Символ итальянского стиля - компания Fiat

История Fiat неразрывно связана с историей Италии, и итальянцы любят и почитают свой бренд. Компания Fiat — настоящее достояние своей страны. Легендарный концерн, возглавляемый семьей Аньелли, сотрудничал с американцами, нацистами и коммунистами. Поговаривают, что у руководства даже были связи с итальянской мафией.

Основатель легендарного концерна, Джованни Аньелли родился в 1886 году в деревушке Виллар Пероза, неподалеку от Турина. Аньелли закончил образование, получив диплом инженера. Далее была служба в армии, а к 26-ти годам Джованни занял пост мера родной деревни. Но жизнь в глуши была не для амбициозного молодого человека.

В то время люди заговорили об автомобилях — загадочных повозках, которые могли перемещаться без помощи лошадей. И Аньелли всерьез заинтересовался новинкой. Автомобили быстро завладели его воображением, и Джованни искренне хотел, чтобы Италия была в числе производителей этого чуда тогдашней техники. Аньелли перебирается в Турин, где знакомится с такими же энтузиастами автомобильного дела. Большинство из них были богатыми аристократами, и желали начать свой собственный автомобильный бизнес.

Так, в 1899 году появилась компания "Акционерное общество автомобильного завода в Турине" (Società Anonima Fabbrica Italiana Automobili Torino). Джованни вошел в состав правления компании. 1900 год — начал свою деятельность завод Fiat в Сorso Dante. Компания в первый год своей деятельности приняла на работу 150 рабочих, и выпустила 24 автомобиля.

Надо сказать, что первые автомобили, выпускаемые Fiat, были неспособны даже отдаленно конкурировать с американскими моделями. Этот факт, однако, не помешал концерну развиваться, и в 1902 году Fiat одержал свою первую победу в гонках. За рулем автомобиля модели 24 HP был Винченцо Лянча. Часто в гонках принимал участие сам Джованни Аньелли. В том же 1902 году Джованни был назначен исполнительным директором Fiat. С этого времени вся власть была сосредоточена в его руках.

Аньелли проявил себя как жесткий диктатор, и, одновременно, как талантливый руководитель. Посетив заводы Ford в США, он привез оттуда множество полезных решений и нововведений, которые не замедлил применить на своем производстве. В 1908 году Fiat открывает свое представительство в США. К тому времени концерн уже успешно торговал своей продукцией в Европе, и выход на американский рынок был логичным продолжением экспансии компании. Кстати, Fiat к тому времени выпускал не только автомобили — в его "ассортименте" уже были автобусы, двигатели для судов, грузовиков, и трамваев.

К 1910 году Джованни Аньелли окончательно скупил акции концерна, и стал его единоличным владельцем. Компания начала вырабатывать свой стиль — в то время, как Ford не заморачивался по поводу дизайна и цвета авто, и продолжал штамповать однотипные модели, Fiat обращал пристальное внимание на цвет и дизайн. В 1922 году было закончено строительство знаменитого завода концерна — Lingatto. На то время это был самый большой завод по производству автомобилей в Европе.

С началом Первой Мировой Войны концерн вынужден был переориентировать производство для военных нужд. Некоторое время компания переживала не лучшие времена. Помогли Fiat окрепнуть, как ни странно, нацисты. С приходом к власти Муссолини, в стране начинает активно развиваться автомобильная промышленность. Аньелли при режиме Муссолини активно сотрудничал с правительством, и одно время даже занимал пост сенатора.

Главным достижением тогдашней деятельности концерна был выпуск модели Topolino, которая пользовалась бешеной популярностью. В Европе этот автомобиль буквально разлетался, и был настоящим хитом. После окончания войны, 16 декабря 1945 года, Джованни Аньелли скончался. Fiat перешел в собственность государства, и только через несколько десятилетий опять перешел в собственность семьи Аньелли.

Далее история Fiat связана с Джанни Аньелли — внуком Джованни. Почему не с сыном? Все дело в том, что сын Джованни Аньелли, Эдуардо трагически погиб в авиакатастрофе, и воспитанием внука занимался дед. Именно Джанни в 60-е годы XX века, когда началась приватизация концерна, вновь вернул Fiat семье Аньелли.

Большую роль в успехе компании в то время сыграл Советский Союз. В 1966 году концерн заключил договор с СССР, согласно которому появился автозавод в Тольятти. В скором времени в продажу начали поступать первые автомобили "Жигули", которые, по сути, являлись копией Fiat-ов. Кстати, надо сказать, что по надежности советские автомобили значительно уступали своим итальянским аналогам.

С 1979 года компания постепенно превращается в холдинг. Концерн приобретает такие автомобильные бренды, как Ferrari, Lancia, Abarth. В 1984 году Fiat покупает легендарную автомобильную марку Alfa Romeo, а в 1993 — Maserati. В 2003 году умирает Джанни Аньелли. Сегодня компанией руководит Серджио Маркионне, который буквально вытащил Fiat из кризисной ситуации, в которую тот попал в конце 90-х годов. Он сумел преодолеть все трудности, и наладить отличное производство. С начала его руководства концерн успешно вывел на рынок такие модели, как Bravo и Scudo.

В целом, если говорить о рыночной капитализации компании, то она в этом плане опережает даже General Motors. На данный момент дела у итальянского гиганта идут совсем неплохо, и он по-прежнему остается одним из самых популярных европейских автомобильных брендов.