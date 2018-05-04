История японских сверхмалых лодок

В годы Первой мировой войны началась гонка морских вооружений. Чуть позже, в 1922 году было принято Вашингтонское морское соглашение, которые должно быть стать препятствие на пути этой гонки.

Согласно этому договору, японский флот по числу авианосцев и "капитальных" кораблей (линкоров, крейсеров) существенно уступал флотам Англии и США. При этом в Вашингтоне не удалось достичь договоренности по числу подводных лодок. При этом Японии разрешили строить пункты передового базирования на островах Тихого океана. Поэтому, японские адмиралы стали планировать размещение на удалённых островных базах малых прибрежных лодок.

В 1932 году капитан Кисимото Канеджи заявил: "Если мы пустим большие торпеды с людьми на борту, и если эти торпеды проникнут глубоко в неприятельские воды и, в свою очередь, пустят небольшие торпеды — промахнуться будет практически невозможно".

Это высказывание определяло, что в случае атак вражеских баз и якорных стоянок противника к месту проведения операции малые лодки будут доставлять на специализированном корабле-носителе или подводной лодке.

Кисимото считал, что если установить на четырёх кораблях по двенадцать сверхмалых подводных лодок, то победа в любой морской битве будет обеспечена: "В решающем сражении между американским и японским флотами мы сможем выпустить почти сотню торпед. Этим мы сразу сократим силы противника вдвое".



Разрешение на реализацию своей идеи Кисимото получил от главы морского штаба, адмирала флота, принца Фушими Хирояси. Кисимото вместе с группой морских офицеров, состоящей из четырёх специалистов, разработал чертежи и в условиях строжайшей секретности в 1934 году были построены две экспериментальные сверхмалые подводные лодки. Официально их классифицировали как А-Нуotek ("лодки-мишени тип А"),

Для достижения сверхмалыми лодками высокой подводной скорости на них установили мощный электродвигатель, а корпусу придали веретёнообразную форму. По результатам испытаний в проект внесли необходимые усовершенствования, после чего было развёрнуто серийное строительство лодок под обозначением Ко-Нуotek.

Изменения в конструкции подлодки оказались небольшими — возросло водоизмещение (47 т вместо 45 т), до 450 мм уменьшился калибр торпед (вместо 533 мм) и до 19 узлов (с 25) уменьшилась максимальная подводная скорость субмарины.

В качестве кораблей-носителей тогда же оборудовали авиатранспорты Chiyoda и Chitose, а также подлодки типа Неі-Gаtа (С). Есть данные, что модернизацию с этой же целью проходили также гидроавиатранспорты Mizuihо и Nisshin, каждый из которых мог перевозить 12 сверхмалых подводных лодок.

Палуба с уклоном к корме и рельсы давали возможность быстро, всего за 17 минут, спустить на воду все лодки. Корабли-базы сверхмалых подлодок предполагалось использовать в морском бою вместе с линейными кораблями.

15 апреля 1941 года 24 младших морских офицера получили секретное предписание войти в состав специального формирования. Они встретились на борту гидроавианосца Сhiуоdа. Командир корабля Харада Каку объявил им, что японский флот обладает сверхсекретным оружием, которое внесёт революцию в морские битвы, их же задача — овладеть им. Все молодые офицеры имели опыт подводного плавания, а лейтенант Иваса Наодзи и сублейтенант Акиеда Сабуро уже больше года проводили испытания нового оружия.

Тренировки экипажей подводных лодок проводились на Базе-II, располагавшейся на небольшом островке Оуразаки в 12 милях к югу от Куре. Во время освоения подлодок подчас случались аварии и поломки. Гибли и экипажи, а вместо мишеней поражались катера, которые обеспечивали их доставку…

Первые сверхмалые лодки обладали слишком малой дальностью плавания, которая определялась ёмкостью аккумуляторов, а их подзарядка была возможна только на корабле-носителе. По этой же причине невозможно было использовать лодки с необорудованных стоянок на островах. Для устранения этого недостатка осенью 1942 года началось проектирование усовершенствованного варианта субмарин типа В, в котором был учтён опыт эксплуатации типа А.

В начале 1943 года последние пять подлодок типа А (полный заказ на них составлял 51 единицу) переоборудовали в тип В.

Первой из усовершенствованных субмарин на испытания вышла На-53, а после их завершения была построена серия уже специально спроектированных модернизированных подлодок типа С. Основное отличие от субмарин типа А заключалось в установке дизель-генератора — с его помощью полная перезарядка аккумуляторной батареи производилась за 18 часов. В качестве кораблей-носителей для лодок типа В и С использовались десантные корабли типа Т-1.

Подъем подлодки №18 в гавани Перл-Харбор, 1960 г. Фото Wikimedia Commons

В декабре 1943 года на основе подлодки типа С началось проектирование более крупной лодки типа D (или Коryu). Основные отличия от подлодок типа С заключались в установке более мощного дизель-генератора — с ним процесс зарядки аккумуляторов снизился до восьми часов, повысилась мореходность и улучшились условия обитаемости экипажа, возросшего до пяти человек. Кроме того, корпус стал заметно прочнее, что повысило глубину погружения до 100 м.

