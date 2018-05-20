Тайны субмарин Третьего рейха

До 1935 года Германии, после поражения в Первой мировой войне, было запрещено строительство подводных лодок. С приходом Адольфа Гитлера к власти кардинально изменило ситуацию с вооружением в Германии.

Согласно подписанному в 1935 году военно-морскому соглашению с Великобританией субмарины признавались устаревшим видом оружия. И Германия получает разрешение на их строительство. В результате к концу войны Третий рейх владел 1153 подводными лодками.

До 1943 года командовал всем подводным флотом Германии Карл Демиц, который затем становится главнокомандующим ВМФ Германии.

Именно ему принадлежит большинство стратегических разработок и идей, применённых во время подводных войн. Дёниц создал из своих подчинённых подводников новую сверхкасту "непотопляемые Пиноккио", а сам получил прозвище "Папа Карло". Все подводники проходили интенсивную подготовку, и знали возможности своей субмарины досконально.

Тактика ведения боя подводными лодками Дёница была настолько талантлива, что получила у противника прозвище "волчьи стаи". А выглядела она так: субмарины выстраивались определенным образом, чтобы одна из подводных лодок смогла обнаружить приближение конвоя противника.

Затем, обнаружив противника, субмарина передавала зашифрованное сообщение в центр, и дальше она продолжала путь уже в надводном положении параллельно противнику, однако довольно удалено за ним. Остальные субмарины наводились центром на конвой противника, и они окружали его как стая волков и нападали, пользуясь численным превосходством. Такие охоты обычно велись в темное время суток.

Как правило, основными целями субмарин Дёница являлись транспортные суда противника, которые отвечали за обеспечение войск всем необходимым. Во время встречи с судном противника, действовал главный принцип "волчьей стаи" — уничтожить судов больше, чем противник сможет построить. Такая тактика приносила свои плоды с первых дней войны на огромных водных просторах от Антарктиды до Южной Африки.

Принято считать, что подводный флот Третьего рейха был самым успешным боевым подразделением вермахта. В подтверждение этого обычно приводятся слова Уинстона Черчилля: "Единственная вещь, которая по-настоящему тревожила меня в ходе войны, — это опасность, исходящая от немецких подводных лодок. "Дорога жизни", проходившая через границы океанов, находилась в опасности".

К тому же, сама за себя говорит и статистика уничтоженных германскими субмаринами транспортных и военных кораблей союзников по антигитлеровской коалиции говорит сама за себя: всего на дно было пущено около 2000 военных кораблей и судов торгового флота. Правда, по данным Деница, потоплено было 2759 судов. При этом погибли более ста тысяч моряков противника.

Однако не менее впечатляющи и цифры потерь немецкого подводного флота. Из боевых походов не вернулась 791 субмарина, что составляет 70 % от всего подводного флота фашистской Германии! Приблизительно из 40 тысяч личного состава подводников, поданным "Энциклопедии Третьего рейха", погибло от 28 до 32 тысяч человек, го есть 80 %.

Сам Карл Дениц — "фюрер подводных лодок", и тот потерял двух сыновей, которые были офицерами-подводниками, и одного племянника. Именно поэтому один из российских исследователей германских субмарин, Михаил Курушин, назвал свой труд "Стальные гробы Рейха". Все дело было в том, что что в какой-то момент сильная противолодочная оборона союзников не позволяла немецким субмаринам достигнуть былых успехов.

Об этом же писал сам Карл Дениц в своих мемуарах: "События… недвусмысленно показали, что наступил момент, когда противолодочная оборона обеих великих морских держав превзошла боевую мощь наших подводных лодок".

Существует одно заблуждение, согласно которому гросс-адмирал Карл Дениц 5 мая 1945 года лично отдал приказ о затоплении всех субмарин Третьего рейха. Однако он не мог уничтожить то, что любил больше всего на свете.

Исследователь Геннадий Дрожжин в монографии "Мифы подводной войны" приводит фрагмент приказа гросс-адмирала. "Мои подводники! — говорилось в нем. — У нас за спиной остались шесть лет военных действий. Вы сражались, как львы. Но теперь подавляющие силы противника почти не оставили нам пространства для действий. Продолжать сопротивление бесполезно. Подводники, чья военная доблесть не ослабла, теперь складывают оружие — после героических сражений, не имеющих себе равных в истории".

Из этого приказа четко следовало, что Дениц предписывал всем командирам подводных лодок прекратить огонь и подготовиться к сдаче в соответствии с инструкциями, которые будут получены позже.

Интересно, что на службе у Дёница находилось еще одно подразделение субмарин, получивших название "Конвой фюрера". В секретную группу входило тридцать пять субмарин. Англичане, считали что эти подводные лодки предназначались для перевозки полезных ископаемых из Южной Америки. Однако остаётся загадкой, почему в конце войны, когда подводный флот был почти полностью разрушен, Дёниц не вывел из "Конвоя фюрера" не одной субмарины.

Существую версии, что эти субмарины использовались для контроля над секретной нацистской Базой 211 в Антарктиде. Однако две из субмарин конвоя были обнаружены уже после войны возле Аргентины, капитаны которых утверждали, что перевозили неизвестный секретный груз и двух тайных пассажиров в Южную Америку. Некоторые из субмарин этого "призрачного конвоя" так и не были обнаружены после войны, да и военных документах упоминаний о них почти не было, это U- 465, U-209. Всего историки говорят о судьбе всего лишь 9 из 35 субмарин — U-534, U-530, U-977, U-234, U-209, U- 465, U -590, U-662, U863.

На одной из субмарин, сдавшейся американцам 18 мая 1945 года у побережья США, по слухам, были обнаружены трупы трех германских генералов, покончивших жизнь самоубийством. Кроме того, на подлодке был обнаружен груз ртути стоимостью шесть миллионов долларов по тогдашним ценам.

К слову, когда U-843 норвежские водолазы-любители в 1858 году подняли со дна пролива Каттегат, то у нее на борту был найден груз олова, молибдена и каучука. На этой операции кладоискатели заработали 35 миллионов крон, причем одна только продажа корпуса субмарины принесла им целый миллион. В других поднятых со дна моря подводных лодках находили валюту, уран, даже опиум.

В сентябре 2007 года лондонская "Таймс" опубликовала рассекреченный доклад британских спецслужб, в котором говорится о попытке эвакуации в Аргентину золота, иностранной валюты и других ценностей, предпринятой нацистскими лидерами в годы войны.