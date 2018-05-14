Швейцарцы Папы Римского — воинство Святого престола

Пехотная когорта швейцарцев Папы Римского — это старейшая армия в мире. Состоит она из 110 человек, которые одеты в вычурную военную форму, вооруженных изящным холодным оружием.

Днем рождения армии Ватикана считается 22 января 1506 года. В этот день в Святой престол прибыли первые швейцарские гвардейцы и был устроен торжественный прием.

Период понтификата папы римского Юлия II (1503-1513 годы) был нескончаемой чередой войн и конфликтов, в которых он принимал непосредственное участие. Считаясь "самым воюющим папой", этот понтифик, тем не менее, установил относительный порядок в своих владениях и значительно расширил их границы.

Юлию II быол необходимо войско, преданное лично ему. Поэтому он и создал отряд из ста пятидесяти швейцарских наемников, в то время служивших по всей Европе и считавшихся одними из лучших воинов на континенте. Папа не рискнул доверить охрану своей персоны соотечественникам, опасаясь интриг, заговоров, и, как следствие — убийства или низложения.

4 мая 1527 года во время Войны Коньякской лиги (1526-1530 годы) Ватикан был захвачен и разграблен ландскнехтами императора Австрии Карла V, оставшимися без жалования. На тот момент количество гвардейцев, защищавших Папский Престол, составляло всего 189 человек, и эффективно противостоять австрийцам они, безусловно, не могли.

147 гвардейцев по время защиты Ватикана погибли, но выжившие, храня верность принятой присяге, вывели папу Климента VII через секретный подземный ход в замок Святого Ангела. Эти события стали единственным в истории случаем участия армии Ватикана в вооруженных конфликтах. Поскольку спасение Климента VII произошло 5 мая 1527 года, с тех пор присягу гвардейцев-новобранцев стали проводить ежегодно 6 мая.

Во время Второй мировой войны позиция Святого Престола была весьма неоднозначной. С одной стороны, в католических церквях и монастырях нашли спасение тысячи евреев, а в самом Ватикане во время немецкой оккупации Рима укрылись сотни людей, находившихся под угрозой депортации в Освенцим и другие лагеря смерти.

С другой стороны, папа римский Пий XII воздерживался от резких оценок нацистской идеологии и политики Третьего Рейха. В 1944 году, когда немецкие войска вошли в Рим, гвардейцы понтифика заняли круговую оборону и заявили, что в случае штурма Ватикана вступят в бой и будут сражаться до последней капли крови.

Командование Вермахта отдало войскам приказ не занимать Ватикан, и ни один немецкий солдат не ступил на территорию маленького государства.

В период с 1506 по 1970 годы армия Ватикана включала в себя самые разные воинские формирования. Большинство из них (Палатинская гвардия, Дворянская гвардия, Корсиканская гвардия, Папские зуавы и Корпус жандармов) были упразднены в 1970 году.

В 2002 году Корпус жандармов был возрожден и сегодня носит статус гражданской службы наряду с пожарной командой Ватикана. Несмотря на то, что во всех силовых структурах Ватикана служат отлично подготовленные профессионалы, по уровню преступности он значительно опережает большинство европейских стран. Это объясняется тем, что большую часть правонарушений на территории анклава совершают туристы, сразу же покидающие его.

Последним воинским подразделением, до сих пор остающимся на службе Ватикана, является Швейцарский гвардейский корпус. Сегодня в нем несут службу 110 человек, официальным языком подразделения считается немецкий, а размер жалованья, освобожденного от налогов, составляет 1300 евро.

Несколько слов о вооружении гвардейцев: владеют они как холодным, так и огнестрельным оружием.

Набор холодного оружия носит скорее символическое, нежели практическое значение и состоит из традиционного меча, копья-протазана (или алебарды) и меча-фламберга.

Гвардейцев неоднократно лишали права владения огнестрельным оружием, но затем вновь его возвращали. Последний раз огнестрельное оружие было изъято у гвардейцев по решению Второго Ватиканского собора (1962-1965 годы), однако в 1981 году, после неудачного покушения турецкого националиста Мехмета Али Агджа на папу Иоанна Павла II, гвардейцев вновь вооружили винтовками и пистолетами. В настоящее время солдаты армии Ватикана вооружены пистолетами Glock и SIG-Sauer, автоматами SIG SG и пистолетами-пулеметами Heckler&Koch.

Почему у ватиканской армии такая причудливая форма? Ее создал портной Жюль Репон по заказу папы Бенедикта XV в 1914 году. Портного вдохновили художественные образы Рафаэля Санти, на картинах которого изображены люди в похожей одежде. Репон смоделировал костюм в стиле эпохи Возрождения, заменив барочные шляпы, носившиеся гвардейцами ранее, на более привычные черные береты.

Официальный флаг появился у швейцарских гвардейцев Ватикана лишь в 1914 году по решению папы Бенедикта XV. Полотнище знамени имеет форму квадрата со стороной в 220 миллиметров и разбито на четыре равных части белым швейцарским крестом. В первой четверти на красном фоне находится герб действующего понтифика, меняющийся после каждого конклава.