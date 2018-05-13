Следы древнеримской информационной войны неожиданно обнаружили археологи

В 142-154 годах при императоре Антонине Пие поперек современной Шотландии римская империя построила укрепление из камня и торфа. Соорудили ее к северу от 135-километровой стены Адриана. Расстояния между стенами составляет 96 километров.

Как выяснили ученые, когда-то римский вал был покрыт устрашающими цветными картинками-предупреждениями.

Несмотря на то, что сегодня каменные плиты стены Антонина грязно-серые, исследования археологов Университета Глазго показывают, что в древние времена они были покрыты цветными резными изображениями. И это была свого рода пропаганда, часть информационной войны древних римлян. К такому выводу пришли археологи. Адресованы изображения были местным племенам, живущим к северу от стены Антонина.

Римские орлы с окрашенными кровью клювами, убитые и обезглавленные тела побежденных врагов, а также победоносные римские легионы, вероятно, должны были пошатнуть моральный дух варваров, пишут ученые в журнале "Live Science".

Красная краска, в частности, использовалась для плащей римских солдат, и для обозначения кровавого конца врагов Римской империи. Ученые изучили два самых известных камня из стены Антонина: плиту, которая была найдена на ферме недалеко от Глазго около 1694 года, и плиту, обнаруженную в 1868 году недалеко от города Фолкерк, в восточной части стены.

Обе демонстрировали сцены резни связанных шотландцев. На одной из каменных плит также есть изображение обезглавленного воина в разгар битвы. Исследования показали, что оба конца разрубленной шеи погибшего были окрашены в ярко-красный цвет, чтобы символизировать кровь. Древние художники также выделили ярко-красным цветом клюв резного римского орла. Вероятно, это означало, что Рим пирует на плоти своих врагов.

"Камни и сцены на них были очень заметным сообщением коренным народам этих регионов о том, что Рим является мощной империей, которая не потерпит никаких вызовов ее авторитету", — считают археологи.

Стена Антонина (ширина — 5 м, высота — 3-4 м) простирается на 64 км города Эдинбурга, до Ферт-Клайда, всего в нескольких милях к западу от Глазго. На валу было 26 фортов. Однако под римским контролем она находилась не долго. Похоже, яркая и красочная пропаганда не сильно напугала шотландцев — в 160 году римляне оставили стену.