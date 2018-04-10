"Символ новой женщины в мире" - Элеонора Рузвельт

Кто оставил больший след в истории США — 32-й президент Теодор Рузвельт или его жена Элеонора? Дать ответ на этот вопрос очень непросто.

Для президента годы его правления выпали на очень сложный период: мировой экономический кризис, Вторая мировая война. И это единственный президент США, который избирался более двух раз. Но все это время рядос с ним была Элеонора — очень непростая дама.

Как из девочки с очень нестандарной, далекой от красоты, внешности получился известный политический деятель, автор книг, дипломат и публицист.

Через год после окончания Второй мировой войны Леди мира, как Элеонору называл Гарри Трумэн, стала председателем комитета по защите прав человека в составе ООН. А до этого с достоинством прошла бок о бок со своим мужем через четыре президентских срока — с 1933 по 1945 год. Ее всегда интересовала судьба не только Америки, но и всего мира.

После того, как Франклин ушел из жизни, Элеонора еще прочнее закрепила за собой звание сильной, справедливой и милосердной женщины. Рузвельт допускала прессу к освещению своей глобальной деятельности, ничего не утаивала и популяризировала доброту.

Маленькая Элеонора росла в не самой благополучной семье: отец и мать развелись из-за увлечения первого алкоголем. Мама частенько любила посмеяться над дочерью в присутствии публики, подтрунивая над ее внешностью, называя "бабушкой". В результате девочка стала робкой и замкнутой.

Когда малышке было всего 8 лет, мать умерла от дифтерии, а спустя 2 года ушел из жизни и отец. Девочка стала жить в Нью-Йорке вместе с братьями и бабушкой. Новая опекунша была более чем обеспеченной и щедрой (как подобает настоящей бабушке). Вместо тонны плюшек и литров варенья были уроки верховой езды, пения и музыки, танцев и литературы.

Как только внучке исполнилось 15, бабушка отправила ее на учебу в столицу Англии в элитную женскую школу "Allenswood". Тут дни Элеоноры заполнились наукой, политикой и религией. Здесь же девушка научилась пользоваться косметикой и правильно одеваться. Студентка много путешествовала, была даже самостоятельная поездка в Париж, что в те годы являлось чем-то диковинным.

Когда наступило время совершеннолетия, бабушка решила, что Элеоноре пора возвращаться в Америку, настоло время "искать подходящего жениха". С этого момента понеслась светская нью-йоркская жизнь: приемы-балы-вечера-чаепития… Не каждый ухажер осмеливался подойти к Элеоноре с ее просто-таки модельным ростом в 180 см. Все эти мероприятия были девушке не по душе.

Самым смелым оказался Франклин. Он был стройным и высоким, прямо как Элеонора, а вдобавок имел приятную наружность и легко сходился с незнакомыми людьми. Они вскоре сошлись, поскольку оба имели серьезные намерения и планы на жизнь, интересовались политикой и социумом, да и вообще были близки по духу. В 1903 году будущий президент решил сделать своей подруге предложение. Элеонора ответила "Да", хотя побаивалась, что не сможет удержать молодого человека рядом.

Семейная пара стала счастливой обладательницей шестерых детей: пятерых сыновей и единственной дочери. Пока Теодор уверенно поднимался вверх по карьерной лестнице, его жена преданно шла рядом. "Долг каждой женщины — жить интересами мужа", твердила Элеонора. Но муж объяснил ей: права женщины и мужчины должны быть равными, это касается и избирательного права. Как мы знаем, позднее Элеонора подтвердила такое суждение глобальными действиями.

Возможно, раскрыться будущей Первой леди не давала ее деспотичная свекровь. После переезда семейной пары в Олбани, подальше от матери мужа, Элеонора открыла в себе неутолимую жажду к развитию.

Она стала посещать заседания парламента в Нью-Йорке и вливаться в местные политические процессы, встречалась с разными политиками и публицистами, уверенно вела политические дискусии. После переезда в Вашингтон участвовала в приемах, да и сама их устраивала в своем доме.

