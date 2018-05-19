Самая короткая война в мире

Борьба за территории сопровождала человечество всю его историю. В те времена, когда дипломатия была почти неразвита, все территориальные вопросы решались в военном порядке. А войн — это всегда большие человеческие потери.

А воевали много. Некоторые из этих войны длились десятилетиями, а некоторые были молнееносными. Самый же короткий военный конфликт продолжался всего 38 минут. Война между Соединенным Королевством и султанатом Занзибар произошла 27 августа 1896 года и вошла в анналы истории.

Африканское государство Занзибар было колонизировано Англией. Так как страна занималась торговлей ценными товарами, многие европейцы пытались приобрести контроль над землей. Германия набиравшая свое могущество, старалась не остаться в стороне и тоже скупала владения на материке.

После смерти султана, в результате военного переворота поменялся властитель Занзибара. Он решил заменить покровителя на более могущественного в лице Германии. Конечно Англия не могла это оставить без внимания.

Занзибару был выдвинут ультиматум: новый султан отказывается от власти в пользу английского протеже Хамида бин Мухаммеда или объявляется война. К острову Занзибару подошли два крейсера, несколько канонерских лодок флота Великобритании и остановились в гавани прямо напротив резиденции султана.

Новоявленный султан отказался сложить свои полномочия и началась подготовка к обороне. Халиб ибн Баргаш понадеялся на свою армию в 2 800 человек и корабль флота Занзибара. У него было пару пулеметов, несколько орудий, пушка.

В 08:00 утра 27 августа, после того как Халид отправил посланника с просьбой о переговорах, консул ответил, что против султана не будут вестись военные действия, если он согласится на условия ультиматума. Однако султан не принимал условий англичан, считая, что они не откроют огонь. В 08:55, не получив никаких дальнейших новостей из дворца, на борту крейсера "Сент-Джордж" адмирал Роусон дал сигнал готовиться к действию. Так началась самая короткая война в истории, повлекшая множество жертв.

Срок ультиматума истекал утром в 9 часов. К этому моменту британцы собрали три военных крейсера, две канонерские лодки, 150 морских пехотинцев и матросов и 900 солдат занзибарского происхождения в районе порта. Ровно в 9 часов утра был открыт огонь из орудий по султанскому дворцу. Точные попадания его разрушили, превратив в руины. Так как занзибарский флаг еще реял, достаточно было одного прицельного выстрела и его удалось сбыть. Это означало полную капитуляцию.

Дворец загорелся, и вся артиллерия занзибарцев была выведена из строя. Три тысячи защитников, слуг и рабов находились в основном дворце, построенном из дерева. Среди них было много жертв, которые погибли и пострадали от взрывоопасных снарядов. Несмотря на первоначальные сообщения о том, что султан захвачен и должен быть сослан в Индию, Халид смог убежать из дворца.

Корреспондент агентства Рейтер сообщил, что султан "сбежал после первого выстрела со своими приближенными, и оставил своих рабов и сподвижников для продолжения боевых действий". Халиб ибн Баргаш попросил помощи у немецкого посольства. Откуда его в дальнейшем эвакуировали в Танзанию.

Армия Занзибара потерпела полное поражение за 38 минут, чего и следовало ожидать. Этот инцидент вошел в книгу рекордов Гиннесса, как самый непродолжительный. В нем погибло 570 жителей африканского государства, поэтому можно сказать, что война, пусть даже самая короткая, всегда остается трагедией.