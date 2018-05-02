Праздник бесстыдства — римские вакханалии

Современный человек о вакханалиях знает по-наслышке, а еще — по холстам великого живописца Питера Пауля Рубенса. Представление о том, что же это было такое, у нас весьма приблизительное, хотя навешивать ярлык "вакханалия" любят все — от обывателей до политиков.

Между тем, это довольно интересное явление античного бытия Древнего Рима, священный ритуал служения античному богу виноделия Вакху, а не какая-то пошлая пьянка с прочими непотребствами.

В античный Рим это празднество пришло с востока, вероятно, после Ганнибаловских войн, где оно было приурочено к традиционному завершению сбора винограда и переработки его в молодое вино. Североафриканские традиции причудливо смешались с латинскими верованиями. Плюс, конечно, греческое влияние с их культом Диониса, постепенно перешедшим в поклонение Вакху — символу периодической смерти и возрождения.

Поначалу в нём принимали участие только женщины. Именно поэтому есть слово "вакханки", но не "вакхане". Собирались они в оливковой роще на окраине Рима, исключительно ночью. Большими дозами вина они доводили себя до состояния религиозного исступления и истерики. Действие сопровождалось разнузданным буйством, увечьями и убийствами.

Постепенно на праздник стали проникать и мужчины. Вот тогда-то вакханалии переросли в настоящие оргии.

Дело дошло до того, что в конце III века до нашей эры, как свидетельствует Тит Ливий, после многих жалоб консул Постумий был вынужден провести расследование того, что же на самом деле происходит мартовскими ночами у Авентинского холма.

Постановление Senatus consultum de Bacchanalibus





"С тех пор как состав вакхантов стал смешанным, а к смешению полов прибавилась и разнузданность ночных оргий, там уже нет недостатка ни в каких пороках и гнусностях. Больше мерзостей мужчины творят с мужчинами, нежели с женщинами. Тех, кто противится насилию или уклоняется от насилия над другими, закалывают как жертвенных животных. Верхом благочестия у них считается готовность к любому кощунству.

Про тех, кого, привязав к театральной машине, сбросили в подземные бездны, они говорят, что те взяты богами. Этими жертвами становятся те, кто отказался или вступить в их сообщество, или участвовать в преступлениях, или подвергаться насилию.

Они составляют огромное множество, почти равное населению Рима, и среди них есть даже члены знатных фамилий, и мужчины и женщины. Последние два года стало правилом, чтобы в таинства посвящали лиц моложе двадцати лет", — писал консул в отчете.

Сенат и благочестивая часть римского общества были потрясены докладом Постумия настолько, что было принято решение провести тщательное расследование. А вот свидетелей, рассказавших об оргиях, пришлось спрятать в безопасное место — месть вакханок могла быть изощренной.

Но культ получил весьма широкое распространение (в нем было замешано не менее 7 тысяч человек), ничего страшного в сексуальных игрищах многие не видели, поэтому, чтобы убедить общество пойти на жестокие меры, консул апеллировал к самому святому для римлян: к воинской доблести.

По его словам, если бы общество знало, в каком возрасте мужчины в эти мистерии посвящались, то за них было бы стыдно: "Неужели, квириты, вы полагаете, что такие юноши могут служить в вашем войске? Им ли, прошедшим школу разврата, вы захотите доверить оружие? Неужели, покрытые своим и чужим позором, на поле брани они будут отстаивать честь ваших жен и детей?… За последние несколько лет не было преступления или обмана, источником которому не служили бы вакханалии", — убеждал консул.

Эти слова возымели действие и вскоре вышло постановление Senatus consultum de Bacchanalibus, чудом сохранившееся до наших дней на бронзовой табличке. Вакхические праздники были запрещены (за исключением совсем мелких). По городу прошли массовые казни лидеров: им вменялись не только извращения с убийствами, но и многие другие уголовные преступления.

Кстати, исполнять приговор над женщинами, которые стояли во главе культа, по обычаю было доверено их родственникам. Этой извращенной практикой и завершился разгул вакханалий. Впоследствии их праздновали осторожно, тайно и без всякого общественного резонанса.