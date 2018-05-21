Знаем ли мы самые знаменитые мосты России?

Конечно, Петербург — это настоящая столица мостов. Нигде в России не найти их такого количества, как в Северной Венеции — самых разных форм и видов. Но мосты, интересные и с исторической, и с технической точки зрения, есть во многих городах страны. Некоторые из них известны невероятными историями с ними связанными, другие отличаются архитектурными изысками. Сегодня разнообразие этих сооружений потрясает воображение.

1. Самый известный мост — Дворцовый в Санкт-Петербурге

Самый, пожалуй, известный мост Санкт-Петербурга, который является к тому же символом этого города, перекинут через Большую Неву и . Строительство этого моста началось с 1912 году, а уже в 1916 для проверки его прочности на мост въехали 34 авто с грузом более 600 пудов. Художественное оформление моста тогда выполнено не было — установили только деревянные перила. На чугунные с советской символикой их заменили уже в 1939, а отдельные деревянные конструкции простояли до 1978 года. Стоит отметить, что в 1917 году Дворцовый мост переименовали в Республиканский, а историческое название ему вернули лишь в 1944.

Как не старались архитекторы "приблизить" мост к воде, он всё равно закрывает более чем на половину зданий Адмиралтейства, Биржи и Кунсткамеры. Уйти от этого при низких берегах Невы и сохранении условий для судоходства было просто невозможно. Длина моста, состоящего из пяти пролётов — 250 метров, а ширина — 27,7 метров. Это самый знаменитый разводной мост России, символом Санкт-Петербурга является открытый Дворцовый мост во время белых ночей.

Амурский мост в Хабаровске Амурский мост в Хабаровске

2. Мост с купюры 5 000 рублей — Хабаровский мост (двухэтажный)

Этот мост видел каждый, кто держал в руках 5-тысячную купюру Банка России. На ней изображён Хабаровский мост, который соединяет берега Амура. Возведением этого моста в 1916 году было ознаменовано завершение строительства самой длинной железнодорожной ветки в мире — Транссибирской магистрали. Реконструировали мост в 2009 году. Уникальность Хабаровского моста состоит в том, что он имеет 2 яруса - по верхнему ярусу движутся автомобили, а по нижнему — поезда. Общая протяжённость моста с эстакадами составляет 3890 метров.

Мост "Красный дракон" в Ханты-Мансийске

3. Мост "Красный дракон" в Ханты-Мансийске

Автомобильный мост в Ханты-Мансийске, построенный в 2004 году и соединяющий берега Иртыша, называется "Красный дракон", поскольку хитросплетение его металлических конструкций издали напоминает некое сказочное существо, распластавшееся на берегу реки. Общий вес этой конструкции, возводилась которая по уникальной технологии "арка-ферма-балка", — 11 тонн. Общая длина "Красного дракона", состоящего из 14 пролётов, — 1315,9 метров. Другого похожего сооружения в России нет.

Живописный мост в Москве

4. Живописный мост в Москве

Живописный мост в Серебряном бору был открыт в 2007 году, соединяет берега Москва-реки и является частью Краснопресненского проспекта. Вантовых мостов в мире немало, но конструкция Живописного моста настолько уникальна, что он стал одной из главных достопримечательностей столицы.

Подвесной модуль эллипс на Живописном мосту

Мост представляет собой арочную конструкцию с веерным расположением вант. По обе стороны моста установили шумозащитные экраны. В верхней точке арки, по проекту, предполагалось размещение смотровой площадки, но позже рассматривались вопросы о размещении в висячем модуле эллипсоидной формы ресторана, телестудии и, наконец, ЗАГСа. Правда, в эксплуатацию этот уникальный объект пока не ввели. Сам модуль (длина — 33 м, ширина — 24 м, высота — 13 м) на мосту закреплён, а лифтов пока нет.

Президентский мост в Ульяновске

5. Самый длинный мост России — Президентский мост в Ульяновске

Приближаясь к Ульяновску, красавица Волга разливается до четырех десятков километров в ширину. А потому не стоит удивляться, что именно в Ульяновске построен Президентский мост — один из самых крупных речных мостов в Европе и самый длинный в России. Его длина вместе с подходами почти равна 13 км (длина только моста — 5,8 км).

