"Лагерь дождевого червя" - суперсооружение Третьего рейха

О существовании нацистского "Лагеря дождевого червя" известно еще с конца войны. Однако до сих пор он все еще представляет собой одну из самых жгучих тайн Третьего рейха, и на большинство вопросов ответов пока не найдено.

Regenwurmlager — "Лагерь дождевого червя" — это потчти полсотни бронированных железобетонных блокгаузов, три десятка километров подземных туннелей, 17 грузовых станций подземной узкоколейной железной дороги, система дамб, разводных мостов, запруд и водных каналов. Вся эта сложная логистическая система была построена в 1936–1938 годах. На советских картах этот объект обозначался как Мезерицкий укрепрайон.

Почти 80 лет назад эта система была прорыта в излучине рек Одер и Варта. А известный вход находится в лесах неподалеку от польского города Мендзыжеч.

До 1945 года эта земля принадлежала Германии и была передана Польше только по окончании войны. Потому нацисты имели возможность строить гигантское подземное сооружение в строгой секретности. Предположительно подземные работы были начаты еще в 1927 году, а после прихода к власти Адольфа Гитлера их форсировали.



Более масштабного и разветвленного подземного укрепрайона, чем этот, в мире не существует. По меньшей мере два раза глава Третьего рейха осмотрел это железобетонное царство. Длина основной построенной части составляет примерно 30 километров из 80 запланированных.

Если говоить о Regenwurmlager, то здесь располагалось более 50 огневых точек — дотов с толщиной стен в 3,5 метра. Многие доты так и не были соединены до конца. Глубина залегания тоннелей варьируется от 30 метров до 50 метров. По первоначальному замыслу укрепрайон должен был быть полностью автономен, включая в состав подземные казармы, столовые, медпункты и электростанции.

"Лагерю" наверняка придавали огромное значение, хотя никто не знает, зачем он был вырыт. Строят только догадки. Скорей всего, "Лагерю" отводилась роль укрепрайона, который должен был служить плацдармом для нападения на Восточную Европу и защищать Германию по главной стратегической оси: Москва — Варшава — Берлин. Именно отсюда немецкие войска двинулись на Варшаву, а после на Москву.

1945 год, зима — после захвата этой территории советские специалисты не могли обойти вниманием странный объект. Но, обнаружив множество расходящихся туннелей, побоялись проникнуть в них на достаточно большое расстояние. Ведь война еще не кончилась. Объект мог быть заминирован, а в туннелях, возможно, укрывались эсэсовцы. Но по окончании войны в районе Мендзыжеча были дислоцированы советские части Северной группы войск. Их представители также пытались произвести разведку. Однако, остерегаясь мин, особого рвения не проявили, потому успеха не достигли. Дверь из толстой брони заварили автогеном, а про "Лагерь" позабыли.





Следующую попытку предприняли лишь в 1980-х годах. Тогда советские военные осуществили инженерно-саперную разведку, но завершить ее не смогли. Необходимые объемы работ, оказались непосильными из-за недостатка средств. Потому в наши дни временами в подземелье спускаются только любители, которые тем более не в силах разведать объект такого масштаба.



Очевидно, исследование лабиринтов "Лагеря дождевого червя" способно преподнести множество сюрпризов, но для этого необходимы значительные финансовые затраты. Профинансировать же исследования не хочет ни Польша, ни Германия, ни Россия. Кроме того, наверняка существуют причины и стратегического характера.

А малочисленные и плохо оснащенные группы исследователей-любителей не в состоянии осуществить серьезную разведку. Это дает почву для утверждений, что сеть лабиринтов тянется вплоть до Берлина, а туннели хранят сокровища Третьего рейха, награбленные по всему миру.

Так или иначе, но о "Лагере дождевого червя" известно не слишком много. Нам не известны даже истинные размеры этого подземного сооружения. Очевидно, он представляет собой гигантский лабиринт из множества туннелей с бесчисленными ответвлениями, расходящимися к северу, югу и западу. В них, как в метро, проложены электрифицированные двухпутные узкоколейки. Но что перевозили по ним электропоезда, кто были их пассажирами — неизвестно.

Есть сведения, что фюрер два раза посещал "Лагерь дождевого червя", но с какой целью, также не ясно. Предположительно, что здесь находятся ключи от многих секретов Третьего рейха, к примеру, склады произведений искусства и иных сокровищ, награбленных в оккупированных странах, не говоря уже о запасах оружия и взрывчатых веществ.

Некоторые исследователи склонны считать, что именно в лабиринтах "Лагеря дождевого червя" скрыта знаменитая "Янтарная комната". Вероятно, что в архивах Германии сохранились документальные следы, а может, и свидетельства строителей этого военно-инженерного феномена, но пока о них ничего не известно.