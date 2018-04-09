Город мертвецов в Италии - Катакомбы капуцинов

Под монастырем Convento dei Cappuccini в итальянском Палермо находятся знаменитые катакомбы капуцинов. Здесь, в подземных погребениях покоятся останки 8 000 человек — фактически, целый город мертвых.

Особенность этих катакомб в том, что забальзамированные, мумифицированные и скелетированные тела усопших в открытом виде стоят, лежат и висят, образуя довольно страшные композиции. Это крупнейший некрополь мумий в мире.

Это одновременно печальное и величественное место, потому что долгое время катакомбы считались самым элитным кладбищем, на котором хоронили наиболее достойных и знаменитых людей.

Первые капуцины — члены монашеского ордена, представляющего одну из ветвей францисканцев — появились в Сицилии в 1534 году. Поселились они недалеко от Палермо, к западу от городских стен, на землях, где в настоящее время располагается один из районов города — Cuba-Calatafimi.

Им была передана небольшая старая церковь норманнской эпохи Санта Мария делла Паче (Santa Maria della Pace), которая находилась рядом с поселением. В 1565 году часовню решено было реконструировать. Ремонтные работы растянулись на несколько десятилетий из-за постоянно возникавших сложностей и предложений по различным дополнениям. По инициативе одного из покровителей в 1618 году часовня подверглась реконструкции, изменившей полностью ее структуру и размеры.

За эти годы сообщество капуцинов основало небольшой монастырь на принадлежавших им землях, который в дальнейшем расширялся за счет пожертвований горожан. Некоторые завещали свое имущество в пользу братьев ордена. Одним из таких даров явилось здание рядом с церковью Санта Мария делла Паче, которое было передано капуцинам после смерти Дона Оттавио Д'Арагона — одного из богатых покровителей ордена, что позволило создать крупный монастырский комплекс.

Тогда же было положено начало организации подземного кладбища в крипте храма, которое в настоящее время называют Катакомбы капуцинов(Catacombe dei Cappuccini), где первое захоронение прошло в конце XVI века.

Из-за того что в конце XVI века значительно увеличилось количество монахов и послушников, проживавших в монастыре, возник вопрос о том, где погребать останки почивших братьев. Было принято решение об организации захоронения в крипте под монастырским храмом. Первым здесь был захоронен брат Сильвестро из Губбио в 1599 году, а впоследствии здесь же перезахоронены тела нескольких монахов, умерших ранее.

Постепенно в помещении крипты не осталось свободного места, и капуцины прокопали длинный коридор, в котором проводились захоронения умерших монахов вплоть до 1871 года. Богатые и состоятельные монастырские благотворители со временем стали выражать желание, чтобы после смерти их тела были помещены в Катакомбы капуцинов в Палермо.

Для захоронения светских лиц вырыли дополнительные кубикулы и коридоры. Погребение в палермских Катакомбах в XVIII-XIX веках стало престижным. Представители аристократических и состоятельных семей Палермо обращались за разрешением на захоронение к настоятелю монастыря.

По своей структуре катакомбы капуцинов состоят из нескольких коридоров. В Коридоре монахов хоронили, собственно говоря, самих послушников монастыря. Там и сегодня лежат тела 40 наиболее почитаемых монахов, доступ к которым не разрешен никому. Далее Коридор мужчин и Коридор женщин — место захоронения обычных мирян. В Кубикуле (комната, а не коридор в катакомбах) детей захоронены все, кому не исполнилось 14 лет.

В 1882 году были официально прекращены все захоронения в Катакомбах капуцинов, где к этому времени уже покоились примерно 8000 жителей Палермо, монахов и представителей духовенства. После этой даты в Катакомбы были помещены по исключительным и особым прошениям всего несколько умерших, в том числе Джованни Патернити и Розалия Ломбардо. Сегодня именно их нетленные останки являются основной достопримечательностью этого подземного некрополя.

Так почему же тела погребенных мумифицированы? Разгадка — в особенностях катакомб, в почве и атмосфере, из-за этого тела почти не разлагаются. Но своб руку приложили к этому процессу и монахи. Начиная с XVII века применялся специальный метод подготовки останков умерших к помещению в Катакомбы капуцинов: в течение восьми месяцев они высушивались в особых комнатах-камерах под землей.

Затем полученные мумифицированные тела омывали уксусом и одевали в предоставленные родственниками одежды. После этого мумии вывешивали, усаживали и выставляли в открытом виде в кубикулах и коридорах, а некоторые тела укладывали в гробы. Во времена эпидемий тела сохраняли несколько иначе: трупы погружали в растворы мышьяка или извести и после этого выставляли в галереи и залы.

Прославила Катакомбы капуцинов Розалия Ломбардо, двухлетняя девочка, умершая от воспаления легких в 1920 году. По просьбе неутешного любящего отца она была забальзамирована известным мастером некро-мэйк-апа Альфредо Салафией. Результат превзошел все ожидания: прошло уже почти сто лет, а девочка в стеклянном гробу выглядит просто спящей. У нее в абсолютной целостности сохранились волосы, ресницы, брови, и особо слабонервные смотрители склепа даже пустили слух, что ночами девочка открывает глаза.

На это не стоит обращать внимание, а вот узнать секрет волшебного бальзама Салафии очень интересно: современные ученые выяснили, что в состав его входил спирт, формалин, глицерин, цинк и салициловая кислота, а вводился раствор прямо в кровеносную систему. В честь этой девочки часовня Богородицы при монастыре была переименована в часовню Святой Розалии, и девочка находится именно там.