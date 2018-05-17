Право первой ночи - дикая традиция прошлого

Среди многочисленных обрядов, ритуалов и обычаев, получивших распространение по всему миру, особое место занимает так называемое право первой ночи. Также такое право существовало и на Руси. Но, как можно было спокойно реагировать на такое? Ведь девушка лишалась невинности с чужим человеком.

На европейском континенте во времена средневековья право первой ночи было закреплено законодательно. Считалось, что сюзерен или даже любой мелкий феодал давал молодой женщине своеобразную путевку в жизнь, лично лишив ее невинности. В большинстве случаев жених всецело поддерживал право первой ночи, так как в то далекое время чувство суеверия и религиозный настрой были настолько всепоглощающими, что женихи почитали за счастье, если их избранница проходила через чужую постель.

В некоторое время разные правители по-разному смотрели на эту традицию. В 1486 году Фердинанд Второй выступил против данного права. И в Испании действовал приказ, запрещающий знати спать с невестами или с девушками и парнями крестьян. Причем запрет действовал на всех и не важно — оплачивает сеньор данное право или нет.

Французские власти никого не ограничивали в этом праве. Были случаи, что даже представители католической церкви могли себе позволить это, так как имели земли и соответственно крестьян. Некоторые французы зарабатывали на брачной ночи деньги. Эти люди предлагали своих крестьянок за отдельную плату.

В России данное право было под запретом, но это особо никого не сдерживало. Русские помещики не уступали в этом своим западным коллегам. Из-за того, что в России у крестьян вообще не было никаких прав, они могли подвергаться любым прихотям хозяев.

Через несколько столетий картина изменилась. Все чаще можно было встретить жениха, который не желал делиться своей любимой невестой с престарелыми князьями и графами, отдавая право первой ночи. Он предпочитал откупиться, заплатить за неприкосновенность своей жены.

Во многих странах Европы и Азии эта традиция сменилась другими ритуальными действиями. К примеру, господин должен был переступить через постель с лежащей невестой или протянуть свою ногу поперек кровати.

Нередко первая ночь молодых обставлялась таким количеством шумных и беспокойных проявлений живого участия в свадебном процессе, что иной жених и рад был бы уступить свое место друзьям или даже случайному прохожему.

В Македонии, например, отправляя молодоженов в комнату, где они должны были провести свою первую ночь и отдавая жениху право первой брачной ночи, многочисленные дружки поднимали невообразимый шум, колотили в кастрюли и били палками по стенам. Потом прикрывали дверь в покои и уходили, чтобы вернуться ровно через пять минут, открыть дверь и спросить, все ли получилось,.

Многие люди, особенно в Европе довольно спокойно относились к данному обычаю. Главный фактор такого спокойствия крестьян и людей низших слоев это то, что ненужно платить налог. Отдал свою невесту на ночь и можешь не выплачивать соответствующий налог.

У крепостных в основном с деньгами и достатком всегда было плохо. Но, если мужчина решил взять в жены женщину, которая является собственностью другого господина, он должен заплатить ему подать. Есть способ не платить, это уговорить девушку лечь в постель с хозяином. Стоимость такого налога могла быть разной, как решит хозяин. Например, в 15 веке откупиться можно было за бочку пива и кусок свинины. Кто-то скупился на деньги и провизию, поэтому приходилось смириться с данным правом.

В России бывали случаи, когда после ночи с невестой, барин мог отблагодарить молодых деньгами, что довольно хорошо для молодой крестьянской семьи.