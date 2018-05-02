Кайтены: японские подводные камикадзе

Европейцы не так уж много знают о японских камикадзе. Чаще всего их представляют как фанатичных отчаянных воинов, с красной повязкой на голове, которые под крики "банзай" атакую цели на стареньких самолетах.

Однако мало кто знает, что камикадзе были не только воздушными воинами-смертниками, они действовали и под водой, находясь в стальных капсулах — управляемых торпедах-кайтенах. Таким образом, подводные камикадзе уничтожали врагов императора, жертвуя собой ради Японии и в море.

История школ камикадзе

Но прежде, чем говорить о "живых торпедах", давайте вспомним, как формировались школы и идеология камикадзе.

В середине ХХ века японским детям чуть ли не с рождения внушали, что, умирая за императора, они поступают правильно и их смерть будет благословенна. В результате такой академической практики молодые японцы выросли с девизом "jusshi reisho" ("пожертвуй жизнью").

Кроме того, власти тщательно скрывали информацию даже о незначительных поражениях японской армии. Пропаганда создавала фальшивое представление о возможностях Японии и эффективно внушила малообразованным детям тот факт, что их смерть — это шаг к тотальной победе Японии в войне.

Важную роль в формировании идеалов камикадзе сыграл и Кодекс бусидо: со времен самураев японские воины рассматривали смерть буквально как часть жизни, свыкаясь с ней и не боясь ее приближения.

Надо сказать, что образованные и опытные пилоты наотрез отказывались идти в отряды камикадзе, ссылаясь на то, что они просто обязаны оставаться в живых, чтобы обучать новых бойцов, которым суждено стать смертниками.

Таким образом, чем больше молодых людей жертвовало собой, тем моложе были новобранцы, занимавшие их места. Многие были практически подростками, не достригшим и 17 лет, которым выпал шанс доказать свою преданность империи и проявить себя как "настоящие мужчины".

Камикадзе набирали из малообразованных молодых парней, вторых или третьих мальчиков в семьях. Такой отбор был обусловлен тем фактом, что первый (то есть старший) мальчик в семье обычно становился наследником состояния и поэтому не попадал в военную выборку.

Пилоты-камикадзе получали форму для заполнения и принимали пять клятвенных пунктов, к которым и сводился весь их "героизм":

Солдат обязан исполнять свои обязательства.

Солдат обязан соблюдать правила приличия в своей жизни.

Солдат обязан высоко почитать героизм военных сил.

Солдат обязан быть высоконравственным человеком.

Солдат обязан жить простой жизнью.

Конечно, далеко не каждый молодой японец рвался к судьбе смертника, хотя у школ камикадзе действительно выстраивались очереди из молодых ребят, но это только часть истории.

Трудно в это поверить, но и в наши дни еще остались "живые камикадзе". Один из них, Кеничиро Онуки, в своих записях рассказывал, что молодые люди не могли не записаться в отряды камикадзе, потому что это могло навлечь беду на их семьи.

Он вспоминал, что когда ему "предложили" стать камикадзе, он воспринял идею на смех, но за ночь передумал. Если бы он осмелился не выполнить приказ, то самое безобидное, что с ним могло случиться, — это клеймо "трус и предатель", а в худшем случае — смерть. Хотя для японца все может быть прямо противоположно. Волею случая его самолет не завелся во время боевого вылета, и он остался жив.

История создания торпед-самоубийц

Эта идея зародилась в головах японского военного командования после жестокого поражения в битве у атолла Мидуэй. В 1942 году императорский флот Японии принял решение атаковать Гавайи с крохотного атолла Мидуэй — крайнего в западной группе Гавайского архипелага. На атолле располагалась авиабаза США, с уничтожения которой армия Японии решила начать свое крупномасштабное наступление.

Но японцы сильно просчитались. Битва при Мидуэе стала одним из главных провалов и самым драматичным эпизодом в той части земного шара. При атаке императорский флот лишился четырех крупных авианосцев и множества других кораблей, а вот точных данных относительно людских потерь со стороны Японии не сохранилось.

Это поражение положило начало череде неудач Японии на море, и военному командованию пришлось изобретать альтернативные пути ведения войны. Должны были появиться настоящие патриоты, с промытыми мозгами, блеском в глазах и не боявшиеся смерти.

Таким образом и возникло особое экспериментальное подразделение подводных камикадзе. Эти смертники мало чем отличались от пилотов самолетов, их задача была идентичной — пожертвовав собой, уничтожить врага, но только на море.

