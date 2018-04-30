Путешественники, изменившие представление о мире

Во все времена жили люди, которым очень хотелось узнать, что же там, за горизонтом, за "краем земли". Желая познать манящую их неизвестность, они отправлялись в петешествия, полные неожиданностей и даже опасностей. И о своей жизни они в эти моменты думали меньше всего. Главным была цель — увидеть.

Известный карфагенский флотоводец и мореплаватель жил в IV веке до нашей эры. Родом он был из семьи Магонидив. Это он совершил самое первое путешествие вдоль берегов Африки, известное истории. Точная дата путешествия Ганнона неизвестна. Согласно одним источникам, произошло это в 525 году до н. э., по другим — в 470 г. до н.

Высший орган управления Карфагена — Совет десяти — назначил его главой экспедиции, отправляющейся к западным берегам Африки, чтобы исследовать эти земли и основать там новые карфагенские колонии.

Было снаряжено 60 галер по 50 гребцов на каждой. Всего в путешествие отправлялось тридцать тысяч человек — сегодня их назвали бы переселенцами: их миссией было освоить новые земли.

Плавание через Атлантический океан тогда было невероятно опасным. Тем не менее, Ганнон с соратниками, преодолев все препятствия на пути, достиг берегов Западной Африки. На одном из островов (по всей видимости, относившемся к группе Канарских островов) путешественники обнаружили множество горилл и приняли их за "диких людей". Надеясь наладить контакт, карфагеняне взяли в плен троих "дикарей", но вскоре из-за агрессивности горилл их пришлось убить.

На других островах карфагеняне заключали дружеские и торговые союзы с местными жителями. Добравшись до Южного Рога, путешественники поняли, что рискуют остаться без припасов — они заканчивались. Тогда Ганнон принял решение возвращаться домой.

В Карфагене, в храме Молоха, в память об этом путешествии поставили большую мраморную плиту, на которой высекли описание великого путешествия. До наших дней плита сохранена не была, но вот ее текст успели скопировать.

История была написана на пунийском языке (вариант финикийской). Затем описание перевели на греческий и под названием "Перипл" (отчет о путешествии) эта история стала известной в Древнем мире, а затем и в средневековой Европе.

Путешествие Ганнона было значительной экспедицией древнего мира. Только в XV в. португальцы сумели пройти до тех мест, где побывал Ганнон. Но для этого им понадобилось 40 лет

Геродот Галикарнасский

Зарождение истории как науки произошло в античные времена. А "отцом истории", по выражению Цицерона, считает древнегреческий ученый и путешественник Геродот, являющийся автором первого в мире исторического труда, в основе которого лежали собственные наблюдения и рассказы современников.

Родился он примерно в 484 году до нашей эры в дорийском городе Галикарнасе (на западе Малой Азии) в знатном и богатом семействе. В годы юности он принял участие в политической борьбе аристократии против правителя-тирана, не преуспел в этом и наряду со многими другими вынужден был отправиться в изгнание.

Вначале Геродот поселился на острове Самос — одном из самых влиятельных и богатейших ионийских островов, контролирующем всю западную часть Средиземного моря. Умный и образованный юноша в скором времени изучил историю, язык, государственное устройство этой земли и вполне мог бы остаться на Самосе жить — однако он предпочёл отправиться путешествовать дальше

Для того, чтобы создать свой главный труд "Истории", Геродот объехал все страны, доступные в то время, побывав в Греции и Египте, в Персии и Вавилонии, в Малой Азии и Южной Италии, на островах Средиземного моря и в Крыму.

Путешествовать Геродот начал примерно в 20 лет, и его целью была именно наука — он стремился собрать как можно больше сведений о происходящих событиях, о народах, населявших разные земли.

Первое его путешествие вылилось в крупное исследование о тех народах, которые в ту пору еще не были известны грекам. Геродот писал в своих трудах о греко-персидских войнах, о нравах и обычаях персов.

Ему довелось первым описать таинственную Скифию и населяющие эту страну народы, он дал полное описание реки Истр (Дунай), которая течет через всю Европу, и Борисфена (Днепр). В трудах Геродота большое внимание уделяется скифским мифам — например, о Геркулесе. Пишет он и об амазонках — женщинах-воинах.

Позже Геродот побывал в Северо-Восточной Африке, в Кирене, первым в истории описал эти территории. Очень интересные сведения Геродот собрал о Египте, причем современные ученые по большей части подтверждают правильность его описаний.

