Pioneering Spirit — самый большой корабль в мире

Самыми большими судами по умолчанию давно считаются контейнеровозы и супертанкеры. Однако существуют корабли, на которые обращают внимание куда как меньше, хотя по размерам они давно обошли другие по параметрам. Речь идет о судах, предназначенные для выполнения технических и производственных работ. В зависимости от поставленных целей они становятся все больше и больше.

Несколько лет назад был спущен на воду судно-рекордсмен в этом смысле — "Первопроходец" (Pioneering Spirit), принадлежащее швейцарской компании. Это гигантский строительно-монтажный катамаран. В современном судостроительстве аналогов у него нет.

"Первопроходец" — это судно гигантских размеров. Достигающий 124 метра в ширину и 382 в длиной, он по своим параметрам сравнялся с известным Эмпайр-стейт-билдинг, а его ширина превосходит длину футбольного поля. Грузоподъемность велика даже для кораблей такого же типа — 48 тысяч тонн. Стоимость проекта тоже идет на рекорд и составляет почти 3 миллиарда долларов.

Специализация крановых судов — перевозка многотонных грузов. Они занимаются и морским строительством. "Первопроходец" используется для установки нефтяных и газовых платформ. Первое задание он выполнял в Кейптауне.

Обслуживает катамаран команда из 571 человека, в числе которых моряки, инженеры, специалисты по подъему и установке морских буровых платформ и вспомогательный персонал.

Самое большое в мире судно обошлось своим владельцам корпорации Allseas в сумму 1,7 миллиард долларов, а спроектировали проект финские судостроители компании Deltamarin. Контракт на создание гигантского судна корпорацией Allseas был подписан в июне 2010 года, после чего началась разработка проектно-технической документации и закладка огромного корабля в Южной Корее на верфи Daewoo Shipbuilding Marine Engineering.

Благодаря использованию корпуса катамаранного типа размеры новейшего судна оказались впечатляющими: максимальная длина 382 м, ширина 117 м. Эта конструкция позволила разместить на палубе плавучего города собственную инфраструктуру, а также возможность транспортировать небольшую нефтяную платформу.



Энергетическая установка судна включает восемь дизелей мощностью 15640 л. с. и тринадцать дизель-генераторов Rolls-Royse общей мощностью 97000 л. с.

Примечателен тот факт, что изначально судно было названо в честь Питера Схелте Хеерема — морского инженера, отца основателя компании Allseas, и, по совместительству — нацистского преступника. Во время Второй мировой войны Питер Шельтеслужил в Ваффен-СС, и после окончания войны нидерландский суд приговорил Хеерема к трем годам заключения за военные преступления. В конце прошлого года провокационное название сменили, и корабль стал "Первопроходцем".

Компания Allseas, заказавшая это судно, не собирается останавливаться на этом. Следующий корабль будет иметь в ширину 160 метров и 400 метров в длину. Новое судно будет сдано в эксплуатацию не позже 2020 года. Строительство гигантов, как и в свое время "Первопроходца", ведется на верфях в Южной Корее.