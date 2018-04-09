Ученые утверждают: суперконтинент Паннотия действительно существовал

Данные представленные геологами, по их мнению, доказывают реальность суперконтинента, существовавшего 600 миллионов лет назад. Согласно существующей гипотезе,

Паннотия начала формироваться около 750 млн лет тому назад в результате разделения предыдущего суперконтинента Родинии на Прото-Лавразию (впоследствии дополнительно разделившуюся и вновь образовавшую Лавразию), протоплатформу Конго и Прото-Гондвану (Гондвану без Атлантики и Конголезской платформы).

Профессор геологических наук Дамиан Нэнс еще в 1980-х годах развивал теорию суперконтинентов. Согласно ей, самый древний суперконтинент — Колумбия — существовал примерно полтора миллиарда лет назад, а после него, спустя 400 миллионов лет, образовалась Родиния.

Эта теория была принята научным сообществом, однако последующее формирование Земли, которое включало суперконтинент Паннотию, долгое время критиковали. Сейчас Нэнс считает, что он и его коллега представили результаты, которые прямо свидетельствуют о реальности древнего континента.

По его словам, столкновение или разрыв в земной поверхности оставляет явные и скрытые следы. К примеру, удар двух континентов, вследствие которого образуется новый, сопровождается возвышением гор. То же самое касается и разрывов. При расползании континенты оставляют рифты — крупные впадины в земной коре. Помимо этого, существуют и неявные следы разрушений. Суперконтиненты влияют на уровень Мирового океана, его химический состав и климат — все эти процессы создают изотопные сигналы, которые легко отыскать в горных породах.

Нэнс объясняет: "Сегодня мы знаем куда больше о том, что происходит в прослойке между поверхностью и земным ядром. Теперь кажется очевидным то, что циклы жизни суперконтинентов играют огромную роль в циркуляции веществ, находящихся в земной мантии. Это, в свою очередь, влияет на магнитное поле Земли. Теперь мы понимаем, как отслеживать циклы суперконтинентов".

В таком случае, по мнению ученого, "изотопные прокси-сигналы" безошибочно указывают на существование Паннотии. "Игнорируя эти прокси-сигналы, — пишет ученый, — мы игнорируем изменения, происходящие в мантии". Временной период, затронувший образование Паннотии, по словам Нэнса, сопровождался изменениями в океане Земли, атмосфере и биосфере, как и предполагали ранее.

В прошлом году авторы другого исследования не стали углубляться в древнюю историю и создали карту тектоники плит, охватывающую 500 миллионов лет.

Земная кора - важнейший источник информации о прошлом планеты. Изучая породы, из которых состоит твердая оболочка Земли, ученые делают выводы о различных геологических процессах и ходе эволюции живых организмов.

При этом изучать, как менялась кора на протяжении миллиардов лет существования Земли, очень трудно: причина в самом строении коры. Ее крупные участки постоянно движутся. В зонах субдукцииодни блоки коры постепенно погружаются под другие, уходя в горячую мантию Земли. Участки плит, погрузившихся в мантию, уже недосягаемы.

Сегодня существуют подробные модели движения плит в течение кайнозоя, мезозоя и палеозоя - эр, составляющих современный геологический эон фанерозой. Этот период начался примерно 542 млн лет назад. 540 млн лет назад произошел «кембрийский взрыв», когда в палеонтологической летописи появилось множество скелетных организмов.