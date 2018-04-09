"Сломанные часы" Нострадамуса

Гадалки, медиумы и прорицатели во все времена притягивали к себе людей. Нередко к их мнению и словам прислушивались более внимательно, чем к ученым. Один из таких провидцев — Нострадамус, который и пять столетий спустя вызывает невероятный интерес своими странными предсказаниями. Действительно ли ли были у него невероятные способности и он мог заглянуть в далекое будущее или все это только мистификация?

Чтобы оценить то, о чем писал Нострадамус, надо понять и время, в которое он жил, и саму его личность. А в описании жизни француза очень много непотнятного. Родился он во Франции в 1503 году. и от рождения носил другое имя — Мишель де Нострам. Родом он был из евреев, перешедших в каталичество. Да и фамилия Нострдам не родовая. Ее получил дед, урожденный Гассоне, когда перешел из иудаизма в католичество.

Это дало возможность его критикам в дальнейшем называть Нострадамуса "тайным евреем". Нострадамусу посвящали колкие эпиграммы и обвиняли то во лжи, то в тайном иудействе, то в сношениях с чертом. Анонимный поэт прозвал его Монстрадамусом. Мишель не остался в долгу, публично обозвав хулителей "скотами и неучами".

Образование Мишель получил прекрасное. С 14 лет обучался в Авиньонском университете, а позднее в Монпелье. Главными пристрастиями будущего пророка были медицина и фармацевтика, а не астрология. Правда, увлечение аптекарским делом едва не стоило Мишелю диплома. В те годы аптекарей и хирургов считали ремесленниками, недостойными обучаться медицине.

Предположительно, после окончания учебы, в 1522-м году он начинает писать свою фамилию на латинский манер, то есть Nostradamus.

В 1546 году едет добровольцем в охваченный чумой Экс-ан-Прованс. Для профилактики дает жителям порошок собственного приготовления: из ириса, гвоздики, тростника, роз и опилок кипариса. С точки зрения современной медицины это дезинфицирующее средство. Чума отступила. Нострадамусу назначили пожизненную пенсию.



Имел восьмерых детей. Был хорошо обеспечен: содержал гостиницу, получал гонорары от издательства, продавал мази и косметические средства. Незадолго до смерти Нострадамуса Карл IX назначил его королевским советником и лейб-медиком. Умер 2 июля 1566 года от осложнений подагры.



Увлекся астрологией Нострадамус, когда ему было уже за сорок. Раз в год издавал огромными тиражами ставшие модными астрологические альманахи. Главный труд "Пророчества Мишеля Нострадамуса" вышел в 1555 году.

Нострадамус жил в действительно непростое время. Голод, войны, болезни, свирепая инквизиция — все это было неотъемлемой частью жизни Франции XVI века. Одной из самых больших бед того времени была чума. В 1537-м году от этой болезни умерла жена Нострадамуса и двое его детей. Все это могло оказать на него решающее воздействие, заставив всерьез заняться не только медициной, но и оккультными науками. Впрочем, это всего лишь догадка.

слава предсказателя ждала Нострадамуса еще при жизни. В 1555? м году ему удалось опубликовать свой первый труд — "Пророчества". Эта книга представляла собой сборник так называемых Центурий. Всего в книге десять Центурий, каждая объединяет сто катренов — четверостиший, написанных в поэтической форме.

Неизвестно, зачем Нострадамусу понадобилось облекать свои мысли в подобную оболочку. Поговаривают, что только так Мишель де Нострдам мог избежать лишнего внимания со стороны инквизиции. Существует и более простая версия. Нострадамус мог использовать сложный для понимания язык специально, дабы предсказания выглядели как можно более расплывчато.

Известность Нострадамусу принесли и астрологические календари-альманахи, которые он издавал. Первый такой альманах увидел свет в 1550-м году. Но вот эти предсказания он делал в прозаической форме. До нас ни одно из этих пророчеств не дошло.

К слову, хорошо известно одно из его сбывшихся пророчеств. В 1555-м году Нострадамус был приглашен к монаршим особам и назначен личным астрологом короля Генриха II. В этот период он записал тридцать пятый катрен первой Центурии, в котором говорится:

Молодой лев превзойдет

старого,

На поле битвы в

одиночном поединке

Он пронзит его глаза

через золотую клетку,

Две раны в одном,

затем умрет

мучительной смертью.

В 1559-м году состоялись торжества по случаю двойной свадьбы. Праздновали бракосочетание дочери Генриха с Филиппом II и сестры Генриха с герцогом Савойским. По случаю знаменательного события был устроен рыцарский поединок. Принял в нем участие и сам король, его соперником был граф Габриэль де Монтгомери.

Во время поединка копье графа Монтгомери сломалось, и его осколок через забрало шлема пронзил череп Генриха. Травма оказалась смертельной, и после долгой агонии монарх скончался.

Правда, в то время проходило столько рыцарских турниров, что четверостишье Нострадамуса можно было бы приписать любому из них. Кроме того, Генрих был ранен не в глаз, кусок копья вошел в череп несколько выше правого глаза. Так что — предсказал или нет Нострадамус мучительную смерть Генриха или нет — дело воображения.

Апологеты Нострадамуса приводят десятки примеров его удачных предсказаний. Он "угадал" гибель на рыцарском турнире Генриха II, указав экзотическую причину смерти (противник ранил его копьем в глаз); предсказал скорую смерть юного короля Франциска II, бездетность его супруги Марии Стюарт и ее многолетнюю вражду с английской королевой Елизаветой.

