Куда пропал клад Ленки Пантелеева?

Где-то в центре Петербурга до сих пор скрыт один из самых разыскиваемых кладов современности, спрятанный Ленькой Пантелеевым, так называемым "благородным разбойников", вокруг жизни которого возникло бесчисленное множество легенд и слухов. Однако исчезновение награбленного им "золотого запаса" — сегодня самая главная загадка.

По непонятным причинам служивший в комитете ЧК Леонид Пантелеев в 1922 году был уволен из Красной Армии. Перестав быть чекистом, он вдруг сделался вором и разбойником, грабившим только богатых нэпманов.

Всё награбленное он с размахом спускал в дорогих ресторанах, направо и налево похваляясь во всеуслышание своими "подвигами". Поэтому довольно скоро его поймали бывшие коллеги из ЧК и посалили в знаменитую тюрьму Кресты. Но он нашёл возможность совершить единственный в истории побег из места заключения. До него ещё никому не удавалось сбежать из Крестов.

После побега Лёнька Пантелеев, решив покинуть страну, стал копить капитал на безбедную жизнь за границей. Совершив несколько дерзких целенаправленных налётов на самых богатых людей города, ему удалось собрать приличное состояние.

Но снова выследившие его чекисты не дали шанса воспользоваться награбленным золотом, застрелив Пантелеева во время задержания.

С тех пор и по наши дни не прекращаются попытки обнаружить спрятанный знаменитым Питерским вором клад. Рассчитано, что, несмотря на разгульный образ жизни, состояние Лёнька Пантелеев скопил порядочное — по примерным подсчётам, более чем на 150 000 долларов. И всё это лежит где-то в подземных лабиринтах Санкт-Петербурга.

Хоть и примерно известны места, где могут храниться награбленные золото и драгоценности, и множество желающих прибрать их к рукам излазили все Лиговские катакомбы и подвалы Александро-Невской лавры, клад не найден до сих пор. Другие бандитские схроны искателям попадались, а разыскать главное сокровище пока не удалось никому.