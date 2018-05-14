Загадки замка Фюрстенштайн и нацистских подземелий

Есть в Польше, в Нижней Силезии, неподалеку от Валбжиха, средневековый замок Фюрстенштайн (Кзенз). Считается, что построил его в конце XIII века Болько I Суровый. Поначалу он был резиденцией князей свидницко-яворских из дома Пястов, потом им владел владел графский род Хохбергов. Во время Второй мировой войны германское командование включило замок в проект "Великан" ().

Последний владелец замка, Иоганн Генрих XVII фон Хохберг, с началом войны покинул Германию и перебрался в Англию, где вступил в ряды британской армии. Этот поступок гитлеровские власти сочли изменой, и в 1941 году замок был конфискован. За два последующих года отсюда было вывезено большинство произведений искусства, мебель, библиотека.

Интересные сведения о замке можно почерпнуть из материалов, хранящихся ныне в Российском государственном военном архиве в Москве. Из этих материалов, в частности, следует, что в замке Фюрстенштайн с 1943 года хранились архивы и документы СС (вопросами их хранения ведал VII отдел РСХА). И в том же самом году замок неожиданно оказался в центре грандиозных событий…

В конце войны, когда уже не было сомнений в поражении Третьего рейха, верхушка нацистов стала рассматривать разные варианты спасения. Вокруг замка и под ним немцы строили странные сооружения. Предполагалось, что Фюрстенштайн станет штаб-квартирой Гитлера. Этот замок представлял идеальное место для подобных целей: расположен в безопасном месте, вне досягаемости самолетов союзников.

Однако история распорядилась иначе — Гитлер так и не смог расположиться в переоборудованных специально для него покоях старинного замка. Памятником той эпохи осталась гигантская система подземных сооружений, с которыми молва связывает самые невероятные легенды.

О переустройстве замка в штаб-квартиру Гитлера рассказывал после войны (в 1946 году) и один из бывших служащих графа Хохберга по фамилии Вавржишек. Он, в частности, уверял, что подземелья под замком должны были не только стать убежищем от авианалетов союзников и местом хранения каких-то секретов и, возможно, ценностей Третьего рейха, но и… убежищем Гитлера на случай возможной атомной бомбардировки.

На карте ниже приведено примерное расположение объектов комплекса, а в левом верхнем углу отмечен замок Фюрстенштайн (Ксёнж).

Некоторые свидетельства о масштабе затеянной нацистами стройки оставили люди, занимавшие в иерархии тогдашней Германии далеко не самые последние места.



Вот, например, свидетельство Николауса фон Белова ("Я был адъютантом Гитлера"): "Планом, который мы в эти месяцы вновь и вновь критиковали, являлась постройка новой, более обширной Ставки фюрера в Силезии… Её территория должна была включать замок Фюрстенштайн, находившийся во владении князя Плесского. Гитлер настоял на своём указании и приказал продолжить её строительство силами узников концлагерей под руководством Шпеера. В течение года я дважды посетил этот объект, и у меня сложилось впечатление, что до окончания его постройки мне не дожить. Я попытался убедить Шпеера, чтобы тот повлиял на фюрера с целью приостановить эту стройку. Он счёл это невозможным. Дорогостоящие работы велись ещё некоторое время, хотя каждая тонна бетона и стали были настоятельно необходимы в каких-то других местах".



А рейхсминистр вооружений Альберт Шпеер в своих мемуарах вспоминал: "В 1944 году Гитлер приказал построить в горах Силезии и Тюрингии две подземные Ставки, для чего пришлось мобилизовать сотни специалистов-горнопроходцев и взрывников и тысячи рабочих, незаменимых на военных объектах… 20 июня 1944 года я доложил фюреру, что… на комплекс бункеров под названием "Гигант" около Бад-Шарлотенбрунна — 150 миллионов марок… Один комплекс "Гигант" поглотил больше бетона, чем пошло на все общественные бомбоубежища в 1944 году".

