К 200-летию со дня рождения Карла Маркса

5 мая 1818 года, ровно двести лет тому назад, в немецком городе Три родился Карл Маркс — создатель научного коммунизма, борец с социальной несправедливостью, философ, экономист, автор "Манифеста коммунистической партии" и научного труда "Капитал".

Его научные работы оказали огромное влияние на экономическую и политическую мысль ХХ века. На основе его трудов появились такие направления, как научный метод материалистической диалектики, научный социализм. Его авторству принадлежит первая научная теория классовой борьбы, научная критика политической экономии, первая научная теория прибавочной стоимости в экономике. Марксизмявляется основой коммунистического движения.

Своей целью он считал преобразование общества путем обобществления крупной собственности. При жизни ему удалось сплотить вокруг себя группу единомышленников, признававших значение его теоретических работ. После смерти он превратился в символ леворадикального политического движения, пришедшего в ХХ веке к власти во многих странах, включая Россию. Некоторые идеи Маркса стали частью современной культуры, другие отвергнуты и преданы забвению.

Марк споставил вопрос о движении общества в "царство свободы", из-за чего его прогнозы часто называют утопическими. Но ведь он всегда обращался к анализу сущности явлений, пытался вникнуть в фундаментальные закономерности общественного развития. Ему было важно исследовать глубинные противоречия социальных процессов: рождения и смерти, прогресса и регресса общественных систем.

Его анализ общества XIX века — это лучшее исследование анатомии тогдашнего капитализма, который ужаснул Маркса. Будучи гуманистом, он смотрел на зверский, "манчестерский" капитализм и видел эксплуатацию — мужчин, женщин, детей. Он исследовал, почему это происходит, как связаны производительные силы с производственными отношениями, — Маркс считал, что они находятся в конфликте друг с другом.

Немецкий мыслитель смог посмотреть на общество глазами бедных, однако сфокусировал свое внимание только на одной их страте — фабричных рабочих. Другие социальные группы, в том числе не самые привилегированные, не пользовались его доверием.

Марксистские режимы XX века превратили слабые стороны учения своего идеолога в пороки, обрушив репрессии на средний класс: малый бизнес, духовенство и зажиточных крестьян. Попытка перевернуть социальную пирамиду, поставив во главе общества самых бедных, не оправдалась и привела к массовой эмиграции квалифицированных кадров в начале советской эпохи и кадровому кризису КПСС на ее излете.

Однако, и сегодня марксистские идеи трудно вычеркнуть из современной культуры. Их по-прежнему разделяют миллионы людей, причем многие даже не подозревают, что на них повлиял Карл Маркс. Некоторые из марксистских тезисов популярны и в наше время, прежде всего касающиеся гуманизма, который в современном мире понимают шире, чем Карл Маркс.



К позитивной части наследия Маркса относится стремление сделать экономику более человечной — немецкий философ называл это прекращением эксплуатации человека человеком. Другая сильная сторона марксистского учения, важная и по сей день, — это отвержение расизма и социального дарвинизма.

В чем Маркс был прав. Предсказания, которые сбылись

•Монополии.Капитализм, не ограниченный какими-либо процессами регулирования, объективно ведет к концентрации производства и монополиям. А монополизация — это раковая опухоль любой экономики, и Маркс это четко подметил.

•Финансовые спекуляции, которые могут вызвать и усугублять кризисы в экономике. Маркс предупреждал, что, если дать волю финансовому сектору, он порабощает реальную экономику, что мы и видим сегодня. На место формулы "деньги — товар — деньги" приходит формула "деньги — деньги". Недаром возникла шутка "инвестиция — это неудавшаяся спекуляция".

• Глобализация.Маркс жил во время, когда мир еще не был большой деревней. Но он уже тогда указывал, что мировой капитал станет править бал, а мировое хозяйствобудет становиться все более однородным.

