Вечный двигатель и другие изобретения Николы Тесла

Никола Тесла был действительно великим изобретателем. Конечно, приписывали ему и совершенно загадочные изобретения. Но все труды свои великий серб сжег, считая, что люди недостойны таких изобретений. Но все-таки до нас дошли несколько историй о его работах.

Одна из них — изобретение вечного двигателя. Рассказывают, что в 1931 году Никола провел любопытный эксперимент. Вместо традиционного двигателя внутреннего сгорания он установил в автомобиль марки Pierce-Arrow небольшую коробочку с двумя торчащими из нее стержнями. После этого машина работала без подзарядки целую неделю. Очевидцы говорят, что Тесла умудрился разогнать авто до 150 километров в час. А в это верится с трудом.

На то время это были, просто фантастические показатели. Доказать или опровергнуть этот эксперимент, в наше время не представляется возможным… Так как все записи Никола сжёг.

Весной 1908 года Тесла в письме редактору газеты "Нью-Йорк таймс" написал: "даже сейчас мои беспроводные энергетические установки могут превратить любой район земного шара в область, не пригодную для проживания".

Вряд ли ученый блефовал. В любом случае, вне зависимости от того правда это или вымысел, но летом — 30 июня того же года в Сибири случилось нечто невероятно. Большинство наивно полагает, что там упал метеорит, в последствии получивший название "Тунгусский". Но одна из гипотез гласит, что никакого падения не было. А взрыв — это последствие экспериментов Николы, который заключался в передаче энергии на большие расстояния.

При этом сторонники фантастического предположения утверждают, что у версии есть доказательства. Как вариант, вот это: накануне падения "Тунгусского метеорита", в небе Канады и Северной Европы облака внезапно стали серебристыми и словно пульсировали. Это один в один совпадает с рассказами очевидцев, наблюдавших ранее за опытами Теслы в его лаборатории в Колорадо-Спрингс.

В 1958 году американское агентство DARPA взялось за проект под названием "Качели". На реализацию этой операции ушел почти десяток лет и около 30 миллионов самой конвертируемой валюты в мире. Проект вроде как не удался, и ученые совместно с вояками засекретили его результаты.

Тем не менее, в прессу просочилась информация, что американцы пытались воссоздать загадочные "лучи смерти", которые изобрел Тесла. Правды ради стоит отметить, что за двадцать лет до начала эксперимента, когда великий ученый еще был жив, он предлагал правительству США супероружие, способное уничтожить 10 тысяч самолетов с расстояния в 400 километров. Странно, что тогда — в канун второй мировой войны это изобретение осталось невостребованным у американцев.

"Лучи смерти" окутаны покровом тайны, однако известно, что в его основе был некий осциллятор радиочастот — прибор, который использовал атмосферу Земли, как источник колоссальной энергии.

Кстати, ходят слухи, что в отличие от США, в СССР заинтересовались технологией, и вроде бы даже купили у Теслы чертежи за 25 тысяч долларов. И, как знать, может быть в изобретении лазеров, которые сейчас активно используются и в светской, и в военной промышленности, есть толика гения великого серба.

Еще одна загадка, тесно связанная с именем великого ученого и нашедшая отображение в фантастической литературе и кино, именуется "Филадельфийский эксперимент". Говорят, что перед второй мировой Тесла-таки сотрудничал с милитаристами, в частности — с военно-морскими силами США.

Для них Никола разрабатывал проект, который должен был создать технологию "невидимости" кораблей ВМФ для радаров противника. И вроде бы ему не хватило буквально года, чтобы провести экспериментальное подтверждение своей теории: в самый разгар Великой Отечественной войны, в январе 1943 года сердце гения перестало биться. Впрочем, спустя десять месяцев после смерти создателя технологии, американцы вроде реализовали идею Тесла на практике.