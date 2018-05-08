Страшный конец нью-йоркского "Острова мертвых"

В огромном городе Нью-Йорке больше все — начиная от небоскребов, самых высоких в США до масштабного захоронение на острове Харт-Айленд в гавани мегаполиса.

Знаменитый остров-тюрьма Райкерс — самое большое исправительное учрждение в мире, находится близи Харт-Айленда, который имеет сомнительный титут самого огромного общественного кладбища за всю историю человечества. Здесь похоронено более миллиона человек.

Почему мы упомянули колонию вместе с кладбищем? Да потому, что оба эти места тесно связаны — они находятся под управлением городского департамента исправительных учреждений и закрыты для посещения. И вот эта закрытость и стала причиной того, что из-за халатности руководства департамента остров-кладбище может погибнуть.

Хоронить на Харт-Айленд продолжают и в наши дни. Однако в последние десятилетия остров размывается из-за частых штормов. и до тех пор, пока на берегу не стали находить скелеты, власти бездействовали.

В апреле волонтеры организации The Hart Island Project сделали страшную находку: один из берегов острова был буквально покрыт человеческими останками. Как сообщает издание Science Alert, во время водной инспекции острова скелеты, которые прибой смывал в городскую гавань, увидели глава волонтерской организации Мелинда Хант и фотограф Грег Гулбрансен. Позже активисты выяснили, что сотрудники Райкерса уже давно прозвали его "берегом костей".

Скандальная находка вынудила чиновников принять меры — специально собранная команда археологов и рабочих посетила кладбище и собрала 174 человеческие кости, которые будут перезахоронены. Однако это лишь капля в море — дальнейшая эрозия острова может привести к самым непредвиденным последствиям.

В его земле в ужасной тесноте покоятся сотни тысяч тел и хотя власти мегаполиса готовы выделить 13 миллионов долларов на его реновацию, работы начнутся не раньше следующего года. Впрочем, уже сейчас департамент исправительных учреждений пообещал ежемесячно инспектировать пляжи Харт-Айленда и ускорить укрепление его береговой линии.

Этот небольшой островок в городской черте Нью-Йорка, расположенный примерно в 25 километрах к северо-востоку от Манхэттена, на "благо общества" используется уже лет 150. Город купил эту землю в 1868 году. В разное время оно соседствовало с лагерем для пленных солдат Конфедерации, госпиталем для душевнобольных, туберкулезным санаторием и тюрьмой. Все эти учреждения давно лежат в руинах — заброшена даже тюрьма, но кладбище по-прежнему существует. По данным The New York Times, с середины 1860-х годов здесь похоронили более миллиона человек, в том числе более 65 тысяч — за последние 36 лет.

В массовых могилах стали хоронили младенцев, умерших во время родов, а позже всех, кого не опознали или не могли похоронить родственники.

Мигранты, бездомные, жертвы эпидемий холеры и туберкулеза — они лежат на этом кладбищем рядом с одинокими стариками, невостребованными телами и неопознанными останками. Сюда же привозят "забракованные" трупы из больниц и госпиталей в случае, если их органы оказались непригодными для трансплантации или медицинских исследований.

До недавнего времени, единственным легальным способом попасть во владения мертвецов на Харт-Айленд был паром из исправительной колонии Райкерс. Он регулярно доставляет сюда группу заключенных под конвоем и грузовики с останками людей, которых хоронят за счет казны мегаполиса. Заключенные роют траншеи и рядами закапывают десятки сосновых гробов, чтобы вскоре вернуться с мрачным грузом.

The New York Times называет кладбище на Харт-Айленде "землей горшечника". По аналогии с участком земли, купленным, согласно Новому Завету, на 30 сребреников Иуды Искариота для погребения странников в Иерусалиме, так называют любое кладбище, где покоятся "невостребованные" тела.

На таких кладбищах чаще всего оказываются бедняки, чьи семьи не могут позволить себе похороны (стоимость ритуальных услуг в Нью-Йорке, отмечает газета, в среднем составляет 6 тысяч долларов), и одинокие люди.