• Бюрократия, которая подминает государство. Мы видим сплошь и рядом, что общественные интересы искажаются, отодвигаются на второй план, если бюрократы не чувствуют над собой какого-то контроля.

• Роль науки. Маркс предвосхитил удивительную роль науки в развитии производства — ему принадлежат слова о превращении научного знания в "непосредственную производственную силу", что стало реальностью на рубеже XIX и XX веков.

•Материальное неравенство и поляризация доходов.Маркс дает описание объективного процесса, когда концентрация богатства находится на одном полюсе и концентрация массовой нищеты — на другом. Некоторое улучшение этой ситуации произошло в XX веке. Социально-рыночные хозяйства и установка на благосостояние для всех привели к тому, что это неравенство было значительно ослаблено.

В 1950-е и 1960-е годы уже можно было говорить про бесклассовое общество. В развитых странах Запада состоялась, в сущности, тихая социалистическая революция — врастание социализмав капитализм.

• Отчуждение труда, то есть оторванностьчеловека от результатов его работы.Для Маркса как для поборника теории прогресса было важно, что царство свободы должно когда-то наступить. И надо сказать, что мы стремимся к этому: материальный мир в последнее время очень сильно продвинулся, человек стал богаче. Но, как писал Маркс, царство свободы наступит лишь тогда, когда будет преодолено "порабощающее человека разделение труда".

Сегодня из всех наемных рабочих лишь 15% довольны своей работой. Если вы начали работать шахтером, то велика вероятность, что вы так и проработаете шахтером всю оставшуюся жизнь, ведь вам надо зарабатывать деньги.

Сегодня мы видим попытки это преодолеть — например, базовый безусловный доход, который в теории может позволить выйти из порочного круга. Все больше физического труда заменяется роботами и автоматизацией, с одной стороны, а с другой — растет производительность труда людей.

И идея безусловного базового дохода открывает возможность пробовать себя в разных сферах жизни — находить те сферы, где, как писал Маркс, "труд становится первой жизненной потребностью". Может быть, это и есть что-то похожее на коммунизм?

В чем Маркс заблуждался

Противники Маркса подчеркивают, что в своем анализе он не смог предвосхитить новую тенденцию экономического развития общества — переход в постиндустриальную стадию — и предвидел будущее неверно. Сосредоточившись на промышленном пролетариате, мыслитель упускал из виду главное.

"Одна из главных неудач Маркса — то, что он связывал все свои ожидания с фабрично-заводскими рабочими. И не мог представить себе, что революция произойдет вовсе не там, где их было большинство. Маркс ждал революций в промышленно развитых странах, а они победили там, где индустрия только создавалась", — рассказал "РИА Новости" публицист и политик Николай Стариков. В особенности неточен Маркс оказался в случае с Северной Кореей, где коммунистический режим, существующий по сей день, сформировался задолго до индустриализации.

Утопичной оказалась и идея коммунизма и мировой революции. Для Маркса было очевидно, что перескакивать через фазы нельзя и построение коммунизмадолжно быть поэтапным процессом. Но и в России, и в Китае к власти пришли радикалы, которые восприняли его идеи в сильно извращенной форме. Ленин и Троцкий были уверены, что вскоре революцию подхватит остальной мир. Этого не произошло,, поэтому пришлось строить коммунизм в отдельно взятой стране.

Не наблюдая особых революционных перспектив в России, Маркс не почувствовал коммунистического будущего страны и потому отнесся к ней негативно. "Основания считать его недружественным Российской империи имеются. Дело здесь, впрочем, было не в каких-то расистских предрассудках. Просто Маркс видел в петербургской монархии большое консервативное государство, мешающее социальным переменам. И не желал ему ничего хорошего", — объясняет Стариков.

По мере того как число революционеров в России росло, отношение Маркса менялось к лучшему. В СССР был культ Маркса. После крушения Советского Союза былого кумира развенчали. Потом установился баланс. Сегодня в симпатиях к марксизму, согласно опросу ВЦИОМ, признается треть россиян.