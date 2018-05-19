Андрей Шаронов: Как научиться управлять собой в кризисной ситуации

Усталость и моральное выгорание могут настичь человека в тот момент, когда возраст его перевалили за 35 лет. Если вовремя оценить причину этой усталости и успеть что-то поменять в своей жизни, то можно, условно говорят "перейти на новый уровень".

Возраст как выход из колеи и переосмысление себя

Я и большая часть моего окружения являемся продуктом советской эпохи: мы все ощущали себя вписанными в систему, данную нам государством, видели перед собой четкий карьерный трек и хотели состояться в нем как в профессиональном, так и в личностном плане. Внутри нас было искреннее убеждение, что если все делать правильно, если отдаваться выбранной стезе полностью, то должность, чин, статус станут отражением нашей успешности и будут приятными и заслуженными призами. Карьера была нашим жизненным скелетом, без которого мы чувствовали себя потерянными и ненужными.

Не так давно мне исполнилось пятьдесят. И я понял для себя, что живу в дивном новом мире, который совсем не похож на то, что я представлял себе в двадцать пять. Это мир, где наш карьерный путь уже не является нитью Ариадны, которая ведет тебя по жизни. Здесь все решает твоя личная ответственность за принятые решения, внутренняя свобода, готовность меняться и осваивать новые направления. Более того, пришло понимание, что должность не является мерилом успеха: карьера по-прежнему важна, но не является тождественной твоей личности. И самые настоящие удовольствия в жизни приносят вовсе не деньги.

То, что происходит сейчас со мной и с кругом моих друзей и знакомых, — это попытка переосмыслить себя и свой жизненный путь, объяснить самому себе, что жизнь может быть не линейна, что после того как ты уходишь с поста, который считал важной и чуть ли не главной вехой в своей жизни, жизнь продолжается, она не теряет своей ценности, открывается с новых сторон и добавляет красок. Мы пытаемся доказать самим себе, что мы есть что-то и кто-то помимо своего кресла, костюма и галстука.

На пределе возможностей

Когда ты старше тридцати пяти, тебя могут настичь моральная усталость и выгорание. Это одновременно большая проблема и благо. Если вовремя осознать причину и изменить что-то в своей жизни, то это, как в компьютерной игре, позволит перейти на качественно новый уровень.

Подобное со мной случилось в Минэкономразвития: я в какой-то момент понял, что жутко собой недоволен, раздражен на грани озлобленности, что злюсь я оттого, что не могу поменять ситуацию и не могу решиться уйти. Передо мной маячил призрачный пост министра, ради которого, как мне казалось, я должен был мириться с подобной неудовлетворенной версией себя. Сейчас я бы дал себе самому простой совет: как можно быстрее собирать вещи и уходить.

Из таких ситуаций, которые рождают мучения и недовольство собой и окружающими, надо выходить — через кризис, через неопределенность, через страх остаться без признания былых заслуг.

Я вынес для себя из той истории главное правило: из гигиенических соображений надо регулярно, каждые пять-семь лет, выталкивать себя в зону некомфорта. И делать это в моменты, когда тебе кажется, что ты действительно чего-то добился, что ты эффективен и признан. Именно в такие моменты наше собственное тщеславие мешает нам увидеть возможности для роста и понять, как ограниченна ситуация. Можно менять сферу работы, заняться благотворительностью и начать все с нуля — это поможет увидеть, что ты не уникален, что таких, как ты, несколько сотен и даже тысяч, что ты не умнее других и должен каждый день доказывать окружающим и себе самому, что способен на большее. Достаточно хорошая практика отрезвления и способ умерить гордыню — правда, к этому надо быть по-настоящему готовым.

Борьба с лжецелями

Выбирая любой карьерный путь, мы должны опасаться ложных целей, которые формирует среда вокруг нас. Символом успеха современного общества чаще всего являются материальные блага, это проникает в сознание, как бы вы старательно ни уворачивались от мира глянца.

