лет. После смерти Фролова обслуживание и ремонт ее прекратились, и постепенно она пришла в упадок. Сейчас на месте Змеиногорской чугунки установлен мемориальный камень. В городе работает музей, посвященный дороге.

2.

Ефим Черепанов (1774-1842) и его сын Мирон Черепанов (1803-1849) были главными умельцами-самородками династии Демидовых на Уральском нижнетагильском металлургическом заводе. Вместе они внедрили целый ряд уникальных изобретений: токарные, винторезные, строгальные, сверлильные, гвоздильные станки превратили горные заводы в настоящее производство.

В 1824 году Ефим Черепанов сконструировал паровую машину мощностью в четыре лошадиные силы. С 1828 по 1830 годы сооружается установка мощностью уже 40 лошадиных сил.

Всего Черепановыми было изготовлено более 25 паросиловых установок мощностью от 5 до 60 л. с. За успехи в этой области кабинет министров наградил Ефима Черепанова серебряной медалью на Аннинской ленте.

В октябре 1833 года на Выйском заводе начались работы по сооружению "сухопутного парохода", как тогда его называли. В феврале 1834 года начались испытания. Первый паровоз Черепановых перевозил состав весом более 3 тонн со скоростью 15 км/час. Протяженность пути составляла около 900 метров.

Осенью 1834 года началась постройка второго паровоза. Он был более мощным и мог перевозить до 16 тонн груза. По отстроенной от медного рудника к Выйскому заводу чугунной дороге перевозилась медная руда.

По своей конструкции первый русский паровоз превосходил общий уровень тогдашней паровой техники, так же как и рельсовая колея, сооруженная по образцу фроловских дорог.

Предполагалось протянуть чугунные колесопроводы и к другим месторождениям, но этот более масштабный проект Черепановым не удалось завершить. Черепановские проекты были реализованы другими механиками. В 1830-ые годы для заводских нужд были построены паровозы в Приуралье и Карелии.

Во время посещения Нижнего Тагила в 1837 году будущий император Александр IIс восторгом знакомился с "диковинной машинной премудростью" Черепановых. Сдержанные на поощрения и похвалу заводчики Демидовы отмечали заслуги семьи Черепановых. Им и их семьям были дарованы вольные. Они получали высокое жалование и имели собственный двухэтажный каменный дом (сейчас в нем музей). На родине в Нижнем Тагилевеликим изобретателям установлен памятник.