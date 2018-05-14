Как среди моря построили форт Боярд

Знаменитый форт Боярд (Fort Boyard) находится у атлантического побережья Франции в Бискайском заливе между островами Олерон и Иль-д'Экс. Форт Боярд — это уникальное морское укрепление и достояние мировой архитектуры. Строительство его началось в 1801 году и закончилось в 1857.

Впервые о постройке задумались в семнадцатом веке. В это время были сооружены военные верфи в городе Рошфоре. Их важно было защитить от флота Великобритании, который мог проникнуть на территорию Бискайского залива. Людовик Четырнадцатый задумался о том, чтобы создать посреди пролива форт Боярд.

Себастьян Ле Претр де Вобан возразил Людовику XIV, сказав: "Сэр, легче ухватиться за луну зубами, чем построить крепость в таком месте". История этого проекта так и осталась в мыслях монарха, поскольку никто не решился взяться за осуществление плана.

Строительство форта было начато в 1801 году при Наполеоне I, форт предназначался для защиты побережья и военных верфей в городе Рошфор (Rochefort) от возможного нападения британского флота. В то время дальнобойность артиллерийских орудий была небольшой, а расстояние между двумя смежными островами было слишком велико, чтобы пушки береговых батарей могли блокировать пролив.

В качестве места для строительства форта была выбрана уже существующая в проливе песчаная отмель, от названия которой и происходит название самого форта. Строительство форта осуществлялось установкой каменных блоков непосредственно на морское дно.

В связи с возникшими техническими трудностями (каменные блоки уходили в грунт под собственным весом) строительство крепости было приостановлено в 1809 году. Строительство возобновилось в 1837 году во время правления Луи-Филиппа I когда отношения с Великобританией вновь стали весьма напряженными. Строительство форта было завершено к 1857 году.

Форт имеет 61 метр в длину, 31 метр в ширину и стены высотой в 20 метров. Гарнизон форта Байяр состоял из 250 человек.

Форт Боярд, история строительства которого растянулась более чем на пятьдесят лет, к моменту своего открытия потерял актуальность. Дело в том, что за это время заметно увеличилась дальнобойность артиллерийских орудий. С противоположных берегов они могли самостоятельно защищать пролив от вторжения вражеских кораблей. В крепости располагался гарнизон, состоящий из двухсот пятидесяти человек. Сооружение хоть и было уже бесполезным, но оставалось в подчинении Военного ведомства.

Благодаря своей отдаленности от материка и внушительному виду крепость хорошо подходила для содержания заключенных. Изначально в ней разместили австрийцев и пруссов, плененных в конце девятнадцатого века. Позднее в ней содержали политзаключенных. Однако для заключенных вскоре нашли другое место. Им оказался остров Новая Каледония.

Тогда форт стал местом расположения французского ВМФ. Ведомство пробыло там до 1913 года. Во время Второй мировой крепость подверглась серьезным разрушениям. Это было связано с тем, что немцы тренировались в стрельбе по ней. После в ней поселились птицы, которые привели поврежденные обстрелами стены в еще более неприглядный вид. Во второй половине двадцатого века правительство страны решило передать форт в частные руки.