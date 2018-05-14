В танкостроении России нет равных: на Западе сравнили "T-90" и британский "Challenger-2"

"Facts Box" — популярная американская интернет-площадка. Ее авторы частенько сравнивают российскую и натовскую военную технику. Интересно это сравнение подходом к выбору победителя.
В рамках исследования Facts Box излагает официальные технические данные обоих образцов (заявляемые самими производителями), а далее просто дает возможность читательской аудитории лично проголосовать за то, "кто же из них победил".
В недавнем сравнении принимали участие боевые танки России и Британии, "Challenger-2" против "Т-90".
Давайте посмотрим, как распределились голоса подписчиков.
Краткие тезисы:
— "Российский Т-90 против британского Challenger-2 — кто выиграет? Это хороший вопрос, поскольку последний российский вариант танка "Т-90" действительно является грозной угрозой для множества аналогичных машин. В том числе и для британского основного танка "Challenger".
Безусловно, обе военные машины можно охарактеризовать как исключительные, однако лишь одна из них, все-же является лучшей. Мы предлагаем вам взглянуть на этот гипотетический матч и определить, какой танк имеет преимущество с точки зрения брони, огневой мощи, скорости и системы управления огнем по противнику.
1. Технические характеристики.
Т-90 эксплуатируется в войсках с 1993 года. До настоящего времени было построено около 2600 единиц данного вида оружия. Стоимость боевой машины составляет порядка 4,7 млн. долларов, а сам танк управляется экипажем из 3 человек. Т-90 весит 48 тонн, оснащен двигателем мощностью 1000 л. с, и при этом легко достигает скорости в 60 километров в час даже по пересеченной местности. Рабочий диапазон при полной боевой нагрузке — 547 километров.
Challenger-2 принят на вооружение в 1998 году. До настоящего времени было построено около 446 единиц стоимостью по 7,4 млн. долларов каждый. В нем размещается экипаж из 4 человек, поскольку танк не имеет своего автоматического механизма заряжания. Топливный бак находится внутри машины, и это наряду с прочими факторами увеличивает его вес до колоссальных 62.5 тонн. Двигатель Challenger-2 обладает мощностью в 1200 лошадиных сил и может достигать максимальной скорости в 60 км/ч. Рабочий диапазон такой же, как и у российской машины, а вооружение представлено 120-мм нарезной пушкой с 50 боезарядами.
2. Броня российского Т-90 существенно легче, нежели у английского. (Это обуславливается тем, что Т-90 является танком прорыва, в то время как танки НАТО строились по концепции тяжелых оборонительных систем). Однако недостаток толщины брони Т-90 компенсирует динамической и прочими видами активной защиты, а также лучшей маневренностью на поле боя.
3. Различные модели танка Т-90 оснащались разными двигателями, однако последний вариант оснащен двигателем V12 мощностью 1000 л. с. Он может быть заправлен практически любым топливом. Им может служить бензин, керосин, коксобензол, или стандартный дизель… Challenger-2, с другой стороны приводится в действие дизельным двигателем Perkins v12 мощностью в 1200 лошадиных усилий.
4. Система управления огнем в T-90 полностью компьютеризирована, однако при этом он также имеет и ручное управление. Система управления огнем командира и наводчика содержит инструменты ведения огня в дневное время, ночное видение, тепловизионный прицел и ряд иных компенсационных инструментов. Challenger-2, также оснащен цифровым компьютерным управлением огнем для всех прицельных инструментов, однако не предполагает возможности перехода на управление в ручном режиме.
5. Огневая мощь вооружения Т-90 включает в себя 125-мм модернизированную гладкоствольную пусковую установку 2A46M-2. Стабилизированную в двух осях и оснащенную тепловой гильзой. Пушка может стрелять различными боеприпасами, включая бронебойные, противотанковые, осколочно-фугасные и осколочные снаряды с временными взрывателями… С другой стороны, Challenger-2 вооружен 120-мм нарезной пушкой 55 калибра сделанной из высокотехнологичной стали с редкими сплавами. Это единственная пушка, установленная на танках НАТО, которая имеет нарезку ствола.
Итак, какой танк выиграет в битве один на один? Российский Т-90 или британский Challenger 2? Дайте нам знать об этом в ваших содержательных комментариях!"
Перевод отзывов с наибольшей поддержкой:— "Т-90 — очевидный ответ".
Gabriel Sousa Tavares— "Т-90".
GEN— "Т-90 — единственный и однозначный победитель".
LEON XIV— "Т-90 — это хищник. И если хотите, то — подвижный, смертоносный и чрезвычайно надежный зверь. Челенжер же — это броненосец. И один на один с Т-90, ему делать нечего".
carlos villanueva— "Послушайте друзья, мы ведь все знаем реальный расклад сил в танковой сфере. 1 место — это русская "Армата", 2 — "Т-90", "Меркава", "Леопард-2", или "Абрамс". Ну, а Челленджер — это 8, может быть 9 месте в этом коротком списке…"
Hayra— "В технологичном сравнении Т-90 — безусловный лидер. Но на практике, как мне кажется, победителем станет тот танк, который будет стрелять первым. А успешность этого выстрела, при прочих равных, зависит исключительно от навыков экипажа".
Mr. Lord360— "Друзья, поймите. Да, Challenger-2 имеет лучшую броню, но дело в том, что это его единственное преимущество. К тому же, прямо сейчас, Россия находится в процессе модернизации всех своих T90A (450 единиц) до T90M, которые уже имеют не только новый более мощный двигатель и повышенную мобильность, но и реактивную броню, прицелы, более низкую тепловую сигнатуру, пулеметную башню с дистанционным управлением, лучшую сеть, улучшенный глушитель ATGM и многое другое. Он также может вести огонь управляемыми ракетами на дальности до 5 км прямо из ствола. И именно поэтому он у них и гладкоствольный. Challenger же, использует старую нарезную пушку, и это вовсе не преимущество. Из-за нее, он стреляет только Сабот (подкалиберными боеприпасами), имеет старый двигатель, который подвергается нагрузке от дополнительного веса брони, и сравнения даже со старым Т90А не выдерживает. А уж Т-90М, тем более. Т90 победил. И на этом точка".
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