Тайны Колизея, о которых не расскажут экскурсоводы

При взгляде на это огромное величественное сооружение настолько захватывает дух, что сразу понимаешь, что амфитеатр Флавия, построенный между Палатниским, Цилиевским и Эсквилинским холмами в Риме — это тоже начтоящее чудо света.

Возведён Колизей был рядом с Золотым дворцом Нерона, на месте озера, в котором некогда плавали лебеди. Большая эллипсоидная арена была возведена в самом начале нашей эры (І век), во времена правителей династии Флавиев. Ристалище использовалось для проведения различных захватывающих мероприятий.

История Колизея начинается в шестьдесят восьмом году, когда один из самых жестоких правителей древнего мира, Нерон, покончил с собой, после чего началась двухлетняя Гражданская война, в результате которой императором стал Тит Флавий Веспасиан.

Оказавшись у власти, новый правитель сразу же решил перестроить центр Рима, уничтожив всё, что могло напоминать людям о его предшественнике и одновременно восстановить былую славу города. Также император приказал начать чеканку новых монет с изображением новых зданий — Храма Мира, Святилища Клавдия и Колизея — дабы показать миру, что возрождающийся Рим по-прежнему является центром Древнего мира.

Первое название достопримечательности — амфитеатр Флавиев. Как можно догадаться, такое имя строение получило в честь династии, инициировавшей строительство. А известное всем современное имя Колизей (на английском Colosseum) пошло от очень большой скульптуры Нерона, которая стояла рядом с театром, но исчезла бесследно в Средние века. Дословно название переводится как "огромная статуя" (от английского слова colossus).

Главные строительные работы длились восемь лет. Амфитеатр Флавиев начал свою деятельность уже в 80 году, то есть во время царствования Тита, первого наследника бывшего императора Веспасиана. Но лишь в период правления другого сына, Домициана, окончательно завершились все работы.

Сооружен Колизей в основном из местных минералов и кирпичей. Так, стены возведены из крупного травертинового мрамора, а для их отделки использовали камень вулканического туфа, известняк и кирпич. Своды Колизея возвели из легкой пемзы.

Колизей в Древнем Риме был чем-то таким, чего раньше не видели. Он имел четыре этажа и высоту стен более 45 метров (около 150 футов), а в некоторых местах они достигали и 50 метров. Толщина фундамента равнялась 13 метрам. А размеры в длину просто поражали — стены наружного эллипса имели длину в 524 метра. Сама арена была шириной 53,62 метра и длиной 85,75 метра. Общая площадь Колизея — 24 000 квадратных метров. Благодаря таким внушительным размерам строение позволяло вмещать в себе до восьмидесяти пяти тысяч зрителей.

Ну, а теперь о том, что не всегда смогут рассказать туристам о Колизее экскурсоводы. К примеру, в колоннах между арками можно увидеть дыры. Их там очень много. Но на вопрос "Откуда?" экскурсовод сделал предположение, что это следы боёв 2 мировой войны. На самом деле все не так.

Уникальный способ крепления каменных блоков без раствора, при помощи железа и свинца, сделал здание устойчивым и дал возможность разбирать его, как домик из кубиков.

Во время землетрясения 1349 года южная часть здания обрушилась. Римская империя была в упадке и Колизей стали рассматривать, как источник строительных материалов для дворцов. Разбирали всё: облицовочная дорогую плитку, мраморные полы, делались попытки достать металл, который скреплял блоки.

Эти отверстия — свидетельства тому. Таким образом были построены Венецианский дворец, дворец Фарнезе (лучший образец ренессансного стиля) и palazzo Cancelleria.

Средние века — трудный период в судьбе амфитеатра. Как только его не использовали! Там находили себе место отшельники, ремесленники и лавочники. Пристроив к нему часовню, сделали кладбище на арене. Он служил крепостью для влиятельных родов, боровшихся за власть. Были планы сделать из него суконную фабрику, а, спустя годы, папа Климент IX превратил театр в завод по добыванию селитры.

Только в 18 веке Бенедикт XIV вспомнил о том, что Колизей является местом пыток многих христианских мучеников и взял его под свою защиту.

Однако достоверно известно, что на арене Колизея проходили казни, но христиан казнили, как правило, если они были военными, так как отказ военного приносить жертвы богам считался преступлением. Никаких надежных исторических свидетельств, подтверждающих, что именно здесь были массовые казни христиан, не имеется. Однако благодаря этому мнению удалось избежать полного уничтожения Колизея, который, в течение многих веков использовался римлянами как источник стройматериалов.

Следующие папы заботились о сохранности уцелевших частей и даже пытались восстанавливать некоторые детали.

В средние века Колизей считался мистическим местом и использовался для колдовства. О подобном использовании Колизея упоминал в своих мемуарах Бенвенуто Челлини. Знаменитый скульптор в середине XVI века был приглашен Ватиканом, он участвовал в борьбе за папскую власть.