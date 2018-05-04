Боевая машина поддержки танков "Терминатор"

На Параде Победы, который пройдет 9 мая 2018 года в Москве, на котором традиционно будут представлены перспективные образцы вооружения. первые Сухопутные войска получили боевую машину поддержки танков (БМПТ, шифр "Рамка-99"), известную широкой публике как "Терминатор". Эта техника принципиально нового класса, уже успешно прошла все виды испытаний, в том числе в Сирии.

А на несколько лет раньше, в 2013 году, в Нижнем Тагиле состоялась 9-я Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo, гвоздём которой стала новинка Научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в госкорпорацию "Ростех") БМПТ-72. Она была создана на шасси танка Т-72, экипаж — три человека.

Однако эта история началась ещё раньше, когда появилось значительное количество противотанковых средств и с ними надо было бороться. То есть их нужно было уничтожать эффективно и быстро. Именно тогда уже вырисовывалась идея создания такой высокозащищённой машины, которая способна была бы бороться с этими противотанковыми средствами.

В конструкторском бюро Челябинского тракторного завода на базе основного танка Т-72Б началась разработка опытных образцов. Первая модификация БМПТ разрабатывалась Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения с 1998 года, носила обозначение Объект 199 (наименование опытно-конструкторской работы — "Рамка-99").

В 2006 году "Терминатор" успешно прошёл государственные испытания и был рекомендован к принятию на вооружение российской армии. На государственных испытаниях оценивались возможности поражения живой силы врага посредством использования всех комплексов вооружения.

Уже первый прототип БМПТ "Терминатор" сумел тогда поразить всех. Результаты испытаний оказались прекрасными. Во многом обусловлено это не столько могуществом орудий, сколько современным комплексом приборов наблюдения, которые до того устанавливались только на новейшие отечественные танки (да и то в экспортной комплектации).

Полный комплекс вооружения позволяет одновременное ведение огня сразу по трем целям. Таким образом, в боевой обстановке каждый член экипажа может выполнять свою задачу. Из-за этого даже прототип БМПТ "Терминатор" (6 уровень бронезащиты, кстати), показывал чрезвычайно высокую степень боевой эффективности, до которой не всегда дотягивают даже показатели танков.

Неофициальное название "Терминатор" БМПТ получила из-за своего грозного вида и способности одновременной стрельбы из всего вооружения по целям, расположенным на разной дальности и под разными курсовыми углами. Машина всегда позиционировалась, как "телохранитель" для танков.

Чтобы изменить взгляд на её применение, разработчики стали называть её не боевой машиной поддержки танков (БМПТ), а боевой машиной огневой поддержки (БМОП). То есть она может использоваться как в составе танковых, мотострелковых подразделений, так и самостоятельно, что очень важно.

Особо эта машина выделяется благодаря повышенной заботе о сохранности экипажа. Сравнительно небольшие габариты и продуманная окраска обеспечивают малую ее заметность на поле боя. БМПТ "Терминатор", фото которой есть в статье, оснащена встроенной динамической защитой, которая в несколько раз повышает шансы экипажа на выживание при обстреле кумулятивными боеприпасами.

Имеется также активная система постановки дымовых завес. При ее использовании технику можно укрыть не только от визуального обнаружения врагом в условиях боя, но и значительно сократить вероятность ее поражения ракетами с активными системами самонаведения.

Есть также возможность постановки помех для артиллерийских систем с лазерными системами наведения на цель. Бортовые проекции машины полностью прикрыты экранами динамической защиты. В сочетании с выносными решетчатыми экранами, которые были разработаны в НИИ Стали, это позволяет обеспечить максимальную живучесть БМПТ "Терминатор".

Минобороны РФ приняло решение о закупке первой партии машин в 2017 году. Весь контракт завершится в 2019 году. Первую партию машин военные получили в марте этого года.