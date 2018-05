История мелодии Nokia tune

Одной из самых узнаваемых рингтонов в 90-х годах прошлого века стала мелодия "Nokia tune". Но даже сегодня мало кому известно, кто автор этой мелодии и какова ей история.

А началось все в 1993 году, когда исполнительный вице-президент Nokia Ансси Ваньоки вместе с Лаури Кивиненом (в то время начальником отдела корпоративных коммуникаций) приняли одно из основополагающих решений компании: они выбрали отрывок из композиции для соло-гитары "Gran Vals", написанной в 1902 году испанским композитором Франсиско Таррегой.

Так и зазвучали из динамиков часть этой композиции, а точнее — с 13 по 16 такты, став в дальнейшем знаковой "Nokia Tune". Считается, что Франсиско Таррега заложил основы для классической игры на гитары в 20 веке, а также повысил интерес к гитаре как к сольному инструменту.

Интересно что Таррега всегда предпочитал небольшие выступления перед маленькой аудиторией. Впервые 3-секундная "Nokia tune" появилась в модели Nokia 1011 в начале 1990 — х годов. Полноценный рингтон впервые появился на Nokia 2110, выпущенной в 1994 году. Только называлась она пока "рингтон тип 7".

В декабре 1997 года с появлением Nokia 6110 мелодия получила свое первоначальное имя "Grande Valse", а в 1999 году она окончательно была переименована в "Nokia Tune" и стала флагманским рингтоном Nokia.



В декабре 1999 года Джимми Каути, ранее работавший со знаменитой группой K. L.F., и музыкант Гай Пратт выпустили сингл "I Wanna 1-2-1 With You", в котором безошибочно можно было узнать рингтон Nokia. Вскоре группа Super Furry Animals выпустила сингл "Wherever I Lay My Phone (That's My Home)", который также был основан на данной теме мобильного телефона.