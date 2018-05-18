Почему на Руси не было королей?

Термины "царь" и "король" которые в русском языке использовались для обозначения правящих особо очень чётко были разграничены. Если "царями" называли с Ивана III полуофициально, а с 1547 и коронации Ивана IV, уже и официально, российских правителей, то "королями" именовали только европейских монархов.

Этимология этих слов, их происхождение разнятся, хотя оба термина пришли в Европу, да и на Русь из Рима и из времен становления Римской Империи. Кстати первым правителем, именовавшим себя царём был не русский, а болгарский монарх, царь Симеон Великий, который принял этот титул в 917 году. Вслед за ним, уже в XIV веке такой титул стали носить сербские монархи, а потом уже "новое модное веяние" дошло и до Руси.

По самой популярной версии, само слово "царь" происходит буквально от имени Гая Юлия Цезаря. И многие исследователи видят в этом некую иронию. Поскольку само слово "Цезарь" изначально имело родовую принадлежность и могло значить не монаршую особу, а слово "волосатый".

Да и сам Гай Юлий Цезарь совершенно не стремился стать верховным и авторитарным правителем, для обозначения титула которого в Риме, кстати, было иное слово — "rex". И в общем, как показала история, правильно делал, но власть всё равно сосредоточилась именно в его руках, что и стало в итоге причиной заговора и убийства Цезаря. Но после Гая Юлия, чтобы подчеркнуть свою преемственность, римские правители стали именоваться именно Цезарями.

Царь на Руси

Со страной и титулом "царь" тут отдельная история, поскольку русские в определённый момент стали, и небезосновательно, считать себя "духовыми наследниками Византии". То есть, Восточной Римской Империи. А потому логично, что после падения Константинополя в 1453 году, который в российских летописях так и именовался — "Царьград", уже Ивана III начинают называть царём, а его внук Иван Грозный получил такой титул уже официально.

С термином "король" все исторически ещё интереснее хотя бы потому, что единой версии возникновения этого слова — нет. Самая распространенная теория заключается в том, что он также пошел от имени, но уже Карла Великого, императора Запада.

В частности, императорскую тиару на голову этого правителя возложил папа Лев III в декабре 800-го года. Но уже со времен княгини Ольги ориентиром для легитимности правления для русских была Византия, а не Рим. Более того римских правителей на Руси воспринимали как "пришлых", "не подлинно багрянородных" правителей.

Стоит вспомнить хотя бы попытку варяжских сановников Ольги после её длительной и не совсем удачной поездки в Царьград от её имени и без её ведома пригласить на Русьзападно-христианских миссионеров с целью сближения именно с Римом. Попытка оказалась полностью провальной, а миссионеры вообще уехали назад с большим трудом и риском для жизни.

И все это потому, что Ольга не искала сближения с "королями" и с их вариантом христианства тогда ещё единого, но уже все сильнее разнящегося. Она искала родства именно с Византией, как родины "подлинных монархов", царей. А потому и слово "король" стало относиться именно к европейским западным правителям. Как низшее по достоинству, нежели термин "царь".

Впрочем, есть и иная версия, которая утверждает, что слово "король" было в "ославяненном" виде вполне в ходу на Руси, и происходило оно как раз от слова "rex", трансформировавшись во французском, например, в "roi" или в испанского "rey". А буквально, этот самый "rex" означал просто "правитель".

И аналоги этого титула уже были в европейских языках. Например, скандинавское "конунг". И вот такими "конунгами" были на Руси "князья", то есть и правители, и военачальники. Понятно, что в рамках русской иерархии титулований "король", который ассоциировался с "князем", одним из многих, стоял значительно ниже по достоинству, чем "царь", который был единым и всевластным владыкой государства.

Другие версии

Есть и ещё одна версия истории слова "король", которая косвенно подтверждает этимологию термина "князь". Это происхождение от протоарийского "h₃rḗǵs" от которого появились, к примеру, индийские "раджи", по сути те же "князья", правители среди многих таких же.

Ну и версия собственно славянская, которая говорит о том, что слово "король" образовалось от "карати", то есть, карать или наказывать. В общем с любой точки зрения слово "король" для единого и централизованного русского государства было не совсем корректно. А потому, в рамках концепции "Москва — Третий Рим" логично было принято в обращение именно слово "царь" а потом, снова по примеру Византии уже и "император".