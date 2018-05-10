Какими на самом деле были красивые истории из любимых сказок детства

Многие сказки, которые нам читали в детстве, в оригинальном варианте заканчивались счастливо. Нередко в них попадались такие сюжетные повороты, от которых волосы на голове встают и у современных взрослых. Это сегодня все сказочки добрые, а в оригинале-то ничего светлого подчас в них не было.

Самый известный автор наших любимых сказок — Шарль Перро. Не все знают, что 320 лет назад в Париже вышла книга "Сказки матушки Гусыни, или Истории и сказки былых времен с моральными поучениями" с девятью сказками, которым было суждено обрести мировую известность. Их написал Перро, хотя автором значился Пьер д'Армарнкур.

Шарль Перро был одним из первых, кто взялся за переработку старинных сюжетов, в которых были такие подробности, что леденеет кровь. Да и источник таких сюжетов вполне понятен: в средневековой Европе не только обычным делом была грязь, нищета и беззаконие, но убийства, грабежи и изнасилования мало кого удивляли.

Развлечений у людей было немного: поплясать или выпить в таверне. А еще — послушать интересные истории. Поначалу они вроде как реальные, мол, в соседней деревне такое случилось! И, как правило, трагические: с убийствами, насилием, даже каннибализмом. Ужасы намеренно преувеличены — так слушателям легче, дескать, у нас еще ничего, вон, бывает и хуже.

Сказки передаются из уст в уста, беднота ведь неграмотная. Поэтому меняются детали, нюансы, финал в зависимости от настроения и обстановки может быть драматичным или счастливым. Постепенно в сказках появлялись волшебные персонажи, а у еще — магические способности у людей. Сказочникам нужно держать внимание слушателей, да и конкуренция велика. Для детей эти байки предназначены не были.

Если сравнить мультфильмы Диснея сравнить с оригинальными сказками, то будет заметно, как мало между ними общего. В диснеевской версии Золушка попадает на бал в образе прекрасной принцессы, теряет туфельку и потом принц ищет девушку, которой туфелька бы пришлась в пору. Находит Золушку и они живут вместе долго и счастливо.

В оригинале, написанном Шарлем Перро более 300 лет назад, все происходит примерно так же, только с кровавыми подробностями. В частности, Мачеха заставляет своих дочерей отрезать пятку или большой палец — чтобы туфелька пришлась им в пору. А на свадьбе какие-то бешеные голуби выклевывают Сестрицам глазки.

Кстати, советские создатели старой доброй "Золушки" поступили честнее по отношению к оригиналу — там мачеху и сестер тоже немножко унижают (выгоняют из Королевства), хотя и не так брутально.

Или взять сказку "Спящая красавица". В версии студии "Дисней" принцесса укалывает пальчик о веретено и засыпает вечным сном. Потом приходит прекрасный принц, будит ее поцелуем и они живут вместе долго и счастливо.

В версии этой сказки Джамбаттиста Базиле все "интереснее". Спящую красавицу у него зовут Аврора и она просыпается не от поцелуя, а в родовых муках — у нее рождаются близнецы. Прекрасный принц в сказке есть, но поцелуем он, ясное дело, не ограничивается.

Более того — пока Аврора спит, а в ее чреве развивается новая жизнь, принц успевает жениться. Когда Аврора с детьми приходит в замок, жена принца пытается убить соперницу и ее детей, однако в дело вмешивается король. Он не только запрещает трогать Аврору, но приказывает сыну жениться на девушке, которую тот изнасиловал, пока она спала.

В "Красавице и чудовище" Белль похищена Чудовищем и живет в роскошном замке, а затем познает скрытую красоту своего похитителя. Она влюбляется, целует его и развеивает чары, которые делают его уродливым. Мораль — физическая красота не имеет значения.

В оригинале авторства Габриэль-Сюзанна Барбо де Вильнев, жившей в XVIII веке, Белль отпрашивается у чудовища и отправляется на недельку домой, чтобы побыть с семьей. Сестры, видя как роскошно Белль одета, слушая ее рассказы о беззаботной жизни, пытаются уговорить ее остаться дома подольше. Они надеются, что Чудовище сойдет с ума от обиды на нарушенное обещание вернуться к нему через неделю и в припадке гнева сожрет Белль.

Белоснежке пришлось спасаться бегством и жить с семью гномами из-за своей красоты и честности. Ведьма отравила ее с помощью яблока, а гномы отомстили за "смерть" любимицы, придавив ведьму увесистым камушком. Потом из ниоткуда появился прекрасный принц и спас девушку поцелуем. А вот в оригинале сказки авторства братьев Гримм ведьма умерла вовсе не легкой быстрой смертью. На нее обули раскаленные железные башмаки и заставили танцевать в них до тех пор, пока она не пала замертво от боли и истощения.

Первым записать народные сказания додумался итальянский писатель Джованни Франческо Страпарола в самом начале XVI века, затем этим же занялся неаполитанец Джанбаттиста Базиле. Оба увековечивали истории без прикрас из этнологического и литературного интереса. Но для изнеженных аристократов маргинальные сюжеты больно грубы. К тому же в XVII веке, в эпоху просвещения постепенно меняются этика и мораль.

Вот и берется Шарль Перро за облагораживание старинных сюжетов. Некоторые он почти не тронул. Например, в оригинале Кот в сапогах действительно упрашивал крестьян говорить, что они принадлежат маркизу Карабасу. Вымарана небольшая деталь: он запугивал людей страшными карами, если откажутся.

"Мальчик-с-пальчик" и вовсе остался без изменений: Перро посчитал, что пожирание людоедом собственных дочерей — достойное для злодея наказание. Другие сказки пришлось перелопачивать сильнее. Дело Шарля Перро продолжили через сто с лишним лет братья Гримм, а потом и другие писатели. Но в том виде, в котором с их помощью сказки дошли до нас, они были интересны уже только детям.