Во время Первой мировой войны Элеонора активно участвовала в деятельности Красного креста, шила одежду для солдат и работала на кухне.

Примерно в этот период она случайно узнает об измене мужа. Ей приходилось проверять коррреспонденцию Франклина, когда он свалился с жесточайшей пневмонией. Так в руки Элеоноры и попало письмо от некой Люси Пейдж Мэсер. Оказалось, что Франклин состоит с этой красивой юной девушкой в интимных отношениях.

Для Элеоноры весь мир рухнул. Но брак удалось спасти, и все благодаря ее мудрости и смирению. Вопрос решили так: виновный прерывает отношения с любовницей, увольняет Люси с позиции своей секретарши и больше никогда не ложится с женой в одну постель.

Какое-то время Рузвельт держал свое слово, к тому же Люси вышла замуж. Но и спустя годы страсть не утихала, и любовники таки возобновили свои отношения. Мэсер на тот момент уже овдовела, а вот Франклин в очередной раз плюнул на супружескую верность.

В день кончины президента — 12 апреля 1945 года — именно Люси оказалась с ним рядом. Случилось это в Уорм-Спрингс, штат Джорджия. Элеонора могла простить все это, но не забыть. Президент скончался от геморрагического инсульта. Рузвельт умер, позируя для художницы Элизабет Саммер. Портрет Элеонора отослала Люси.

Десятилетия спустя миру представили откровения журналистки Лорены Гикок, из которых стало ясно, что она была лесбиянкой и интимным партнером Элеоноры Рузвельт. За 30 лет отношений тайные любовницы отправили друг другу более 2 300 писем. По желанию Гики (так Лорену нежно называла Рузвельт) после ее смерти все чтиво было обнародовано и вошло в ее биографию, написанную Дорис Фабер и опубликованную в 1980 году.

Но вернемся к Элеоноре. Она активно боролась с проблемами американских женщин, способствовала созданию благоприятных условий работы для них, призывала быть сильными и подавать голос, отстаивать свои права и интересы. Она приобрела женское учебное заведение, назначила себя заместителем директора и стала там преподавать. Открывала новые компании, чтобы дать работу малоимущим жителям сельских регионов.

Она наносила визиты в больницы, тюрьмы, трущобы, детские дома и другие общественные учреждения. Однажды, завидев, в каких ужасных условиях проживают подопечные школы для трудных подростков, она взяла швабру и принялась за уборку.

Леди мира являлась опекуном Национальной молодежной организации, которая боролась с безработицей. Бесстрашно посещала кварталы, где жили темнокожие, и щедро предоставляла им возможности трудоустройства.

Невозможно представить, как ей удавалось все успевать, но она провела почти 6 000 мероприятий, лекций и докладов, около 1400 выступлений с обращениями к народу. С 1934 года публицистка стала вести для журнала Woman's Home Companion свою собственную колонку. С 1945 — для журнала My Day.

Ну а дальше количество публикаций уже было не счесть. Только за 1943 год Элеонора получила более 300000 писем с благодарностями, просьбами и жалобами. Она регулярно выступала по радио, а все свои гонорары (которые составляли около 80000 долларов в год) без остатка жертвовала на благотворительность.

В 1937 году она опубликовала свои личные записи в сборнике "Это моя история". Книга почти мгновенно стала настоящим бестселлером.

Элеоноре удалось обойти своего мужа в рейтинге популярности: в 1939 году 67% американцев поставили ей высшую оценку, а Франклина Рузвельта оценили такой отметкой лишь 58%.

Ее яркая и полная жизнь завершилась 7 ноября 1962 года, когда Элеоноре было 78 лет. В последние годы она был больна: врачи даигностировали рак крови. Но это не предавалось огласке: как может быть "железная леди" больной? Горестное известие о ее кончине The New York Times сопроводило заголовком: "Она символизировала новую роль женщины в мире".