Тайны гибели Титаника

106 лет назад, 14 апреля, в своей первый и, как оказалось, последний рейс отправился круизный лайнер "Титаник". Этот рейс должен был стать главным торжественным событием 1912 года, но вместо этого он стал наиболее трагическим в истории морского пароходства.

Когда "Титаник" столкнулся с айсбергом, оказалось, что эвакуацию организовать никто не смог, в результате полторы тысячи человек утонули в ледяных, темных водах Атлантики. Те семьсот, кому посчастливилось занять места на немногочисленных спасательных шлюпках, пережили кошмар, ожидая спасения под крики тонущих людей.

Катастрофа потрясла мир и вызвала споры, которые не утихают до сих пор. А началось все с того, что в голову владельца британской судоходной фирмы "Уайт Стар Лайн" Брюсу Исмею пришла идея создать лайнер лучше, чем у компании-конкурента. Незадолго до этого его главный соперник "Кунард Лайн" в 1906 году отправил в плавание свой самый крупный на тот момент корабль под названием "Лузитания".

Строительство "Титаника" началось в 1909 году. Над его созданием трудились около трех тысяч специалистов, было потрачено свыше семи миллионов долларов. Последние работы завершили в 1911 году, и в это же время состоялся долгожданный спуск лайнера на воду.

Корабль преследовали неудачи задолго до того, как на его борт поднялись 2207 пассажиров и членов экипажа. Во время строительства на верфях судостроительной компании "Харланд энд Вулф" погибло шесть рабочих, большинство из них от падения с высоты. 246 человек получили травмы, из них 28 — стали инвалидами. Как только корабль отчалил от пристани, в него едва не врезался пароход "Нью-Йорк".

Провидение посылало знаки "Быть беде!", но на них не обратили внимание. Получить билет на заветный рейс хотели тысячи людей разных сословий и достатка. И никто не подозревал, что уже через несколько дней после отплытия мировая общественность будет обсуждать только одно — сколько людей погибло на "Титанике".

Торжественное отплытие роскошного корабля стало самым ожидаемым событием 1912 года. Билеты были распроданы еще задолго до запланированного рейса. Но как позже выяснилось, тем, кто обменял или перепродал свои билеты, крупно повезло, и они не пожалели, что не оказались на корабле, когда узнали, сколько людей погибло на "Титанике".

Курс "Титаника" пролегал из Саутгемптона в Великобритании в Нью-Йорк. Северная Атлантика во все времена таила смертельную опасность для судов в виде айсбергов, откалывающихся от ледников на западе Гренландии, огромных льдин и целых ледяных полей, дрейфующих под влиянием ветров и течений.

В сезон наибольшей ледовой опасности корабли двигались по Южной трассе, но в 1912 году даже с нее одно за другим поступали тревожные сообщения об огромных айсбергах.

Сделаем небольшое отступление от первых часов трагического рейса. Можно сказать, что его исход был предсказан британским журналистом Уильямом Томасом Стедом в 1886 году. Он опубликовал вымышленный рассказ о крушении Своей публикацией автор хотел привлечь внимание общественности к необходимости пересмотра навигационных правил, а именно требовал обеспечить количество мест в корабельных шлюпках, соответствующее числу пассажиров.

Через несколько лет Стед снова вернулся к аналогичной теме в новой истории о крушении корабля в Атлантическом океане, которое произошло в результате столкновения с айсбергом. Гибель людей, находящихся на лайнере, произошла из-за отсутствия требуемого количества шлюпок. И это история уже оказалась пророческой. Ровно через 20 лет случилась трагедия "Титаника". Насмешкой судьбы наверно можно назвать тот факт, что на этом лайнере оказался и сам журналист. Спастись Томасу Стеду не удалось.

Итак, капитан "Титаника" получал сообщения об опасности столкновения с айсберном, однако они их игнорировал. Более того, последнее предупреждение, всего за 40 минут до столкновения с роковым айсбергом, и вовсе не получил от радиста.

А радист в этот момент оборвал радиообмен с кораблем "Калифорниан", который предупреждало о близкой опасности. Получить координаты айсберга она не успел: был занят отправкой платных телеграмм пассажиров первого класса.

В 23:39, на расстоянии всего 650 м прямо по курсу, был замечен "черный" айсберг, а через минуту произошло столкновение, в результате которого судно получило пробоины корпуса длиной около 100 м.

Айсберг начал таять, перевернулся и стал почти прозрачным — он был "черным", практически невидимым. Ночь была безветренной и безлунной, иначе впередсмотрящие увидели бы "барашки" вокруг льдины. На "Титанике" не было ключа от сейфа с биноклями, бинокли были только у некоторых членов экипажа, но у впередсмотрящих в "вороньем гнезде" их не было. Судно неслось вперед с огромной скоростью — по мнению исследователей, катастрофа была неминуема.