Когда я невольно сравниваю себя с кем-то из моего круга, то ловлю на мысли, что я не смог заработать, получить что-то, что есть у других, — но является ли это признаком моей несостоятельности? Однако все это — необходимые элементы процесса внутреннего взросления и способности понять, что именно приносит тебе удовлетворение и позволяет чувствовать себя счастливым, умение не ухватиться за то, что лежит на поверхности и блестит, найти свой путь.

Откровения могут быть разными. Я понял для себя, что наибольшее удовольствие получаю тогда, когда могу что-то отдать, а не получить. Это проявляется, например, в том, что я практически ненавижу получать подарки, особенно когда понимаю, сколько денег на них были потрачено и какое более благодарное применение можно было бы найти этим средствам. Важно, что я не заставляю себя не любить подарки, не тренирую таким изощренным способом силу воли, мне действительно в какой-то момент стало в радость отдавать больше, чем получать. И это дает мне энергию двигаться дальше.

Когда ты уже не думаешь о том, как прокормить и одеть свою семью, встает вопрос: на что потратить высвободившиеся силы? Как правило, такое приходит к кому-то в тридцать пять, к кому-то в сорок, к кому-то к пятидесяти годам.

Сейчас мне очень интересно наблюдать за нашими слушателями и выпускниками, большинство которых как раз начинают осознавать этот вызов. Кому-то удается направить высвободившиеся силы в спорт, кто-то начинает системно заниматься благотворительностью, кто-то масштабирует бизнес и выходит на федеральный и мировой уровень. Но все это история про создание добавленной стоимости, про генерацию смыслов, а не поглощение ресурсов, про отдачу, а не бездумное потребление.

Уроки возраста

Готов признаться, что всегда преклонялся перед людьми, которые знают, чем будут заниматься через 10, 15 и даже 30 лет. Наши профессора этому пытаются научить студентов — думать, расширять свои внутренние горизонты, планировать свою деятельность на несколько десятилетий. Из всех, кого я знаю, самых больших успехов в этом добился Рубен Варданян, и он вызывает безмерное уважение.

Наверное, я плохой ученик, потому что не знаю, чем буду заниматься даже через пять лет. И я никогда не знал, что со мной будет. Вместо этого я ориентировался на другой принцип — жить так, чтобы максимально задействовать свой умственный, физический и эмоциональный потенциал и всегда понимать, куда и как можно развиваться во имя достойных целей. В этом плане мало что изменилось за последние годы: я до сих пор вижу перед собой огромный фронт работ.

Если бы можно было сформулировать свое желание, то я сказал бы, что хочу оставаться адекватным среде, в которой живу, максимально долго. В этом мне помогает принцип lifelong learning, которого я стараюсь придерживаться по жизни. Он предполагает необходимость учиться новому каждый день, использовать для этого все имеющиеся в своем распоряжении ресурсы.

Чем старше мы становимся, тем больше у нас опыта, мудрости и умения понимать других. Стремление людей к образованию в так называемом серебряном возрасте становится все более осмысленным — образование может стать своего рода инструментом и условием для самореализации. Кто знает, возможно, именно это стремление к постоянному развитию и привело меня в итоге в бизнес-школу.

Возраст дает еще один урок, на мой взгляд, — вовремя принимать решения. У меня вызывает сожаление то, что мне долгое время не хватало амбиций для принятия важных решений, я недооценивал свои возможности и не верил в себя. Да, возможно, эта осторожность спасла меня от крайне опасных шагов, но все же часть решений могла бы случиться гораздо раньше. Мне было 43 года, когда я оставил пост замминистра, и следующий этап жизни стал для меня холодным душем.

Это было некомфортно, страшно, но пробудило во мне так необходимое в тот момент честолюбие, желание добиться результата в абсолютно новой сфере и заслужить уважение. Да, это могло бы произойти раньше лет на пять-семь, тогда бы все случилось проще и легче.

Пожалуй, до этого мне не хватало честности с самим собой, чтобы понять, чего хочется на самом деле. Поэтому сейчас я, как никогда, ценю умение задавать самому себе вопросы и отвечать на них, не цепляясь за внешние факторы. И, ответив, не медлить. Времени действительно мало, и оно слишком дорого.