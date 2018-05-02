Небоскреб MahaNakhon — самое высокое здание Таиланда

Летом 2016 года в Бангкоке состоялось долгожданное открытие знаменитого небоскреба MahaNakhon — башни высотой 314 метров, ставшей архитектурной доминантой делового района Силом. Его название переводится как "Мегаполис". Своим необычным дизайном высотный комплекс вызвал живой интерес у архитекторов по всему миру. Его еще называют "пиксельный небоскреб".

На строительство ушло, по разным данным — от 515 до 640 миллионов долларов. Смотровая площадка в небоскребе MahaNakhon дает обзор на 360 градусов, открывающиеся с нее виды еще не успели размножить в миллионных тиражах, поэтому они особенно интересны. Помимо высоты, это еще и самая дорогая недвижимость: цена апартаментов здесь колеблется от $1,100,000 до $17,000,000.

Здание, которое принадлежит одному из ведущих застройщиков Бангкока строительной компании "PACE Development", позиционирует себя как "образец элитного дизайна". На его территории расположился отель, многочисленные предприятия розничной торговли, бары, рестораны.



"MahaNakhon" также стал домом для первого в Юго-Восточной Азии ресторана сети "Morimoto", знаменитого своими блюдами японской фьюжн-кухни. Владелец ресторана — японец Масахару Моримото (Masaharu Morimoto), известный своим участием в американском кулинарном шоу "Железный повар Америки" (Iron Chef America).

Силуэт у башни внешне очень хрупкий, но эта хрупкость — только обман зрения, современным зданиям по прочности небоскред ничем не уступает. Как говорил немецкий архитектор Оле Шерен, автора проекта, внешняя незавершенность конструкции притягивает взгляд зрителя как ничто другое. С этим сложно не согласиться: даже на фоне своих собратьев-небоскребов башня MahaNakhon сразу бросается в глаза.

Облик башни МахаНакхон весьма необычен, среди жителей тайской столицы относительно него до сих пор нет единого мнения. Кому-то он категорически не нравится, другие в восторге от замысла автора, благодаря которому второго такого небоскреба нет во всем мире.

У этого небоскреба MahaNakhon нет массивного цоколя, свойственного всем высотным зданиям, строившимся до начала XXI века. Его основание как бы растворяется в прилегающей к нему застройке. Но не это делает его облик совершенно необычным.

От подножия до вершины квадратную башню охватывает спираль, которая разрушает целостность фасада из полированного стекла и создает неповторимый рельеф, который, по мнению архитекторов, похож на разлом горной породы. Другие видят в нем русло бурного горного потока.

Поклонники же виртуальной реальности и стиля Hi-Tech усматривают в ней выбитые пиксели, будто башня MahaNakhon в Бангкоке подверглась нападению инопланетян из комедии Pixels. В общем, фантазия автора дала пищу для размышлений и споров, которые будут длиться не одно десятилетие. А для жильцов и постояльцев гостиницы этот архитектурный изыск стал бонусом — ведь он является основанием для балконов и галерей, откуда открывается незабываемый вид на Бангкок.

Архитектор такую форму фасада объясняет собственной концепцией, согласно которой такая форма открывает обитателям башни внешний мир и облегчает общение с ним. Он считает, что когда жители освоятся в своих квартирах и украсят выступающие балконы, башня МакаНакхон в Бангкоке приобретет законченный вид, ведь все острые углы "пикселей" сгладятся, в результате чего сооружение станет более живым и даже одухотворенным.