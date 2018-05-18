Смертельной опасный остров Грюинард

Ученые военной лаборатории Портон-Дауна в 1942 году ломали голову над вопросом: если немцы нападут на Британию, используют ли они биологическое оружие? Есть ли возможность у британских войск самим применить его против немцев?

Вторая мировая война была в самом разгаре, анличане несли серьезные потери и чем это все может закончиться, в тот момент было неизвестно. Это было одной из причин, по которой премьер-министр Уинстон Черчилль дал указание провести эксперименты по созданию биологического оружия. Вот тогда-то и родилась у него мысль разработать план поражения нацистов с помощью сибирской язвы.

Для испытаний был выбран пустынный шотландский остров Грюинард площадью 2 км², Сюда доставили 80 овец, в небо поднялся бомбардировщик и сбросил на них бомбу, начиненную спорами Bacillus anthracis — иначе говоря, сибирской язвой.

Очень скоро белое облако, распыленное над животными, сделало свео дело и на острове не осталось ни одной живой овцы. Ученые, облаченные в защитные костюмы, собрали овечьи трупы, взяли образцы кожи и внутренних органов, а останки сожгли. Этот эксперимент развеял все сомнения: сибирская язва может превращать города в необитаемые пустыни, ядовитые споры не боятся ни жары, ни засухи. Вскоре остров Грюинард объявили закрытой зоной, и несколько десятилетий о том, что здесь произошло, знали лишь посвященные.

К 1944 году биологическое оружие было готово к использованию, но изменившийся ход войны все же заставил Черчилля отступиться и свернуть готовящуюся операцию. Однако испытания не прошли бесследно.

В 1981 году некая боевая группировка Dark Harvest Commando разослала письма с образцами почвы с Грюинарда, одно — в Центр химической защиты в Портон-Дауне, другое — в Блэкпул, где проходил съезд консерваторов. В первой посылке земля оказалась зараженной. Несколько человек погибли.

В 1986 году остров залили формальдегидом и удалили верхний слой почвы. Чтобы убедиться в результате, сюда снова доставили стадо овец, все остались целы и невредимы, и в 1990 году Грюинард объявили безопасным, сняв предупреждающие знаки.