Весной 1945 года, ещё до окончания испытаний головного корабля, было развёрнуто серийное строительство субмарин. В соответствии с планами морского командования, к сентябрю 1945 года предполагалось сдать флоту 570 единиц с последующим темпом строительства -180 единиц в месяц.

Для ускорения работ был применён секционный метод (лодка собиралась из пяти секций), что сокращало строительный период до 2-х месяцев. Однако, несмотря на привлечение к программе строительства Koryu большого числа верфей, темп сдачи флоту этих субмарин выдержать не удалось, и к августу 1945 года в строю насчитывалось всего 115 лодок, а ещё 496 находились на разных стадиях постройки.

На основе сверхмалой подводной лодки (СМПЛ) Koryu в 1944 году был разработан проект подводного сверхмалого минного заградителя M-Kanamono (дословный перевод — "Металлическое изделие Тип М"), предназначенного для постановки минных банок в местах базирования противника. Вместо торпедного вооружения он нёс минную трубу, вмещающую четыре донных мины. Построить успели только одну такую подлодку.

Тактико-технические характеристики японских сверхмалых подлодок

В конце войны помимо семейства карликовых субмарин, ведущих свою родословную от подлодок типа А (типы А, В, С и D), японский флот пополнился также подлодками меньшего размера типа Kairyu (характерной их особенностью были фиксированные бортовые рули (плавники) в средней части корпуса. Проектное вооружение состояло из двух торпед, однако нехватка их привела к появлению варианта лодки с 600-кг подрывным зарядом вместо торпедных аппаратов, что фактически превращало их в человеко-торпеды.

Серийное строительство лодок типа Kairyu началось в феврале 1945 года. Для ускорения работ оно велось секционным методом (подлодка делилась на три секции). Планами морского руководства предусматривалось к сентябрю 1945 года поставить флоту 760 сверхмалых лодок этого типа, однако к августу было сдано только 213 единиц, и ещё 207 находились в постройке.

Информация о судьбе японских сверхмалых подводных лодок носит обрывочный и зачастую противоречивый характер. Известно, что во время нападения на Пёрл-Харбор 7 декабря 1941 года было потеряно 5 сверхмалых лодок типа А.

Молодые офицеры-подводники настойчиво добивались включения сверхмалых подводных лодок в операцию против Пёрл-Харбора. И, наконец, в октябре командование разрешило включить их, с условием, что водители возвратятся после атаки. Закипела работа. В Куре первой прибыла I-22 для внесения в конструкцию необходимых доработок.

Несколькими днями позже прибыли ещё три. Четвёртую подлодку, І-24, только что построили в Сасебо и сразу же начали её ходовые испытания.

На подводные лодки прибыли командиры: лейтенант Иваса Наодзи (І-22), сублейтенант Ёкояма Масахару (I-16), сублейтенант Харуно Сигэми (I-18), младший лейтенант Хироо Акира (1-20) и младший лейтенант Сакамаки Кацуо (І-24). Вторыми членами экипажей были унтер-офицеры: Сасаки Наохару (І-22), Уэда Тэдзи (I-16), Ёкояма Харунари (I-18), Катаяма Ёсио (І-20), Инагаки Киодзи (І-24).

Характерная деталь: экипажи формировали только из неженатых подводников, из многодетных семей и не старших сыновей. Сакамаки Кацуо, например, был вторым из восьми сыновей.

Соединение сверхмалых подводных лодок носило название "Токубецу Когекитай", сокращенно "Токко". Это словосочетание можно перевести как "Соединение специальных атак", или "Специальное морское ударное соединение".

Рано утром 18 ноября подводные лодки покинули Куре, остановившись ненадолго в Оуразаки, чтобы забрать малые лодки. Под вечер они взяли курс на Пёрл-Харбор. Лодки шли, держась в 20 милях друг от друга. Флагман — І-22 -находилась в центре.

В дневное время лодки шли под водой, боясь обнаружения, и всплывали только по ночам. По плану они должны были прибыть в пункт сбора, расположенный в 100 милях к югу от Пёрл-Харбора, ночью, после захода солнца, за два дня до начала атаки. Ещё раз проверив лодки под покровом темноты, субмарины-носители должны были затем уйти к Пёрл-Харбору, занять позицию в 5 — 10 милях от входа в гавань и рассредоточиться дугой.

За три часа до рассвета первой производит пуск своей сверхмалой лодки крайняя левая субмарина I-16. Затем последовательно, с интервалом в 30 минут стартуют сверхмалые лодки с носителей І-24, І-22, I-18.

И, наконец, карликовая лодка с последней лодки І-20 должна была пройти через створ гавани за полчаса до рассвета. В гавани всем лодкам было приказано лечь на дно, после чего присоединиться к воздушной атаке и нанести врагу максимальные разрушения своими десятью торпедами.

