В своей последней статье Хокинг писал о парадоксе Мультивселенной

За неделю до своей смерти знаменитый английский физик-теоретик Стивен Хокинг успел завершить последнюю работу. В минувшую среду она была опубликована в научном издании Journal of High Energy Physics.

В работе, над которой Хокинг работал вместе с профессором Томасом Хертохом, ученый попытался разрешить так называемый парадокс Мультивселенной, который сам сформулировал еще в 1980-х годах.

Теория, которую тогда выдвинул Хокинг, утверждает, что в результате Большого взрыва возникла не одна наша Вселенная, а бесконечное множество параллельных Вселенных, ни одна из которых не похожа на другие. По мнению Хокинга, даже законы физики в этих мирах действуют по-разному.

"Предыдущая теория предполагала существование абсолютно различных Вселенных: некоторые из них вообще пустые, другие - заполнены материей, некоторые расширяются слишком быстро, другие - оказываются крайне недолговечными. Предполагалось огромное количество всевозможных вариантов", - объяснил Хертох газете Guardian. "Однако загадка заключалась вот в чем - почему же тогда мы с вами живем в настолько особенной вселенной, где все так идеально сбалансировано, что могут существовать такие сложные вещи, может зародиться жизнь?" - отметил он.

Эта теория приводила к парадоксу: если все возможно в разных Вселенных, то нельзя предсказать даже то, какими должны быть законы физики в нашей собственной. Фактически эта научная теория делала невозможной само научное познание.

Чтобы разрешить этот парадокс, Хокинг и его коллега при помощи новых математических методов доказывают, что Вселенныхмного, но все они на самом деле похожи друг на друга. "В нашей работе мы сделали шаг на пути к объяснению загадки настолько совершенного устройства нашей собственной Вселенной", - отметил Хертох. "Как сказал бы Стивен, Вселенная даже теоретически должна была получиться именно такой, какой она получилась", - добавил ученый. По его словам, это предположение делает теорию более предсказуемой и позволяет подтвердить ее.

Он надеется, что в самом ближайшем будущем ученым удастся зафиксировать наличие других Вселенных с помощью так называемого реликтового излучения, которое осталось после Большого взрыва.