Интересные факты о легендарной "Победе"

Этот автомобиль был запущен в серийное производство сразу после Великой Отечественной войны и стал символом эпохи великих достижений. Даже своим название эта машина напоминает о великом Дне Победы.

Почему автомобиль получил именно такое название? Согласно одной из легенд, при показе автомобиля в Кремле, вождю сначала было предложено совсем другое название для М-20 — "Родина". На что Сталин поинтересовался: "Ну и почем будете "Родину" продавать?". После чего горьковчане озвучили уже другое название — "Победа". И что уже доподлинно известно — получили на это название добро: "Невелика победа, но пусть будет "Победа".

В довоенное время легковых автомобилей было мало, да и цена на них была достаточно высока. Производство было ориентировано на грузовые автомобили, общественный транспорт для растущих городов, военную технику.

Личный автомобиль считался в то время роскошью. В конце 30-х годов начались первые разработки советского "народного" автомобиля, но им помешала война: все ресурсы были задействованы для обороны.

Прообраз "Победы" появился в 1941году. Это был Opel Kapitan образца 1938 года, отбитый у вермахта силами Красной Армии и доставленный на Горьковский автозавод им. Молотова.

Сразу после победы под Сталинградом, в феврале 1943 года, завод получил официальное правительственное задание на проектирование нового авто. Ведущим конструктором по кузову стал Андрей Кириллов, компоновка машины производилась под руководством Бориса Кирсанова.

Над формой автомобиля работал художник-график Вениамин Самойлов, который создал обтекаемый кузов с утопленными фарами и без выступающих крыльев. Предполагалось, что двигателем в этом проекте будет шестицилиндровый ГАЗ-11, аналог американского танкового двигателя Додж Д5.

Работы над машиной шли непрерывно, даже когда завод был на грани остановки после бомбежек в 1943 году. Гитлеровцы думали, что ГАЗ производит бронемашины. Немецкими бомбардировщиками было проведено 25 воздушных атак, и завод был частично разрушен.

За пять дней до Парада Победы, 19 июня 1945 года, главный конструктор ГАЗа Андрей Липгарт представил новый автомобиль Сталину. Машина была в двух вариантах. Первый имел четырехцилиндровый двигатель, объем 2,12 л, мощность 50 л. с., с максимальной скоростью 105 км/ч.

Второй вариант был с двигателем на 6 цилиндров, объемом 2,85 л, мощностью 62 л. с. со скоростью до 120 км/ч. Сталин отдал предпочтение экономичной "четверке", "шестерку" решили оставить для более тяжелого ЗИМа.

"Победа" считалась очень современной машиной своего времени. И неспроста! Ведь впервые в Советском Союзе на автомобиль были установлены электрические указатели поворотов, обдув ветрового стекла, отопление салона. В той же "эмке", предшественнице "Победы", ничего подобного не было.

"Победа" была первым легковым автомобилем в нашей стране, выпускавшимся с несущим кузовом. Однако и в мире "Победа" имела свои лавры первенства: М-20 — одна из первых массовых машин с кузовом понтонного типа (без выступающих крыльев и их рудиментов, подножек и фар).

"Победа" получила репутацию самого "толстокожего" отечественного автомобиля, ее кузов был тщательно проработан. Даже после нескольких десятилетий эксплуатации он был очень устойчив к коррозии, а при столкновениях не сминался. Кроме того, "Победа" была первым в мире автомобилем с кузовом бескрылой формы.

По дизайну он напоминал вариант "fastback", использовавшийся в то время немецкими и итальянскими автодизайнерами, но был более совершенен. Просто поражал коэффициент аэродинамического сопротивления. Он был на уровне гоночных авто тех лет — всего 0,34.

То, что на Западе вошло в нормы автодизайна с 50-х годов и даже до нынешнего времени, появилось в СССР уже в 1943 году. Наша отечественная "Победа" стала прообразом многих западных автомобилей. Одним из них является британский "Standard Vanguard" 1947 года.

"Победа" выпускалась разных модификаций: военной, милицейской, с выдвигающимися носилками для "скорой помощи", а так же такси. Для южных областей страны предназначался кабриолет с матерчатым верхом. Он был популярен у творческой интеллигенции — актеров, поэтов, а так же у детей знаменитостей и высоких чинов. После доработки и модернизаций "Победа" являлась настолько удачным и надежным автомобилем, что начался его экспорт за границу.

В 1950 году под руководством бывшего авиаконструктора Смолина была создана "Победа-спорт", позволявшая развить мощность до 105 л. с. В 1955 году вышла третья серия "Победы" с усовершенствованной ходовой частью, обновившимся салоном и новым радиатором в стиле американских авто 1948-50 годов.

Так же, в 1955 году, создатель легендарного ГАЗ-69, Григорий вассерман, предложил соединить "Победу" и "газик". Хрущев, одержимый освоением целины, одобрил эту идею, и в короткий срок, всего за три дня, был готов проект внедорожной "Победы" — ГАЗ-М72. Это был первый в мире внедорожник с безрамным комфортабельным кузовом, который превосходил рамный Виллис Стейшн, являвшейся родоначальником такого класса автомобилей, как по комфорту, так и по проходимости.

Последняя модификация "Победы" — "Победа-НАМИ", над которой работал дизайнер Юрий Долматовский, в 1956 году так и не попала на конвейер. В этом году уже были начаты проекты новой легенды — автомобиля ГАЗ-21 "Волга". Но, несмотря на это, производство "Победы" было полностью остановлено только в 1958 году. Выпуск польского варианта "Победы", получившего название "Варшава", был начат в 1951 году и продолжался вплоть до 1973 года.

Сколько автомобилей "Победа" дожило до сегодняшнего дня, неизвестно. Но они продолжают восхищать окружающих, получая вторую жизнь в руках реставраторов, дизайнеров, тюнеров. Легенда советского автопрома, мечта советского гражданина — автомобиль "Победа" всегда будет напоминать нам о людях, создавших его.