Король Карл IX и его мать Екатерина Медичи, высоко ценившие дар Нострадамуса, однажды специально приехали в Салон-де-Прованс с просьбой составить им личный гороскоп. За работу Мишелю было обещано щедрое вознаграждение — две тысячи экю. Однако у самого прорицателя это почему-то не вызвало никакого интереса, и он приступил к составлению гороскопа со скукой на лице.

Но вдруг в свите короля он заметил 11-летнего мальчика. Это был дальний родственник короля Генрих Наваррский. Нострадамус уговорил короля оставить их наедине и долго осматривал ребенка, после чего сообщил высоким гостям: мальчик станет королем Франции. Это звучало абсолютно неправдоподобно: у Карла IX было три брата, и все они имели сыновей. И все же предсказание сбылось.

Широкую известность получило последнее предсказание Нострадамуса. 1 июля 1566-го года своему ученику Жан-Эме де Шавиньи Мишель де Нострдам сказал: "На рассвете ты уже не застанешь меня в живых!". На следующее утро пророк умер. Были ли его слова предчувствием, проявлением сверхспособностей или же чистой случайностью? Вероятно, мы никогда этого не узнаем. Однако историки предупреждают: Шавиньи обожествлял учителя, не все данные достоверны.

Труды Нострадамуса содержат апокалиптические пророчества. Апеллирование к религиозной тематике не кажется чем-то странным, если вспомнить о времени, в котором ему довелось жить. В то же время в предсказаниях Нострадамуса можно найти много необычного.

В отличие от традиционных религий Нострадамус предсказывал пришествие не одного, а трех антихристов. "Pau Nay Oloron в жилах больше огня, чем крови" — гласит одно из его посланий. Считается, что Pau Nay Oloron это анаграмма, скрывающая имя одного из антихристов. Если переставить буквы местами, то можно увидеть словосочетание Napaulon Roi (Napoleon Roi) или Наполеон.

Самое невероятное из всех пророчеств описано в двадцать четвертом катрене второй Центурии. Речь идет о пришествии второго антихриста.

Звери, лютые от голода,

переплывут реки.

Большая часть лагеря

будет против Hister'a.

В железной клетке

потащат великого,

Когда Рейн обратит

внимание

на дитя Германии.

Так гласит один из переводов катрена. В образе загадочного "Хистера" многие склонны видеть лидера Третьего рейха Адольфа Гитлера. Впрочем, по мнению критиков, речь идет о древнем названии реки Дунай — Истр. Как бы там ни было, подлинный смысл этого катрена понять почти невозможно, поскольку точного перевода не существует. Единственными людьми, безоговорочно верившими в правдивость этого предсказания, были сами нацисты.

Нострадамусу также приписывают предсказание бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, теракта 11 сентября и даже убийства Кеннеди. Если в предсказании гибели короля Генриха II есть хоть какая-то логика, то в случае с убийством Кеннедиобъяснение едва ли найдется. Сложно себе представить, что в XVI веке на повестке дня стояло убийство американского президента.

Так был ли Нострадамус действительно провидцем или нет? Отвечая на этот вопрос один из ведущих исследователей наследия Нострадамуса, профессор философского факультета МГУ Вадим Сперанский заметил, что пытаясь увидеть в запутанных стихотворных строчках зеркальное отражение реальной жизни, мы забываем о главном: "смысл любого прогноза в том, чтобы вводить нас в сферу возможного, открывать далекие горизонты и усиливать ощущение свободы сознанием возможного".

Иначе говоря, предупрежденный -- вооружен. Нострадамус в образной форме предоставляет нам различные варианты возможного развития событий, и нам выбирать, какой путь окажется "сбывшимся". Собственно, не так уж важно, пророк он или гениальный стихотворец. Важно, что он создал жанр стихотворного политического пророчества. Этот жанр, с энтузиазмом принятый современниками, сохраняет привлекательность до сих пор.

Однако великий предсказатель написал "историю будущего" так путано, что однозначно ее расшифровать ни при его жизни, ни в наше время никто не смог. Как и полагается уважающему себя пророку, Нострадамус предпочитал изъясняться высоким, напыщенным и крайне туманным слогом, полным аллегорий и недомолвок.



К тому же точных дат Нострадамус почти никогда не указывал. Типичное его предсказание выглядит так: "Марс грозит нам военной силой, он семьдесят раз заставит проливать кровь". Не надо обладать слишком буйной фантазией, чтобы подогнать это едва ли не к любой стычке — от семейной драки до мировой войны. С точки зрения тех, кто считает Нострадамуса кем-то вроде нынешних колдунов и "высших магов", морочащих людям головы, в его мистических видениях вообще никакого смысла нет. И все-таки поклонников у него несравнимо больше.

Так или иначе, но к предсказаниям Нострадамуса до сих пор приковано столько внимания. И дело тут не столько в прогнозах, сколько в специфике человеческого сознания. Дело в том, что общество больше всего интересуют темы войны, разрушений или убийств. А это было, можно сказать, главным в его пророчествах.

И еще одна причина, по которой стоит воспринимать многие предсказания скептически. По мнению сторонников Нострадамуса, в его трудах повествуется о событиях далекого будущего. Но было бы гораздо разумней воспринимать послания Нострадамуса в контексте его времени. Пророчества вполне могли быть завуалированными попытками спрогнозировать явления, характерные для той эпохи. Едва ли человека, жившего в XVI веке, сильно беспокоили события XIX или XX века.