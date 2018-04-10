Здравоохранению Смоленска поможет только Бог?

Медицинские учреждения Смоленской области задолжали поставщикам медикаментов и коммунальным службам более 1,2 миллиарда рублей. Главврачи в шоке — платить зарплаты сотрудникам или закупать лекарства? В кризисной ситуации большинство выбирают третий вариант — наращивать долг, сообщает "Правда.Ру".

В Смоленской области неуклонно растет кредиторская задолженность медучреждений перед поставщиками лекарств и коммунальщиками. Из 73 медучреждений области проблем с долгами нет только в трех. Критическая ситуация (долг в десятки миллионов рублей) - в больницах крупных райцентров: Вязьме, Дорогобуже, Рославле, Починке, Гагарине, Ярцеве. В больницах областного уровня хуже всего обстоят дела в Смоленской областной клинической больнице (СОКБ) (долг - более 150 миллионов) и в Красном кресте. Ответственные за отрасль растеряны и, похоже, не знают, что делать.

Главврачей вынуждают идти на крайние меры. Например, администрация ЦРБ Сафоновского района Смоленской области решила перевести младший медицинский персонал психиатрического отделения из должности санитарок в должность уборщиц производственных помещений. Естественно, с сохранением прежнего функционала. Все подпавшие под такие нововведения уже написали заявления об уходе.

Те из главврачей, кто не может или не хочет так поступать, уходят сами либо их просят уйти. Например, так поступили с главврачом Дорогобужской ЦРБ Владимиром Куриленковым (долг больницы - почти 40 миллионов рублей).

"Ситуация примерно одинаковая во всех районных больницах, у кого-то больше, у кого-то меньше. У нас уже давно долги складывались по коммуналке, мы в этих долгах живем. А остальные больницы с прошлого года начали залезать. Это долги и за коммуналку, и за лекарства. И долг нарастает. Причина — низкие тарифы на оказание медицинской помощи. У нас все деньги уходили на выполнение указов президента на повышение заработной платы, соответственно, оплачивать другие вещи мы не могли. Областной департамент здравоохранения в курсе ситуации, но на совещаниях нам говорят — ничего поделать не можем", — сообщил Владимир Куриленков.

Поставщики лекарств, в результате такого попустительства, превращены в кредитные организации. Опасаясь проблем от властей, на условиях анонимности вот что рассказал один из таких вынужденных кредиторов: "Задолженность перед нами растет уже второй год. Мы, конечно, социально ответственные предприниматели и продолжаем давать в долг департаменту здравоохранения Смоленской области и лечебным учреждениям. Но это не может продолжаться бесконечно, потому что наши резервы тоже на исходе. Мы направляли запросы в прокуратуру области, прокуратура перенаправляет их в контрольно-ревизионное управление областной администрации, оттуда идет требование об оплате больнице, но результат нулевой. В общей сложности нам задолжали почти 40 медучреждений сумму порядка 200 миллионов рублей. Аналогичная картина и у других поставщиков".

Главное управление Смоленской области по регулированию контрактной системы из СОКБ на запросы поставщиков пишет: "Причиной возникшей кредиторской задолженности является отсутствие должного финансирования больницы". Пострадавшие уже обратились в прокуратуру. Ответа пока нет.

А медучреждения Смоленской области, подведомственные ее департаменту здравоохранения, тем временем объявляют новые тендеры. Если ситуацию не переломить, то скоро в Смоленских больницах будут лечить только травами.

С 1 марта освободилось кресло главы областного департамента по здравоохранению. Отставка Владимира Степченкова. Произошло это на фоне того самого лекарственного кризиса.

Недостаточное финансирование системы здравоохранения — общая беда российских регионов. Счетная палата уже сообщила, что в прошлом году бюджеты субъектов РФ выделили только 57 процентов от необходимой суммы.

"В России вообще не существует централизованной системы финансирования медицины: часть средств проходит через Фонд обязательного медицинского страхования, а часть распределяют местные власти. И как раз действия местных властей контролировать достаточно сложно, что и приводит к соблазну сократить расходы и не объявлять во всеуслышание о своих неудачах, — рассказывает лидер движения "Новая Россия" Никита Исаев. — Но, помимо этого, в Смоленской области в здравоохранении есть и другие проблемы. Даже средства, проходящие через территориальное отделение ФОМС, уходят не по назначению. Местное отделение ФОМС было уличено в том, что в рамках квот оплачивало лечение несуществующих пациентов частным (!) клиникам. Также Минздрав РФ недавно отмечал, что в Смоленской области отсутствует системный подход к формированию тарифов на оплату медицинской помощи, из-за чего проявляется недостаточное финансирование медучреждений.

Губернатор Смоленской области Алексей Островский

Губернатор Островский за время своего руководства так и не смог наладить ни стабильного финансирования из регионального бюджета, ни контроля за расходованием средств из Фонда ОМС. В основном его деятельность в сфере медицины сводилась к показному "выбиванию" из федеральных властей лекарств для льготников, которых все равно не хватает. Тем временем больницы и поликлиники лишались возможности самостоятельно закупать те лекарства, которые им действительно необходимы. Нерасторопность Островского привела к тому, что даже место начальника департамента здравоохранения области второй месяц остается вакантным. Вот и получается, что в результате люди остаются без медицинской помощи и могут уповать только на подорожник и старые народные методы лечения подручными средствами".