Президентский мост в Ульяновске

Несмотря на некоторую провинциальность, Президентский мост имеет сходство с "Золотыми воротами" в Сан-Франциско. Напоминанием о калифорнийской жемчужине служит конструкция первой опоры, которая удивительно похожа на американский прототип.

Вантовый мост в Муроме

6. Самый красивый мост в России в Муроме

Недалеко от города Мурома возведен мост, названный Муромским. Он считается одним из самых необычных мостов в России. В 2013 году именно его признали самым красивым в стране, согласно всероссийского интернет-опроса.

Длина этого моста — без малого 1400 метров. Говорят, что в ветреную погоду его ванты издают своеобразные звуки, похожие на пение.

Русский мост во Владивостоке

7. Самый восточный мост — Русский во Владивостоке

Русский мост — один из самых амбициозных проектов в России. Построенный в 2012 году в рамках подготовки к саммиту АТЭС он стал единственной дорогой, соединяющей полуостров Назимова с островом Русским, где ранее для транспортного сообщения использовались лишь паромы.

Русский мост во Владивостоке

На момент строительства он был признан самым большим вантовым мостом в мире. Русский гигант может похвастаться рекордными по высоте пилонами (около 320 м) и самым длинным в мире пролетом (1104 м), что делает жемчужину Восточного Босфораместом притяжения иностранных туристов. Так, по версии TripAdvisor, мост вошел в десятку самых интересных туристических мест России, а National Geographic включил Владивосток в топ-10 городов с самым живописным видом на море.

Мост "Скайбридж" в Сочи

8. Пешеходный мост — "Скайбридж" в Сочи

Леденящий ужас и полный восторг можно испытать на пешеходном мосту "Скайбридже", расположенном в сочинском "Скайпарке" (центре экстремальных приключений). Прогулка по этому самому длинному в мире подвесному мосту (435 м) раскинувшемуся над рекой Мзымта, станет для любого настоящим испытанием.

Необычная подвесная дорога расположена над Ахштырским ущельем (200 м вниз), чьи живописные виды окупают все переживания и страхи. Несмотря на кажущуюся шаткость конструкций, мост абсолютно безопасен и способен выдержать колоссальные нагрузки от ураганного ветра до землетрясения. Неслучайно только подготовка к его строительству заняла целых три года. Добраться до парка приключений можно на бесплатном трансфере, который отправляется от остановки "Форелевое хозяйство", или на городском автобусе №131.

Бугринский мост в Новосибирске

9. Самый популярный в Сибири — Бугринский мост в Новосибирске

Этот мост, соединяющий берега Оби, — бесспорно, самый красивый и популярный в столице Сибири. О том, что Бугринский мост пользуется особой любовью горожан, говорят многочисленные фотосессии, регулярно появляющиеся в Сети.

По изяществу линий он чем-то напоминает Живописный в Москве. И хотя сибирский гигант не располагает "летающим" загсом, с технологической точки зрения ему нет равных в стране: мост окружают 156 вант, закрепленных на рекордно большой 380-метровой арке, признанной самой большой не только в России, но и в СНГ. Кстати, церемония торжественного открытия в 2014 году проходила при личном участии президента России.

Банковский мост в Санкт-Петербурге

10. Самый романтичный мост — Банковский мост в Санкт-Петербурге с крылатыми грифонами

Банковский мост расположен не на продолжении какой-либо улицы, а напротив здания Ассигнационного банка, недалеко от Казанского собора.

Банковский мост в Санкт-Петербурге

Цепи Банковского моста поддерживают большие, почти трехметровой высоты, грифоны с золотыми крыльями. Грифоны это мифические крылатые существа с туловищем льва и головой орла или льва. Скульптор Павел Соколов сделал своим грифонам львиные головы. По легенде, эти чудовища охраняют золото и клады — место около банка им подходит. Полые скульптуры скрывают внутри поддерживающие мост консоли. Над головами грифонов укреплены круглые белые фонари, их крылья покрыты сусальным золотом. Это привлекало "золотоискателей", соскребавших позолоту до тех пор, пока мост не потребовал капитального ремонта.