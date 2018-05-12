Советские снайперы Великий Отечественной войны

Объявление "Осторожно, работают русские снайперы" в немецких окопах во время Великой Отечественной войны можно было увидеть довольно часто, для солдат и офицеров захватчика наши снайперы были огромным бедствием.

Конечно, снайперы — специально подготовленные и в совершенстве владеющие своим оружием профессиональные стрелки появили задолго до Второй мировой войны. В 1642–1648 годах, во время гражданской войны в Англии уже использовались в качестве отдельной военной силы меткие стрелки с противоборствующих сторон. Пусть они и были тогда вооружены мушкетами, но задача перед ними ставилась вполне конкретная — уничтожить руководство войсками противнива.

На полях сражение Второй мировой войны снайперы проявили себя наиболее ярко, а советские стрелки выделялись особо. Советские бойцы-снайперы по многим параметрам заметно превосходили снайперов германского Вермахта и не только их.

М это вполне понятно: перед войной Советский Союз был единственной страной в мире, в которой проводилось массовое обучение гражданского населения навыкам меткой стрельбы. Первые курсы по подготовке снайперов в СССР были организованы в 1929 году при Высшей тактическо-стрелковой школе командного состава "Выстрел".

Таким образом, перед началом Великой Отечественной войны Советы обладали наибольшим количеством кадровых снайперов высшей квалификации. Многие из них прошли проверку боем на полях Финской войны. В своей работе они использовали снайперскую винтовку образца 1891/1930 года, самозарядную винтовку Токарева (СВТ-40) и автоматическую винтовку Симонова (АВС-36), а также глушитель типа "БраМит".

Высокое качество этой подготовки вскоре было проверено войной, в ходе которой советские снайпера показали все свое мастерство, это мастерство подтверждают так называемые снайперские "смертные списки", из которых видно, что только одна первая десятка советских снайперов уничтожила (по подтвержденным данным) 4200 солдат и офицеров, а первая двадцатка — 7400, у немцев таких десяток и двадцаток не было.

Как правило, советские снайперы сами выбирали себе цели, действуя как автономные боевые единицы. Тем не менее их работа была строго регламентирована. Ходили они на задание обычно парами. Эта практика имела место как в Советской армии, так и в Вермахте.

Во время Второй мировой войны снайперскому делу много внимания уделялось и в войсках антигитлеровской коалиции, однако результаты у англо-американских снайперов были значительно скромнее, нежели у русских, немцев и финнов. Наиболее подготовленные снайперы среди союзников были в основном у англичан, американские снайперы, в основном, отличились в боях с японцами на Тихом океане.

Тяжелым и опасным был снайперский труд, часами, а то и сутками приходилось бойцам лежать в снегу или болоте, в постоянном напряжении и внимании, экипировка советского снайпера периода Великой Отечественной войны была довольно скупой. Помимо оптического прицела для ведения наблюдения за целями они имели разнообразные полевые бинокли (чаще 6- и 8-кратные) и окопные перископы ТР и ТР-8.

Для самозащиты в ближнем бою снайпер часто брал с собой на задание несколько ручных гранат, пистолет и нож. Если в засаду шла снайперская группа, то вооружение дополнялось еще и пистолетом-пулеметом ППШ или ППС. Всю войну и после нее, вплоть до принятия на вооружение СВД (в 1963 году), штатной снайперской винтовкой в нашей армии оставалась винтовка обр. 1891/30 гг. с прицелом ПУ.

Наши снайперы знали, что гитлеровцы располагали своих стрелков на расстоянии 50-100 метров друг от друга. Таким образом, обнаружив первого немецкого снайпера, наши военные могли уже вычислить и второго. В каждой стрелковой роте советских войск существовала своя снайперская группа численностью до восьми бойцов. При их подготовке большое внимание уделялось тренировке боевой выносливости, зрительного и слухового восприятия, ловкости и смелости.

Особенно хорошо зарекомендовали себя наши стрелки во время отражения контратак противника на наиболее напряженных участках фронта. Число советских снайперов во время войны оказалось столь велико, что к середине 1942 года это позволило устроить гитлеровцам настоящий снайперский террор. К концу Великой Отечественной на счету каждого нашего снайпера было от нескольких десятков до трёх сотен убитых фашистов.

Перечень основных задач, которые ставило советское командование перед снайперами, предусматривал в первую очередь ликвидацию немецких офицеров высших чинов, связных и снайперов. Кроме того, стрелок должен был выступать в роли наблюдателя, передавая руководству данные о количестве вражеских орудий и станковых пулеметов.

Он в том числе обязан был оперативно уничтожать наводчиков орудий прямой наводки и корректировщиков артиллерийского огня, обстреливать амбразуры дотов, дзотов и бронеколпаков. Во время оборонительного боя он вёл учёт пулеметов, орудий и противотанковых ружей противника.

Как ни странно, в задачу снайпера также входила борьба с танками, бронемашинами и низколетящими самолетами. В этом случае огонь открывался по смотровым щелям танков и бронемашин и по кабинам пилотов. И надо отдать должное нашим стрелкам: с поставленными задачами они справлялись блестяще.