Подземелья Фюрстенштайна, как считается, соединяются с комплексом "Riese", а также с таинственными штольнями, пробитыми в скале под так называемым "старым замком". Назначение этих подземных сооружений неясно. Считается, что они предназначались для подземного военного завода, который предполагалось здесь разместить. Что там строилось в реальности, никто так и не выяснил, так как документы, относящиеся к этим объектам, исчезли.

Планы строительства несколько раз менялись и были реализованы только частично. Силами узников "арбайтслагеря Фюрстенштайн", устроенного у подножия замковой горы, была проложена узкоколейная железная дорога. По замыслу строителей, она должна была заканчиваться подземным туннелем, уходящим в глубь горы. Через другой туннель была проложена автомобильная дорога.

Часть комплекса открыта для посетителей, и там, как видно по отдельным фотографиям, даже создано что-то вроде музея:) Вот так выглядит один из открытых для посетителей входов на один из объектов подземного комплекса.

Под землей было устроено два яруса галерей и бункеров, соединенных с надземной частью замка. Первый ярус расположен на глубине 15 м, второй на глубине 53-55 м. Их соединяет туннель шириной 5,5 и высотой 5 м. В толще скалы, на которой стоит замок, был вырублен глубокий туннель, в котором был смонтирован специальный подъемник для автомобилей.

Первые попытки исследования и инвентаризации подземных сооружений под замком начали предприниматься уже в конце 1940-х годов. Руководителем первой группы, исследовавшей подземелья, был капитан Юзеф Невенгловский из инженерно-саперного отдела Нижнесилезского военного округа. Составленный им "паспорт объекта N IV/6085" описывает подземный комплекс под замком Фюрстенштайнкак бомбоубежище, включающее в себя "капитальный бетонный бункер". По данным Невенгловского, бункер построен на рубеже 1944-1945 годов.

В последующие годы исследователи выявили под замком Фюрстенштайн около 950 м подземных туннелей и помещений общей площадью 3200 кв. м и объемом 13000 куб. м. Предполагается, что часть подземелий до сих пор остается не найденной — они были тщательно замаскированы гитлеровцами.

По воспоминаниям одного из свидетелей, например, под горой строилось нечто, что напоминало своими масштабами подземный вокзал. Другие свидетели вспоминают о таинственном поезде-призраке, который отправился со станции Свебодзице ( нем. Фрейбург-им-Шлезиен), но так и не доехал до следующей станции, Шчвенка. Куда исчезли два бронированных вагона, которые тянули два локомотива? Может быть, на 62-м километре железнодорожной линии Бреслау (Вроцлав) — Вальдебург (Валбжих) была построена замаскированная ветка, уходящая внутрь замковой горы? Характерно, что это таинственное исчезновение целого поезда совпадает по времени с наиболее интенсивными работами в замке Фюрстенштайн.

Один из открытых для посетителей коридоров комплекса

А вот другая тайна. Уже после войны Тадеуш Словиковский, шахтер из Валбжиха, а по совместительству — историк-любитель, поисковик, посвятивший себя разгадке тайн Третьего рейха, наткнулся в подземельях Фюрстенштайна на останки нескольких человек.

Первоначально предполагалось, что это заключенные, трудившиеся над созданием подземных сооружений. Однако судебно-медицинская экспертиза однозначно показала, что эти люди в момент смерти (а они были убиты выстрелами из автоматического оружия) по своему физическому состоянию не могли быть узниками концлагеря — незадолго до гибели один из них, например, лечился у высококлассного немецкого дантиста…

Многие верят, что замок Фюрстенштайн скрывает еще не одну тайну. Его до сих пор не обнаруженные подземные туннели и бункера могут таить, например, ракеты "Фау-1" или "Фау-2", ящики с технической документацией или сокровищами, награбленными гитлеровцами в разных странах мира.