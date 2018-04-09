Самый экстремальный аэропорт мира Кай-Так

Жестокой школой для летчиков и невероятным испытанием для пассажиров всегда был этот аэропорт — один из опаснейших в мире. Вероя и правой служил он Гонконгу более 60 лет.

А поначалу это был небольшой аэропорт, по грунтовой взлетнор-посадочной полосе которого взлетали небольшие легкомоторные самолеты. В 1924 году на этой территории, названной по имени владельцев первой компании, которая начинала здесь работы по отсыпке территории, Кай Так, офицер Гарри Эббот основал авиашколу.

Первый полет из аэропорта был совершен в день китайского Нового года в 1925 году. Вскоре территорию совместно с авиаклубами стали использовать британские Королевские ВВС. К 1935 году Кай Так стал полноценным аэропортом с ангарами и контрольной башней. 24 марта 1936 года аэропорт принял первый гражданский рейс Imperial Airways. Затем в Гонконг стали летать Air France из Индокитая и Pan American из Сан-Франциско.



Между тем Гонконг стал стремительно развиваться, превращаясь в огромный мегаполис. вокруг аэропота как грибы росли высотки, город увеличивался в размерах, население росло бешеными темпами. Вместе с городом рос и аэропорт, становясь все более современным.

Первое расширение аэропорта было проведено японцами в период оккупации. Для целей возведения бетонированной взлетно-посадочной полосы японцы разрушили в 1942 году стены Уолд-Сити, которые использовались как стройматериал.



Аэропорт стал использоваться британскими ВВС сразу после освобождения Гонконга. В 1954 году построенная японцами взлетно-посадочная полоса была признана устаревшей, был реализован проект новой полосы, уходящей в море. Так и появилась знаменитая полоса 13-31. Изначально длина полосы составляла 2194 метра, затем была продлена до 3390 метров.

Однако заход на посадку в него стал сопряжен со смертельным риском.

Дело в том, что Кай-Так расположен среди холмов низко у моря, а самолетам для того, чтобы обогнуть все препятствия на пути, выровняться и успешно сесть, приходилось выписывать невероятные кренделя в полете, пролетать между двумя горами и садиться в нескольких десятков метров над крышами.

Огромные лайнеры начинали снижение над портом Гонконга, с сотнями кораблей на рейде, рабочими и верфями, потом должны были совершить маневр над одним из самых густонаселенных кварталов на земле — Коулун. Дальше пилоту надлежало своим личным глазом обратить внимание на специальный оранжевый маркер, размещенный для визуального ориентирования и заложить самолет в поворот.

Но и это еще не все. Когда до ВПП оставалось около четырех километров, пилот должен был развернуть летающую махину в воздухе на высоте всего пары сотен метров над жилым массивом почти на 50 градусов! А выход на прямую, когда уже можно ничего не опасаться и только сажать самолет, начинался всего за 40 метров до оной.

Посадка осложнялась еще и тем, что в Гонконге морской климат: часто меняется направление ветра, случаются и ураганы, а аэропорт Кай-Так входил в число самых посещаемых.

Сложно себе представить мастерство пилотов, которым приходилось совершать все эти действия и благополучно приземлять тысячи пассажиров ежедневно. А уж понять, что испытывали при этом сами пассажиры, может каждый, кто хоть раз летал на самолете.

Туристы приезжали в Гонконг не только для того, чтобы посмотреть на сам город, но и для ознакомления с этим удивительнейшим зрелищем, когда лайнер в буквальном смысле практически может задеть твою голову. С крыш домов, над которыми проходило снижение, можно было разглядеть мельчайшие детали, даже пассажиров самолета, которые в данный момент сидели, сцепив руки и молились за успешную посадку. Не обходилось и без инцидентов.

Аэропорт были вынуждены закрыть в конце ХХ века по соображениям безопасности. Говорят, что расстроились не только местные жители, которые считали аэропорт здешней изюминкой и отличительной чертой города, но и пилоты, которые говорили, что Кай-Так позволяет оттачивать мастерство до высшего уровня.