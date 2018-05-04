Луксор — восхитительный храм царицы

В удивительном месте, неподалеку от египетского Дайр-эль-Бахри, в скале высечен Храм царицы Хатшепсут — первой женщины-фараона, который приводит в восторг своей красотой и величием. Все в нем особенное: расположение, архитектура, способ постройки, убранство.

Хатшепсут — не только первая царица древней страны, она одна из семи правительниц, о которых знает история. Все остальные фараоны были мужчинами, поэтому ей было особенно трудно не только получить власть, но и удержать ее в своих руках. Дочь Тутмоса I, жена Тутмоса II и тётя Тутмоса III, она отличилась тем, что мирно руководила огромным царством, отстраивала его и поднимала. Вот почему ее так любит весь Египет. Храм царицы Хатшепсут по достоинству представляет величие ума и дальновидность фараона.

Нередко это сложное сооружение назвают усыпальницей самой царицы, однако это не так. Храм построен по её приказу в честь бога Амона-Ра (обожествлённого Тутмоса I, её отца), Хатор (богини неба, любви, женственности) и проводника в загробный мир Анубиса. Но внутри никакого захоронения нет.

Джесер Джесеру (священнейший из священных), или же, по-простому, храм царицы Хатшепсут, можно найти на широкой аллее, которая охраняется бараноголовыми сфинксами. Когда-то давно весь комплекс имел яркое оформление, а перед зданием был разбит огромный сад, в котором росли редкие растения, а два голубых озера (также почитавшиеся как священные) радовали глаз.

Создателем восхитительного храма первой египетской царицы принято считать архитектора Сенмута. Он был фаворитом фараона и воспитателем ее дочери, а его изображение можно также найти на стенах.

Храм состоит из трех открытых площадок (или террас), увенчанных колоннами и соединенных между собой наклонными дорогами (пандусами). Стены декорированы традиционным рельефом, который символизировал Верхний и Нижний Египет, их единство (первый этаж). На втором этаже можно увидеть композицию, рассказывающую о рождении царицы, ее божественном происхождении.

Сама Хатшепсут часто изображается в мужском образе: в соответствующей одежде, с накладной бородой. Этим она желала подчеркнуть законность своей власти, свое право на престол. Стены храма также увековечили деяния царицы: ее экспедицию в сказочно богатую страну Пунт, военную кампанию.

Есть в этом храме святилища Анубиса и Хатхор, а верхняя его часть полностью посвящена богам. Святилище Амона-Ра каждый год принимало важный праздник, поскольку сюда привозили статую Амона из Карнака.

Но вся эта красота существовала недолго. Некоторые, а среди них и сын Тутмоса II от другой жены, который должен был унаследовать престол, считали Хатшепсут узурпаторшей. Видимо поэтому, когда к власти таки пришел истинный наследник Тутмос III, он приказал уничтожить все, что напоминало об царице. Этому подвергся и заупокойный храм Хатшепсут. Все его скульптуры были разрушены и закопаны недалеко от храма. И лишь много столетий спустя археологам удалось восстановить картину былого величия храма и представить его на обозрение туристам и прочим любителям древностей.