Для исполнения своей священной миссии подводные камикадзе использовали торпеды-кайтены (в переводе это означает "воля небес"). Кайтен — это симбиоз торпеды и малой подводной лодки, способный развивать скорость до 40 узлов в час (примерно, 74 км/ч). Это давалр возможность такой торпеде поразить практически любое судно того времени.

Торпеда изнутри — это двигатель, мощный заряд и очень компактное место для пилота-смертника. При этом оно было настолько узким, что даже по меркам небольших японцев, места катастрофически не хватало. С другой стороны, какая разница, когда смерть неизбежна.

Прямо перед лицом камикадзе находится перископ, рядом ручка переключения скорости, которая по сути регулировала подачу кислорода в двигатель. В верхней части торпеды существовал другой рычаг, отвечающий за направление движения. Приборная панель была напичкана всевозможными устройствами — расход горючего и кислорода, манометр, часы, глубиномер и прочее.

У ног пилота располагается клапан для впуска забортной воды в балластную цистерну для стабилизации веса торпеды. Управлять торпедой было не так уж и просто, к тому же обучение пилотов оставляло желать лучшего — школы появлялись стихийно, но так же стихийно и уничтожались американскими бомбардировщиками.

Первоначально кайтен использовали для атак на пришвартованные в бухтах корабли противников. Подводная лодка-носитель с закрепленными снаружи кайтенами (от четырех до шесть штук) обнаруживала вражеские суда, выстраивала траекторию (буквально разворачивалась относительно места нахождения цели), и капитан подлодки отдавал последний приказ смертникам.

По узкой трубе смертники проникали в кабину кайтена, задраивали люки и получали распоряжения по рации от капитана субмарины. Пилоты-камикадзе были абсолютно слепы, они не видели, куда направляются, ведь пользоваться перископом можно было не более трех секунд, поскольку это вело к риску обнаружения торпеды противником.

Сначала кайтены наводили ужас на американский флот, но затем несовершенная техника стала давать сбои. Множество смертников не доплывали до цели и задыхались от отсутствия кислорода, после чего торпеда просто тонула. Чуть позже японцы усовершенствовали торпеду, снабдив ее таймером, не оставляя никаких шансов ни камикадзе, ни врагу. Но в самом начале кайтен претендовал на гуманность.

В торпеде была предусмотрена система катапультирования, однако она работала не самым эффективным образом, точнее не работала вообще. На большой скорости ни один камикадзе не смог бы безопасно катапультироваться, поэтому от этого отказались в более поздних моделях.

Очень частые рейды субмарины с кайтенами приводили к тому, что аппараты ржавели и выходили из строя, так как корпус торпеды был изготовлен из стали толщиной не более шести миллиметров. И если торпеда слишком глубоко погружалась на дно, то давление просто расплющивало тонкий корпус, и камикадзе умирал без должного героизма.

Провал проекта "Кайтен"

Первое свидетельство атаки кайтенов, зафиксированное со стороны США, датируется ноябрем 1944 года. В нападении участвовали три субмарины и 12 торпед-кайтенов против пришвартованного американского судна у берегов атолла Улити (Каролинские острова).

В результате атаки одна субмарина попросту затонула, из восьми оставшихся кайтенов два вышли из строя при запуске, два утонили, один исчез (хотя позднее был найден выброшенным на берег) и один, не дойдя до цели, взорвался. Оставшийся кайтен врезался в танкер "Миссиссинева" и потопил его. Японское командование расценило операцию как успешную, о чем немедленно было доложено императору.

Более-менее успешно использовать кайтены удавалось только в самом начале. Так, по итогам морских баталий официальная пропаганда Японии заявляла о 32 потопленных американских судах, включая авианосцы, линейные корабли, грузовые суда и эскадренные миноносцы. Но эти цифры считаются слишком преувеличенными.

Американский морской флот к концу войны существенно нарастил боевую мощь, и пилотам кайтенов было все сложнее поражать цели. Крупные боевые единицы в бухтах надежно охраняли, и подбираться к ним незаметно даже на глубине в шесть метров было очень непросто, атаковать разбросанные в открытом море корабли у кайтенов также не было возможности — долгих заплывов они просто не выдерживали.

Поражение при Мидуэе толкнуло японцев на отчаянные шаги в слепой мести американскому флоту. Торпеды-кайтены были кризисным решением, на которое императорская армия возлагала большие надежды, но они не оправдались.

Кайтены должны были решить самую главную задачу — уничтожить суда противника, и не важно, какой ценой, однако чем дальше, тем менее эффективным виделось их использование в боевых действиях. Нелепая попытка иррационально использовать человеческий ресурс привела к полному провалу проекта. Война закончилась.