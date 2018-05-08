Почему во Второй мировой войне Швейцария осталась нейтральной страной

Около десяти стран смогли избежать участия в главной мясорубке человечества - Второй мировой войне. Причем это не "какие-то там" заморские страны, а вполне европейские. К примеру, Турция, хоть и примкнула к союзу против Гитлера, но сделала это под самый занавес войны, когда толку от этого уже и не было. Правда, некоторые историки считают, что османы жаждали крови и хотели присоединиться к немцам. Но Сталинградская битва их остановила.

А одна из них, Швейцария, и вовсе оказалась в нацистском окружении. Журнал Life в 1938 году отнёс Швецию к числу стран с самым высоким уровнем жизни. Стокгольм, отказавшись от всеевропейской экспансии после многочисленных поражений от России в XVIII веке, не был настроен менять масло на пушки и теперь.

Правда, в 1941-44 годах на стороне Финляндии против СССР на разных участках фронта сражались рота и батальон подданных короля Густава — но именно в качестве добровольцев, которым его величество не мог (или не хотел?) мешать — общим числом около тысячи бойцов. Небольшие группы шведских нацистов имелись также в некоторых частях СС.

Есть мнение, что Гитлер не напал на Швецию якобы из сентиментальных соображений, считая её жителей чистокровными арийцами. Подлинные причины сохранения нейтралитета Тре Крунур, конечно, лежали в плоскости экономики и геополитики. Со всех сторон сердце Скандинавии окружали подконтрольные Рейху территории: союзная Финляндия, а также захваченные Норвегия и Дания.

Поэтому совсем и полностью откреститься от конфликта не было не единой возможности. При этом швейцарцам нередко приходилось идти на некоторые уступки. Например, предоставить транспортный коридор через Альпы или "подкинуть деньжат" на нужности вермахта. Зато, как говорится, и волки сыты и овцы целы.

В то же время, пилоты швейцарских ВВС то и дело вступали в бой то с немецкими самолетами, то с американскими. Им было все равно, представитель какой из враждующих сторон нарушил их воздушное пространство.

Так что, худо-бедно, но нейтралитет соблюдался. Вплоть до поражения в Курской битве Стокгольм предпочитал не ссориться с Берлином (скажем, официально принимать бежавших от холокоста датских евреев было разрешено только в октябре 1943-го). Так что даже в конце войны, когда Швеция прекратила поставлять Германии дефицитную железную руду, в стратегическом смысле оккупация нейтрала ничего бы не изменила, заставив лишь растянуть коммуникации вермахта.

Не знавший ковровых бомбардировок и репараций имущества, Стокгольм встретил и проводил Вторую мировую оживлением многих сфер экономики; например, будущая всемирно известная компания IKEA была основана именно в 1943 году.

К слову, немецкие офицеры во время Французской кампании 1940 года не раз говорили, что "возьмем Швейцарию, этого маленького дикобраза, на обратном пути". Но этот "обратный путь" получился отличным от их ожиданий. Поэтому "дикобраза" не тронули.

Всем известно, что швейцарская гвардия является одним из старейших воинских подразделений мира. Ее блистательная история начинается с начала 16 века, когда именно швейцарским солдатам доверили самое дорогое и почетное в Европе — охранять римского папу.