Гавайский вулкан Килауэа: острову грозит смертельная опасность

В начале мая на Гавайях пробудился один из вулканов — Килауза. Ученые называют его одним из самых опасных в мире. Предположительно, формирования вулкана началось 300-600 тысяч лет назад. Неподалеку от Килауэа, находить более высокий — Мауна-Лоа. Ученые раньше считали, что два вулкана это одно целое, но несколько десятилетий назад было доказано обратное.

Многие ученые предполагают, что Килауэа возник в процессе тектонического разлома на Гавайях. Первое извержение происходило над поверхностью воды на островах. На 200-метровой глубине находиться подземное озеро диаметром почти в 4 километра. Именно оттуда вытекает лава. Для полноценного извержения этого достаточно мало, кроме этого внутри существует и определенная сила, которая выдавливает из озера кипящую лаву.

Когда огненная жидкость застываетт, на поверхности можно увидеть прекрасные узоры. Лава из вулкана в незначительных количествах извергается постоянно больше 35 лет, с каждым годом ее объем увеличивается. В прошлом году потоки лавы стали сильными. Это обстоятельство встревожило ученых.

После начала извержения 3 мая на Гавайях произошло землетрясение. Потоки огненной лавы хлынули в близлежащие поселки, сжигая все на своем пути. Район Пуна на крупнейшем острове Гавайев объявили зоной стихийного бедствия. На сегодняшний день свои дома покинули порядка двух тысяч жителей Гавайев. Потоки лавы разрушили свыше 35 домов и построек.

Геологическая служба США предупреждает, что в течение ближайших недель извержение вулкана может повториться. Ученые зафиксировали постоянное снижение уровня лавы в кратере, что повышает вероятность взрывов и выбросов пепла из жерла.