Во Франции предостаточно достопримечательностей, а особенно много их можно увидеть в долине Луары, на полпути от Бордо до Парижа.

Первые крепости здесь были построену одиннадцать веков назад, чтобы защититься от набегов норманнов, Позднее временные сооружения в XI веке, после того, как в долине стали добывать строительный материал — туф, сланец и легкий в обработке известняк, стали сменять многочисленные замки.

О мрачных временах оборонительных войн, о которых напоминают сегодня оборонительные рвы с подъемными мостами и массивные стены с башнями и бойницами, много могли бы рассказать духи, которые, по преданиям, живут в огромных унылых замках Анже и Ланже или в руинах Шинона.

В эпоху позднего Средневековья и Возрождения короли и аристократия превратили участок среднего течения Луары в край роскошных замков — шато. В эпоху Ренессанса многие замки долины Луары были перестроены. Приглашенные итальянские мастера (один из них — сам Леонардо да Винчи) превратили средневековые крепости в сказочные дворцы; был возведен и ряд новых замков — такие, как Шенонсо.

Как и многие замки долины Луары, Шенонсо никогда не был предназначен для оборонительных целей, хотя его и украшают высокие стены и башни, типичные для средневековых замков. Напротив, замок Шенонсо — удивительно роскошный дворец, красоту которого способен затмить разве что Версальский дворец.

К замку со временем приросло назвавание "дамский" — настолько заметно было в его архитектеру влияние его владелиц. Этот элегентный замок на месте крепости XIII века построила в 1521 году жена сборщика налогов Томаса Бойе Кэтри Бриконнет. После ее смерти сын унаследовал вместе с замком и огромные долги, из-за чего ему пришлось продать Шенонсо французской короне.

В 1547 году, вступив на престол Франции, Генрих II отдал очаровательное поместье своей любовнице Диане де Пуатье, первой красавице того времени, старшей за Генриха на 19 лет. Диана построила арочный мост над рекой, создающий впечатление, что замок плывет по воде, что сделало его одним из самых красивых в долине Луары.

Говорят, до самой смерти Диана сохраняла свою красоту. Она даже умудрилась пережить своего венценосного любовника, которого она была к тому же старше на двадцать лет. В те времена почти немыслимая разница. Диана была очень амбициозной и расчетливой женщиной, и нажила несметное богатство, исполняя обязанности при дворе. Говорят, что ее красота также являлась следствием расчета — она знала как ухаживать за собой и была очень умной.

Конечно же после смерти короля, его вдова Екатерина Медичи отплатила фаворитке ее же монетой, то есть отобрала от нее замки, в числе них был и Шенонсо. Екатерина знала, как Диана привязана к замку и, чтобы ранить ее чувства, Екатерина потребовала уступить ей Шенонсо в обмен на замок Шомон. Но Диана перебралась в свой замок Анет, где и умерла спустя семь лет.

Новая владелица внесла свои улучшения в замок с присущим ей вкусом и показной роскошью одновременно. С невероятной роскошью по указанию Екатерины оформил поместье архитектор Приматиччо: колонны, статуи, фонтаны, триумфальные арки, обелиски.

Один за другим в замке проходили роскошные балы и маскарады с фейерверками. Именно здесь была возобновлена идея праздника времен Людовика XI (середина XV века), когда женщины одевались в мужские костюмы, а мужчины в женские.

В период ее регентства в замке воцаряется итальянская роскошь. Королева управляет страной от имени своего малолетнего сына из зеленого кабинета. Екатерина пережила несколько своих детей, причем некоторых уже в зрелом возрасте.

Ее сын, король Франциск III правил недолго, он вступил на престол подростком в 15 лет и умер через год от заражения крови вызванного неизвестной инфекцией. Молва сразу же приписала смерть сына матери, уж очень похоже на отправление было.

Франциску унаследовал его брат 10-летний подросток Карл IX, и опять страной правит Екатерина. Карл умирает в возрасте двадцати четырех лет от пневмонии, также не оставив наследника.

Следующий король Генрих III, главный персонаж романа Дюма "Графиня де Монсоро" правил 14 лет и был убит. Несмотря на свой зрелый возраст, детей у него тоже не было. Поговаривали, что он больше любил мальчиков.

После смерти Екатерины, согласно завещанию, замок перешел к жене Генриха III, Луизе Лотарингии. После убийства мужа Луиза приняла обет пожизненного траура. На одиннадцать лет замок превратился в склеп "Белой Королевы", как прозвали Луизу за отказ снимать белые одежды вдовы по традиционному этикету.

Забытая всеми, вдовствующая королева стремится вести подобающей ее положению образ жизни. Она читает, занимается благотворительностью и молится. Ее смерть стала окончанием королевского присутствия в этом замке, если не учитывать, то в возрасте 12 лет в 1650 здесь жил Людвик XIV.

Вскоре замок был вовсе заброшен. Чрез некоторое время одно крыло переоборудовали в монастырь капуцинов. Монахи построили подъемный мост для изоляции от внешнего мира.

Затем пришло время Французской революции. От разрушения замок Шенонсо его очередная владелица — Луиза Дюпэн, жена банкира Клода Дюпэна, купившего замок в 1733 году. Она устраивает здесь блистательный салон, окружает себя лучшими писателями, поэтами, учеными и философами. Говорят, крестьяне ее очень любили, поэтому замок не пострадал от революционеров.

В 1864 году Шенонсо купила госпожа Пелуз, посвятившая свою жизнь восстановлению замка. С 1913 года замок принадлежит семье Менье (известного производителя конфет), который закончил реставрационные работы и вернул замку былую славу. Сегодня Шенонсо является частным владением, но открыт для посещения туристов. Здесь можно посмотреть спальни и апартаменты его знаменитых обитательниц, а также кухню и галерею. Здание окружено отличным парком.