В 3:00 сверхмалые лодки спустили на воду, а лодки-носители приступили к погружению. Не повезло "малютке" лейтенанта Сакамаки. Вышел из строя гирокомпас, устранить неисправность не удалось. Уже было 5:30, а она ещё не была готова к спуску, опаздывая на два часа от установленного планом времени. Рассвет приближался, когда Сакамаки и Инагаки протиснулись в люк своей лодки.

Вход в бухту Пёрл-Харбор преграждали два ряда противолодочных сетей. Американские тральщики каждое утро проводили контрольное траление вод, окружающих базу. Проскочить за ними в бухту не составляло труда. Однако планы японцев оказались нарушенными с самого начала.

В 3:42 тральщик "Кондор" обнаружил перископ подводной лодки перед входом в бухту. В её поиск включился старый эсминец "Уорд" постройки 1918 года. Около 5:00 американцы открыли проход в сетях, чтобы пропустить тральщики, а также транспорт, буксир и баржу. Видимо, две сверхмалых подводных лодки сумели скрытно проникнуть в гавань, а третья была замечена с "Уорда" и с кружащейся над морем летающей лодки "Каталина".

Над поверхностью воды возвышались рубка лодки и часть сигарообразного корпуса. Казалось, что она никого не замечала, двигаясь в гавань со скоростью 8 узлов. "Уорд" открыл орудийный огонь прямой наводкой с дистанции 50 метров и со второго выстрела попал в основание рубки. Лодка вздрогнула, но продолжала движение с рваной дырой в рубке. Взрывы четырёх глубинных бомб разорвали лодку пополам. Свою лепту внесла и "Каталина", также сбросив несколько бомб. Предположительно, под удар попала лодка лейтенанта Иваса с лодки-носителя I-22.

Младший лейтенант Сакамаки и унтер-офицер Инагаки больше часа отчаянно пытались выправить дифферент своей подлодки. С трудом им удалось это сделать, и они достигли входа в бухту. Гирокомпас по-прежнему оставался неисправным. Сакамаки был вынужден поднять перископ, и лодку заметили с эсминца "Хелм".

Погрузившись и уходя от него, лодка налетела на риф и высунулась из воды. Эсминец открыл огонь и бросился на таран. Однако он проскочил мимо, в то время как лодке удалось освободиться от рифа и уйти, но в результате удара о риф один из торпедных аппаратов заклинило, в корпус стала поступать вода. Из-за химической реакции воды с серной кислотой аккумуляторов начал выделяться удушливый газ. Где-то в 14:00 подлодка снова налетела на риф. Вышел из строя второй торпедный аппарат.

Под утро 8 декабря беспомощная неуправляемая лодка оказалась вблизи берега. Сакамаки запустил двигатель, но лодка снова наткнулась на риф! На этот раз она застряла накрепко. Сакамаки принял решение лодку взорвать, а самим добираться до суши вплавь. Вставив в подрывные заряды детонаторы, он зажёг бикфордов шнур. Сакамаки и Инагаки бросились в море. Было 6ч. 40 минут… Прыгнувший в воду вслед за командиром Инагаки утонул. Обессилившего Сакамаки на берегу пленили пятеро патрульных 298-й американской пехотной дивизии…

История подводной лодки лейтенанта Сакамаки известна достаточно подробно, чего не скажешь о четырёх других подлодках. Скорее всего, только две сверхмалые сумели проникнуть в гавань. А без особых проблем проникла в гавань лишь лодка лейтенанта Ёкоямы. Правда, и её заметили, когда она всплыла в 700 метрах от базы гидросамолётов "Кертисс". Артиллеристы добились двух попаданий в неё, но она сумела выпустить две торпеды, взорвавшиеся на берегу. Эсминец "Монагхэн" протаранил лодку и вдобавок сбросил глубинные бомбы.

Ещё одна сверхмалая подводная лодка, вероятнее всего, была потоплена в 10:00 крейсером "Сен-Луис". Направляясь к выходу из бухты, он подвергся торпедной атаке. Уклонившись от двух торпед, крейсер обнаружил лодку за внешней стороной сетевого ограждения и обстрелял её. Что касается пятой лодки, то она, по современным данным, сумела пробраться в гавань, где участвовала в торпедной атаке линейного корабля, а потом затонула вместе с экипажем (возможно, была потоплена им).

Из других операций сверхмалых подлодок следует упомянуть, что ещё три лодки этого типа погибли 30 мая 1942 года в районе Диего-Суареса, и четыре -в гавани Сиднея 31 мая 1942 года. В ходе боёв у Соломоновых островов в 1942 году погибли восемь подлодок типа А (в том числе На-8, На-22 и На-38). В районе Алеутских островов в 1942 — 1943 годах погибли ещё три лодки типа А. В 1944 — 1945 годах в ходе обороны Филиппин и острова Окинава погибло восемь лодок типа С.