"Титаник" — один из трех кораблей класса "Олимпик", которые были заказаны компанией "Уайт Стар Лайн" судостроительной компании "Харланд энд Вульф". В длину он равнялся трем современным футбольным полям, в высоту — 18-этажному дому. Корабль был рассчитан на 3547 пассажиров и более 900 членов экипажа, но общая вместительность спасательных шлюпок составляла всего 1178 человек. В проекте предусматривалась установка 48 шлюпок, но потом их сократили до 20.

Когда в 00:05 был отдан приказ спускать шлюпки, пассажиры отказывались садиться в них, так как "Титаник" казался им непотопляемым — в шлюпке № 1 было занято всего 12 мест из 65. Экипаж даже не успел спустить все шлюпки на воду из-за того, что корабль тонул просто на глазах. Первая была спущена на воду в 00:45, последняя — в 02:05. Те, кому посчастливилось попасть в шлюпки, не спасали людей в воде и старались отплыть от места крушения, опасаясь, что их перевернут тонущие или шлюпки затянет в воронку, создаваемую тонущим судном.

У людей, которые попали в открытый океан, не было шанса выжить даже при наличии спасательных жилетов и навыков плавания. В ту ночь температура воды в Атлантическом океане опустилась до +2…+4 С. При такой температуре летальный исход наступает через 5-15 минут пребывания в воде. Из воды живыми было подобрано всего шесть человек из полторы тысячи.

Между тем достаточно близко от "Титаника" находились еще три судна. На борту подавали сигнал бедствия, но использовали сигнальные ракеты не красного, как было положено при кораблекрушении, а белого цвета — других ракет просто не было на судне…

Именно поэтому не пришел на помощь корабль "Калифорниан", который проходил по курсу всего в нескольких милях — там подумали, что на "Титанике" дают праздничный салют. Только в 5:30 радист получил известие о бедствии, но когда корабль прибыл на место крушения, всех выживших уже подобрали.

Столкновений с айсбергом произошло в 23:40, а уже в 02:18 "Титаник" разломился на две части, в 02:29 врезался в дно океана на глубине почти 4 тысячи метров. В 04:10 на помощь людям в спасательных шлюпках пришел корабль "Карпатия", который поднял 712 уцелевших пассажиров и членов экипажа на борт и в 08:50 взял курс на Нью-Йорк. Вместе с "Титаником" утонул и его капитан — Эдвард Джон Смит, самый опытный из капитанов компании "Уайт Стар Лайн".

Неорганизованная должным образом эвакуация людей до сих пор считается главной причиной массовой гибели людей. Факт того, сколько человек погибло во время крушения "Титаника", свидетельствует о полном отсутствии какого-либо контроля над этим процессом. В 20 спасательных шлюпках могло разместиться не менее 1178 человек. Но в начале эвакуации их спускали на воду заполненными наполовину, и не только женщинами и детьми, а также целыми семьями, и даже с ручными собачками. В результате этого наполняемость шлюпок составила всего 60 %.

Люди III класса смогли пробраться на палубу только к концу эвакуации, и поэтому даже членов экипажа в итоге спаслось больше. Многочисленные выяснения причин и фактов кораблекрушения подтверждают, что ответственность за то, сколько погибло на "Титанике" человек, полностью возлагается на капитана лайнера.

Как же случилось так, что корабль, который считался непотопляемым, затонул так быстро? Споры о причинах кораблекрушения продолжаются и по сей день.

Одна из последних гипотез — еще в порту в трюме загорелся уголь, но судоходная компания решила не откладывать рейс и корабль вышел в море с пожаром на борту. Очевидно, руководство рассчитывало на то, что команда справится с ним в пути, и боялось огласки проблем — строительство обошлось в рекордные $7,5 млн. Потушить уголь можно было только одним путем — забросив в топку, что и делали кочегары, разгоняя "Титаник" до немыслимой скорости. Но огонь не утихал, температура поднималась, сталь становилась хрупкой и попросту не выдержала столкновения с огромным айсбергом.

В ходе изучения причин катастрофы со дна океана была поднята на поверхность часть обшивки корабля. Кусок стали подвергли испытаниям, и учеными доказано, что металл, из которого сделан корпус лайнера, был низкого качества. Это послужило еще одним обстоятельством крушения и причиной того, сколько людей погибло на "Титанике".

Кроме того, был полный штиль, и идеально гладкая поверхность воды не позволила вовремя обнаружить айсберг. Даже небольшого ветра было бы достаточно, чтобы волны, бьющиеся о лед, позволили обнаружить его раньше, чем произошло столкновение.

Неудовлетворительная работа радистов, вовремя не сообщивших капитану о дрейфующих в океане льдах, слишком большая скорость движения, не позволившая быстро сменить курс корабля, — все эти причины вместе привели к трагическим событиям на "Титанике".

Факты, количество погибших, причины катастрофы удалось получить благодаря показаниям выживших пассажиров. Воспоминания некоторых некоторых их них были опубликованы и навсегда останутся в истории.