Профессор Стэнфордского университета классифицировал четыре разновидности идиотов

Несколько лет назад профессор Роберт Саттон опубликовал в Harvard Business Review эссе, в котором вывел свое правило: "Нет идиотам". Спустя три года после публикации он получил более тысячи откликов и выпустил книгу "Не работайте с идиотами".

Роберт Саттон известен как бизнес-коуч. Кроме того, он считается одним из выдающихся исследователей взаимоотношений в офисных коллективах. Саттон преподает в Стэнфордском университете. На днях вышла в свет его книга "Гид по выживанию среди придурков: как иметь дело с людьми, которые относятся к вам, как к грязи".

"Идиот — это тот человек, который заставляет вас чувствовать себя униженным и опустошенным!, — дает многозначительное определение профессор Саттон. Многолетние изыскания по этой теме дают ему право делать именно такой вывод.

Первую книжку о жизни среди "assholes" (англ. "мудаков", "сволочей", но мы ограничимся определением "идиот"- Ред.) Саттон опубликовал еще в 2007 году (называется "Не работайте с идиотами"). С тех пор он расширил свою классификацию идиотов до 4-х видов.

1. Макиавелли. Это те, кто готов идти по головам других ради собственной выгоды.

2. Притворщики. Это самый опасный тип. Они готовы поддерживать вас только до тех пор, пока в вас нуждаются.

3. Простофили. Они портят все, сами о том не догадываясь.

4. Подлизы. Эти игнорируют всех, кто ниже них по положению.

По мнению профессора, лучшее, что можно сделать с такими людьми — держаться от них подальше. Относиться к придурку, как к заразному вирусу, свести на нет вес контакты. Иначе можно и заразиться! Лучше всего отойти хотя бы на 25 шагов. Если физически дистанцироваться не получается, то стоит отстраниться хотя бы эмоционально.

Бороться с идиотами профессор Саттон советует с помощью чувства юмора и доброты.

Саттон в своих рассуждениях упоминает и реальные примеры идиотов среди известных персон, включая политиков. В частности, Саттон убежден, что президент Трамп в их числе:

— Такое поведение выгодно отдельному человеку, но мешает эффективно возглавлять организацию. Такие люди оставляют за собой врагов — и это мешает им эффективно работать, — ставит "диагноз" профессор.

К слову, дает профессор и советы о том, как самому не стать идиотом. Решение посмотреть в лицо собственному тёмному прошлому (как делают это во время лечения алкоголики и люди, страдающие другими зависимостями) может оказаться важным шагом на пути к трезвой оценке своих действий и началу изменения "предрасположенности стать идиотом".

Спросите себя, были ли вы хулиганом в школе? Притесняли ли вы своих одноклассников? Решение посмотреть в лицо фактам о своём прошлом поведении поможет вам оценить риск того, что в будущем вы будете вести себя как идиот.