Почему нас так часто подводит логика?

Издательства Гарвардского университета выпустило книгу Уго Мерсье и Дэн Спербер "Загадка разума", в которой авторы излагают новый взгляд на человеческое мышление, на то как люди спорят и думают.

Многие люди считают, что логическое рассуждение позволяет улучшать знания и принимать правильные решения. Один из авторов книги, Уго Мерсье уверен в том, что логическое мышление не очень хорошо выполняет свою задачу. Во многих экспериментах рациональные рассуждения не приводят людей к лучшим знаниям или решениям. Если люди интуитивно выбирают неправильную идею, а затем начинают мыслить логически, это редко приводит к чему-то хорошему. Они просто застревают в своей первоначальной неправильной идее.

И вот тут начинает работать так называемая "предвзятость в свою пользу" (myside bias). Это то, что психологи часто называют "склонностью к подтверждению" (confirmation bias), — когда люди обращаются к логике, чтобы найти подтверждение того, что они уже считают правильной идеей.

Учитывая эту предвзятость, не удивительно, что люди обычно зацикливаются на своей первоначальной идее, при этом существование такой предвзятости почти все воспринимают как должное. Оденако объективно механизм рассуждений, направленный на получение более серьезных знаний и лучших решений, должен помогать найти причины, ввиду которых мы можем ошибаться, и объяснять, почему варианты, отличные от нашей первоначальной догадки, могут быть правильными.

Такой механизм также должен критически оценивать, насколько сильны аргументы, подтверждающие нашу первоначальную догадку. Но при логическом рассуждении мы поступаем наоборот: в основном ищем причины, которые поддерживают наши первоначальные суждения, и считаем достаточными даже слабые, поверхностные аргументы.

Так почему же человеческая способность к логическому рассуждению появилась в ходе эволюции? Причина в том, что такая способность выполняет две главные функции: помогает людям решать разногласия и помогает им обмениваться оправданиями и обоснованиями.

Люди много сотрудничают, и их способности к общению развивались, чтобы сделать сотрудничество более эффективным. Однако общение — это рискованное дело: всегда есть опасность, что тебя обманут, тобой будут манипулировать или обведут вокруг пальца. Поэтому мы тщательно оцениваем то, что люди говорят нам. Мы даже бываем чрезмерно осторожными, отвергая сообщения, которые не соответствуют нашему установившемуся мнению.

Логическое рассуждение эволюционировало частично для того, чтобы помочь нам преодолеть эти ограничения и сделать общение более плодотворным. Рассуждая, мы можем попытаться убедить окружающих в том, что они никогда бы не приняли исключительно на личном доверии. И они могут решить, нужно ли им изменить свое мнение или нет.

Еще одно следствие склонности человека к сотрудничеству заключается в том, что нас очень заботит, компетентны ли и моральны ли другие люди. Мы постоянно оцениваем других, чтобы узнать, с кем лучше сотрудничать. К сожалению, процесс оценки других людей весьма коварен, так как очень сложно понять, почему люди делают то, что делают. Если бы у нас не было возможности оправдать наше поведение перед окружающими и убедить их, когда они с нами не согласны, наша социальная жизнь была бы намного беднее и сложнее.

Итак, если логическое рассуждение в основном помогает найти подтверждения того, о чем мы и так думали, как они могут быть полезны? Дело в том, что это только один аспект рассуждений: производство объяснений и аргументов.

Есть еще один аспект, который вступает в игру, когда мы оцениваем аргументы других людей. В этом случае мы в основном объективны и требовательны. Требовательность заключается в том, что нам нужны сильные аргументы, прежде чем мы поменяем свое мнение — в этом есть очевидный смысл. Но мы также объективны: если мы столкнемся с хорошим аргументом, который бросает вызов нашим убеждениям, мы примем его во внимание. В большинстве случаев мы изменим свое мнение — пусть даже немного.

Это может стать неожиданностью для тех, кто слышал о таких явлениях, как "эффект обратного действия": люди реагируют на противоположные аргументы, становясь еще более убежденными в своих взглядах. В реальности такая реакция, по-видимому, крайне редка. В большинстве случаев люди меняют свое мнение — иногда немного, а иногда и полностью, — при наличии непростых, но сильных аргументов.

Когда мы рассматриваем эти два аспекта рассуждений вместе, становится очевидно, почему они полезны. Логика позволяет людям, которые не согласны друг с другом, обмениваться аргументами, дает им возможность выяснить, кто прав. Благодаря логическим рассуждениям в выигрыше остаются обе стороны: как та, что выдвигает аргументы (и, следовательно, с большей вероятностью столкнется с противодействием), так и та, что слышит аргументы (и, следовательно, с большей вероятностью изменит свое мнение на другое). Без рассуждений разногласия было бы гораздо сложнее разрешить.

Логика лучше всего работает, когда общаются несколько человек (скажем, менее шести), которые не согласны с конкретной мыслью, но разделяют некоторые общие цели.

Разногласия имеют решающее значение, поскольку если все люди придерживаются одних и тех же взглядов и при этом обмениваются мнениями, аргументы, подтверждающие консенсус, накапливаются, и члены группы, вероятно, еще более укоренятся в своем общепринятом мнении.

Наконец, среди членов группы должна быть какая-то общность интересов. Вы ведь не будете убеждать партнершу по покеру сбросить карты, когда у нее есть стрит-флеш. Зачастую такую общность интересов довольно легко найти. Например, мы все останемся в выигрыше, обладая более правильными представлениями о мире.