Пифей

Одним из известных античных греческих исследователей океана был Пифей, родившийся приблизительно между 380 и 310 г. до н. э. Будущий мореплаватель родился в колонии Массалия (сегодня это французский город Марсель). Поэтому неудивительно, что его жизнь была связана с путешествиями и открытиями.

В свое самое знаменитое и важное плавание предприимчивый эллин совершил в 325 году до н. э. Храбрость заслуживает уважения — он отважился пуститься в опасное плавание через Атлантику на одном-единственном корабле.

Экспедиция Пифея направлялась на Север — они надеялись найти в неизведанных землях олово и янтарь. Такое поручение дали Пифею его земляки-торговцы из города Массилии (Марсель). Пифей отлично справился с поручением, сделав при этом несколько важных географических открытий.

То, что открыл Пифей, находилось за пределами тогдашнего известного грекам мира. Он оставил позади Геркулесовы столбы — знаковые высоты, которые обрамляют Гибралтарский пролив. Оказавшись в Атлантическом океане, корабли Пифея направились на север. Так античные мореплаватели открыли Британию.

Кроме того, двигаясь к северу, он заметил, что, чем дальше к северным широтам, тем длиннее становится день. Так была установлена зависимость между длиной дня и ночи и географической широтой. Кроме того, он первым догадался о том, что приливы и отливы связаны с притяжением Луны. Пифей открыл, что Полярная звезда не может служить точным ориентиром на север. Все эти и другие открытия он смог совершить благодаря своим путешествиям.

Все, что открыл Пифей, было зафиксировано в его письменных трудах ("Об Океане" и "Землеописание"), которые, к сожалению, не дошли до нас. Однако на него ссылаются такие ученые, как Полибий и Страбон. Эти историки с недоверием относились к открытиям "северной земли". Слухи и мифы о Британии были подтверждены лишь во времена римского правителя Юлия Цезаря в I в. до н. э. Все сведения об острове до этого времени так или иначе восходили к трудам Пифея.

Евдокс Книдский

О жизни математика и географа Евдокса известно немного. Родился в Книде, на юго-западе Малой Азии. Учился медицине у Филистиона в Сицилии, потом математике (у пифагорейца Архита в Италии), далее присоединился к школе Платона в Афинах. Около года провёл в Египте, изучал астрономию в Гелиополе. Позднее Евдокс переселился в город Кизик на Мраморном море, основал там собственную математико-астрономическую школу, читал лекции по философии, астрономии и метеорологии.

Около 368 года до нашей эры Евдокс вместе с частью учеников вернулся в Афины. Умер в родном Книде, окружённый славой и почётом. Диоген Лаэртский сообщает некоторые подробности: скончался Евдокс на 53-м году жизни, были у него три дочери и сын по имени Аристагор

Евдокс начал свои путешествия с посещения Египта и Индии. Наняв крупный корабль и два баркаса, Евдокс поплыл по водам Атлантики. Неизвестно, как далеко он пробрался. Ученые остерегаются чрезмерно доверять его свидетельствам, потому что нет достоверных подтверждений. Однако точно известно, что по приказу фараона Птолемея Евдокс посетил Индию, поплыв туда в сопровождении индийского проводника. Затем последовало второе путешествие в Индию — Евдокса отправила туда царица Клеопатра,чтобы он привез индийские благовония.

Решив обогнуть Африку, отважный путешественник почти осуществил головокружительный план, однако погиб в самом конце пути.

Страбон

Знаменитый древнегреческий историк и географ Страбон, автор потрясающего труда "Географии" в 17 томах, жил во времена Августа и первых годов правления Тибери. Родом он был из Амасеи, резиденции понтийских царей, происходит из богатого и знатного дома, прожил почти 80 лет и умер в Риме.

"Географии" Страбона, дошедшая до нас почти целиком, — единственное сочинение, дающее нам понятие о том, чем была географическая наука в то время, а равно знакомящее нас и с предшествующей историей науки, и с различными в ней направлениями. Его труд содержал

самые подробные и разнообразные сведения о многих странах и народах. Главы о закаспийских землях, об азиатской Скифии, о Кавказе актуальны и интересны и сегодня.

Страбон много путешествовал. Неоднократно бывал в Египте и составил подробное описание Александрии, описал египетские пирамиды, много рассказывал о чудесах света.