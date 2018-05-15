Британские ученые о "британских ученых": им верить нельзя

Британские ученые и их "невероятные" открытия давно уже стали темой для анекдотов. Их бесполезные "открытия" скорее вызовут улыбку, чем удивление. Заметка в интернете, которая начинается словами британские учёные должна быть абсурдной, иначе она обманет ожидания читателя. Британские учёные — подобие медиавируса, но только особого, странного, опирающегося на реальность, притворяющегося реальностью, но искажающего её.

Вот только четыре открытия британских учёных за XXI век:

— Они установили, что молодые матери становятся холодны в постели из-за недосыпания — правда, до них это обсуждали поколения и поколения женщин.

— Они поняли, что человеческие уши растут всю жизнь — правда, это давно заметили художники.

— Они выяснили, что камни разной формы могут ассоциироваться у людей с разными чертами характера — правда, это свойство человеческого воображения отмечали десятки известных писателей.

— Пару лет назад учёные Британии установили, что человеку с приступом аппендицита больно, когда машина, в которой он едет, подпрыгивает на "лежачем полицейском", — а вы не догадывались?

На все эти исследования тратятся деньги государства и частных инвесторов. Не странно ли платить, чтобы тебе открыли нечто давно известное? Разве наука не должна идти вперёд? И вот сами же британские ученые выяснили, почему "британские учёные" являются синонимом исследователей, работающих над совершенно безумными, идиотскими и не представляющими абсолютно никакой практической ценности псевдонаучными проектами.

По мнению британских же математиков, и сам феномен "британские ученые", и оценка научной полезности проводимых ими исследований — продукт неправильное системы распределения средств, заявляют математики в статье, опубликованной в журнале

"Это важная проблема, так как огромное количество денег уходит на исследования, результатам которых нельзя верить. Многие громкие открытия, о которых заявляют такие ученые, очень часто оказываются ложными, но при этом их часто публикуют и обсуждают", — считает Эндрю Хиггинсон из Университета Эксетера (Великобритания).

Хиггинсон и его коллега Маркус Мунафо из университета Бристоля (Великобритания) пришли к такому выводу, проанализировав успешность подачи грантовых заявок и их "результатов" в виде научных публикаций, используя методы математики и статистики.

Как рассказывают ученые, они пытались понять, есть ли какой-то определяющий принцип в оценке исследовательских проектов, которые ученые предлагают на суд спонсоров, или же таких критериев нет. Если подобный принцип существует, то тогда ученые осознанно (если они карьеристы) или неосознанно для себя будут подгонять свои научные интересы и исследования под него для улучшения своих возможностей.

Расчеты показали, что самые успешные виртуальные "карьеристы" выдвигали относительно небольшие проекты с громкими задачами и скромным размахом, целью которых выступали исследования в новых сферах науки, а не перепроверка выводов предыдущих исследований, их продолжение или масштабные исследования с "неинтересными" результатами.

Проблема заключается в том, что такие эксперименты и проекты из-за их крайне малых масштабов, очень часто приводят к получению ошибочных результатов или неправильной интерпретации выводов. В среднем лишь около 10-40% подобных исследований оказываются верными, что означает, что деньги, потраченные на подобные гранты, очень часто уходят в "пустоту".

Соответственно, можно говорить, что знаменитые "британские ученые" являются продуктом самой системы выдачи грантов, потворствующей тем людям, которые проводят громкие опыты на относительно малых масштабах, имеющие крайне низкий уровень достоверности и статистической значимости. Поэтому Хиггинсон и Мунафо предлагают реформировать систему, сместив фокус с "малых" исследований на средние и большие проекты.

Если оглянуться на историю научных открытий и убеждений, то можно обнаружить, что за аксиомы, не требующие доказательств, в разное время принимались разные вещи. Например, американцы считали, что чернокожие почти не чувствуют боли, поэтому знаменитый гинеколог Мэрион Симс делал операции на рабынях без обезболивания.

Греки полагали, что характер и здоровье человека зависят от того, какой жидкости в организме больше: крови, слизи, желчи или чёрной желчи, и их идеям верили европейские врачи.

Многие биологи XIX века постулировали, что расположение костей черепа, включая лицевые, напрямую связано с тем, к какой расе человек относится, и слово "раса" употреблялось не в современном смысле.

Например, считалось, что есть раса, условно скажем, быдла: к ней относились рабочие и крестьяне — и они рождают тупых и не очень добрых от природы детей, с которыми что ни делай, а так они быдлом и останутся.

Значит ли это, что кто-то ставил специальные эксперименты, чтобы понять, испытывает ли чернокожий боль от того или иного воздействия, или каким-то образом измерял точное количество разных жидкостей в организме?

Нет. Учёные часто довольствовались тем, что "всем же известно", и часто от них не требовалось доказательств сложнее красиво выстроенных рассуждений. Когда экспериментальная, доказательная наука стала скорее правилом, чем исключением, даже за пределами физики и медицины, обнаружилось, что часть общеизвестных фактов (относительно женщин, национальностей, рас и врождённых криминальных наклонностей у отдельных личностей) стоит скорее отнести к мифам, стереотипам и заблуждениям.