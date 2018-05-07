Ядерные игры: какое досье "похитил" Израиль у Ирана?

Биньямин Нетаньяху смог выбрать самый "удачный" момент, чтобы заявить о том, что Тегеран якобы лжет о своем мирном атоме. Именно сейчас Трамп принимает решение по ядерной сделке с Ираном, и на раздумья у него осталось меньше недели.

Речь идео о неком "тайном архиве ядерной программы Ирана", который якобы захватил Моссад. Нетаньяху, выкладывая тысячи страниц иранского досье, понимал, что это не впечатлит ни Москву, ни Вашингтон. Но в нужный момент он подкинул карту нужному игроку — Трампу, который зол на Иран настолько, что готов идти ва-банк.

"Это посылает правильный сигнал. Вы знаете, что через семь лет эта сделка истечет и уже ничто не будет мешать Ирану двигаться вперед и создавать ядерное оружие. Это неприемлемо. Семь лет — это завтра. Они не сидят сложа руки. Они запускают ракеты, которые, как они говорят, предназначены для спутниковой системы. Я так не думаю. Посмотрим, что получится", — отреагировал на это "разоблачение" Дональд Трамп

Между тем, израильский премьер утверждает, что из украденных материалов следует: все это время Иран обманывал мировое сообщество и продолжал работу над созданием ядерного оружия. Правда это или нет, еще предстоит узнать, но речь идет о действительно опасной угрозе.

Израильтяне утверждают, что передадут похищенные у Ирана материалы в ООН и МАГАТЭ, но пока что передали их только президенту США Дональду Трампу. Для этого в Израиле "очень вовремя" устроили шоу-презентацию, на которой выступал сам Нетаньяху, в прошлом — боевой офицер спецназа.

Ведь для того, чтобы до 12 мая, когда Трамп будет принимать свое окончательное рещение по "иранской сделке", успеть склонить его к нужной Тель-Авиву политике в отношении Тегерана, нужны действительно серьезные манипуляции, что и сделал Нетаньяху.

Показателен и тот факт, что на презентации, которая проходила в здании министерства обороны Израиля, премьер говорил вовсе не на иврите, а почему-то на английском языке — видимо для того, чтобы его речь была понятно именно американской стороне. Но сыграл такой "хитрый ход" против самого Нетаньяху: даже дружественные американские комментаторы назвали все происходившее "театром".

И происходящее действительно напоминало театральную постановку. Израильский премьер выступал на фоне двух стеллажей, которые поначалу были завешаны кусками ткани. Речь Нетаньяху должна был вызвать гнев у слушателей.

"Эти документы полностью доказывают, что Иран бесстыдно врал, когда заявлял, что никогда не разрабатывал ядерное оружие, — рокотал Нетаньяху, по словам которого в пригороде Тегерана Шорабаде иранцы все это время хранили "ядерный архив". — Несколько недель назад в результате наисложнейшей разведывательной операции Израиль добыл материалы из этого комплекса".

После этого премьер подошел к стеллажам и эффектным жестом сорвал с них завесу. А там — файлы и диски. Ну точно — Маск, когда ему в очередной раз не хватило денег на проект лестницы до Марса.

Сообщается, что в общей сложности израильские разведчики украли почти 55 тысяч страниц секретных документов и 183 компакт-диска с не менее секретной информацией. Из них следует, что иранская программа по тайной разработке ядерного оружия называлась "Амад" и предполагала производство пяти боеголовок в 10 килотонн (не ясно — то ли суммарно, то ли каждая в отдельности).

Услышав об этом, израильские СМИ не просто запели победные песни. Они (хотя их представители присутствовали на "шоу Биньямина") начали завышать количество данных (кое-кто — в два раза, а одна местная газета заявила о 100 тысячах страниц "папок, чертежей, документов"). При этом утверждалось, что израильская разведка захватила не что иное, как "оригиналы документов".

Не обошлось и без привычного восхваления достижений израильской разведки и армии ("наши ВВС уничтожили в Сирии 200 баллистических ракет, направленных на Израиль"), и в результате суть происходящего потерялась окончательно.

В ответ на проведенную в Тель-Авиве презентацию Хасан Рухани, президент Ирана сказал: "Мы заявляем всему миру — и Америке, и Европе, и Востоку, и Западу: мы ни с кем не будем обсуждать наше оружие и систему безопасности нашей страны. Мы будем делать столько ракет и оружия, сколько нужно нашей стране".



Однако пересмотреть "ядерную сделку" вовсе не так легко, как кажется Трампу. И речь идет не только об иранской миллионной армии или о "Хезболле", которая контролирует многие политические процессы в мире и является очень мощной организацией. Речь идет о том, что ядерную сделку подписали и европейские страны — члены НАТО.

Теперь Трампа пытается остановить президент Франции Эммануэль Макрон, ему звонит канцлер ФРГ Ангела Меркель, Владимир Путин разговаривает с Нетаньяху — все гарантировали эту сделку, и все заинтересованы в ее абсолютном выполнении.



"У нас есть механизмы для решения возможных проблем, но я не слышала от премьер-министра Нетаньяху аргументов, которые означали бы нарушение Ираном его обязательств", — заявила со своей стороны Федерика Могерини, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности.



Давно не для кого не секрет, что Израиль сам проводит атомные эксперименты. Мирные или немирные — не известно, МАГАТЭ он об этом не рассказывает. Ходят слухи, что он уже создал не менее 12 боеголовок. При этом Израиль настолько заинтересован в разрушении иранской ядерной программы, что хотел бы в идеале закрыть даже эксперименты с мирным атомом.