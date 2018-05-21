Забытый кошмар: как псих взорвал Ту-104 под Читой

Сорок пять лет назад, 18 мая 1973 года на борту авиалайнера Ту-104, выполнявший рейс в Читу, случилось непредвиденное: один из пассажиров захватил самолет и потребовал изменить маршрут.

Находившийся на борту милиционер попытался его обезвредить, но оказалось, что террорист вовсе не шутит: прогремел взрыв, погиб 81 человек. Это стало самым крупным терактом за всю советскую историю.

Из Москвы самолет Ту-104А вылетел вечером 17 мая 1973 года. Курс он взял на Челябинск, Затем в Новосибирск, Иркутск и Читу. В Иркутске сменился экипаж самолета, на борт поднялись новые пассажиры — в том числе и 30-летний Тенгиз Рзаев.

Выходец из Азербайджана пытался после школы поступить в МГИМО, однако в аттестате у него были слишком плохие оценки, он не знал не то, что иностранные языки — с русским с трудом справлялся. Так что, вместо поступления в вуз, Тенгиз отправился служить в саперные войска.

Мечты о дипломатической карьере не оставили мужчину, и он решил реализовать свои стремления в Китае. "Здесь меня не понимают, — заявил тогда Рзаев своему приятелю, — а вот в Китае поняли бы. Там бы я быстро стал дипломатом".

Рзаев пронес с собой на борт количество взрывчатки, достаточное, чтобы уничтожить самолет — 5,5-6 кг тротила. Около половины четвертого он подозвал бортпроводницу, продемонстрировал ей сверток и велел передать пилотам, что он требует изменить курс. Пункт назначения он собирался назвать лично, оказавшись в кабине пилотов.

В 03:36 МСК командир самолета Николай Ободянский передал на землю: "С кабины поступило требование изменить курс, сигнал об опасности включил бортмеханик и сказал "сейчас пройдут в кабину и словом скажут, куда лететь".

За несколько лет до этого, после очередной попытки угона пассажирского самолета, вышел секретный приказ о сопровождении сотрудниками МВД или КГБ всех рейсов, проходящих вблизи границы. Документ давал сопровождающим самые широкие полномочия при пресечении попыток угона и дозволял принимать любые меры по обезвреживанию преступника.

Рейсом Москва — Чита летел младший сержант Владимир Ежиков. Молодой мужчина в гражданском сидел в первом ряду, прямо за кабиной пилотов. При себе у него было табельное оружие — пистолет Макарова.

Бортпроводница сообщила Ежикову о требованиях Рзаева. Сержант подошел к преступнику, показал ему удостоверение и велел отдать взрывчатку. Но тот наотрез отказался.

Ежиков продолжал стоять на своем. Поняв, что запугать сержанта не удастся, Рзаев пырнул его ножом в живот и, сжимая в руках бомбу, бросился к кабине пилотов. Тогда Ежиков выхватил пистолет и выстрелил Рзаеву в спину, попав под левую лопатку — точно в сердце.

Террорист из последних сил отбросил от себя бомбу. А потом активировал взрыватель.

На земле диспетчер увидел, что сигнал об опасности прервался, а на экране радиолокатора возникло "облако", характерное для взрыва воздушных объектов. Между захватом самолета и его исчезновением прошло всего около двух с половиной минут.

На место катастрофы были немедленно высланы вертолеты, экипажи которых обнаружили разрушенную кабину самолета на северном склоне сопки Хундунай. Западнее этого места на расстоянии одного километра пилоты увидели нижнюю часть фюзеляжа с двигателями. Примерно через два километра на северо-запад от нее лежала хвостовая часть фюзеляжа с оперением. Вскоре были найдены обе плоскости и шасси.

В изуродованной кабине, к которой поисковый отряд солдат прибыл утром следующего дня, тнла летчиков находились в своих креслах. Вскоре на вершине ели поисковики увидели тело офицера. Далее — женщины с ребенком. На склоне сопки нашли останки и других пассажиров, среди которых был пока еще неопознанный Рзаев с обезображенным до неузнаваемости лицом.

Осмотр выявил самую важную деталь — пулевое отверстие на спине мужчины."Было ясно, что это и был тот самый труп, который искали среди всех остальных", — отмечал Акопов.

Чтобы восстановить лицо Рзаева, специалистам пришлось собрать все обломки костей, установить шины, зашить раны. Ортопед-стоматолог сделал слепки с правой ушной раковины и нижней челюсти. Снимки отреставрированной головы были переданы следователю. Личность Рзаева была установлена уже через сутки.

По итогам авиационного расследования был составлен акт, в котором говорилось: "причиной катастрофы с самолетом, в результате которой он разрушился в воздухе, а пассажиры и экипаж погибли, является подрыв взрывного устройства преступником, который пытался принудить экипаж изменить курс самолета".

По данным комиссии, самолет разрушился в воздухе на несколько крупных частей: средняя часть крыла, носовая часть (до 15 шпангоута), хвостовая часть (до 65 шпангоута), нижняя часть фюзеляжа с двигателями и мотогондолами, а также разрушенную на множество мелких кусков среднюю часть фюзеляжа. Такое разрушение могло произойти только при резком повышении давления в салоне, приведшее к разрушению силовой конструкции в зоне очага высокого давления и последующим разрушением самолета от взрывной декомпрессии.