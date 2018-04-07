Призрак Павла I и другие тайны Михайловского замка

Этот величественный и необычный дворец, чем-то напоминающий мрачные средневековые постройки, возвышается над берегом Фонтанки. Михайловский замок — память о императоре Павле I, который прожил в нем чуть больше месяца, а затем был убит в собственной спальне.

После смерти своей матери Екатерины Великой, Павел взошел на престол в возрасте 42 лет. Но его правление было недолгим. В общей сложности он царствовал чуть более четырех лет.

Для историков царь до сих пор остается самой загадочной и странной фигурой среди всех правителей страны — вся его не слишлом долгая жизнь окутана тайнами, слухами и легендами. Известно, что Павел панически боялся заговоров. Существует легенда, что ясновидящая предсказала императору не самую лучшую участь. И поведала о будущем всей семьи Романовых. Предсказание сильно потрясло Павла, и он решил защитить не только себя, но и своих потомков.

Может быть поэтому, как рассказывают, он и работал над проектом дворца вместе с архитекторами Виченцо Бренна и Василием Баженовым. К слову, он сам предложил архитекторам наброски будущего замка. По велению Павла Первого здание должно было быть неприступным и удобным для проживания всей императорской семьи.

Павел с нетерпением ждал окончания работ, чтобы поскорее переехать на новое место, где, как ему казалось, он будет ощущать себя в безопасности. Дворец был заложен в 1797 году и построен всего за три года. Все работы проводились в страшной спешке. Больше всего спешил самимператор.

Построили здание не на пустом месте. До него здесь находился летний дворец, построенный самим Растрелли по велению императрицы Екатерины ІІ. В 1754 году в летней резиденции появился на свет наследник — Павел Петрович.

Сама же Екатерина Вторая вскоре предпочла для проживания Царское село. Летний дворец стал постепенно ветшать и был передан на временное пользование Григорию Орлову, а позднее — Григорию Потемкину. В 1796 году было принято решение сломать резиденцию.

Название же выбрано замку было также неслучайно. Согласно существующей легенде, караульный увидал у Летнего дворца человека, появившегося из ниоткуда. Фигура была озарена сиянием. Человек велел построить на месте летней резиденции дворец в честь архангела Михаила. Говорят, часовой поведал историю императору, который решил исполнить повеление святого. В память о явлении святого был воздвигнут памятник у Михайловского замка в виде фигуры солдата в нише.

Склонный к мистике, Павел хотел, чтобы неприступное здание, каким стал Михайловский дворец, охранялось не только не только охраняться солдатами, но и высшими силами. В результате в Михайловском замке в интерьерах есть много магических символов, берущих свое начало в масонстве.

Попасть во дворец можно было лишь по одному из трех подъемных мостов, которые охранялись солдатами. По сути, здание было отрезано от земли рвами с водой Для того чтобы была возможность уйти от убийц и заговорщиков, в здании специально оборудовали множество потайных комнат и подземных ходов.

Михайловский дворец был красив не только снаружи, но и внутри. Его роскошные покои были выполнены для проживания царской семьи. Кроме того, во дворце было множество работ лучших художников той эпохи.

В интерьерах замка блистали потрясающие фрески. В тронном и парадном залах лепнина была покрыта золотом. Для оформления стен и мебели были выбраны самые изысканные ткани. Также интерьеры дополняли мраморные лестницы, камины, всевозможные барельефы, скульптуры.

Все фасады дворца были выполнены по-разному, их украшали мраморные статуи. Но была одна черта, которая объединяла все фасады — это необычный цвет здания — красно-оранжевый. Этот несвойственный для петербургской архитектуры цвет объясняет легенда.

По преданию, Павел присутствовал на балу, где была и его будущая фаворитка — Анна Лопухина. Во время танцев она уронила перчатку, и Павел поднял ее. Красный кирпичный цвет ее и удивил, и очень понравился императору, поэтому он и приказал взять ее цвет за образец.

Замок не принес Павлу ни мира, ни счастья. И он не смог уберечь императора от печальной участи. Боясь исполнения предсказания, Павел приказал построить потайную лестницу в своей спальне, которая вела по трехкилометровому подземному тоннелю в Воронцовский замок. Однако и это не помогло. Император предчувствовал свою судьбу, и в последний вечер, выходя из-за стола после ужина, прошептал: "Чему быть, того не миновать".

Император был убит в собственной спальне в ночь с 11 на 12 марта. Причем убийцы пришли в императорскую спальню именно по тому самому черному ходу, который строился как раз для спасения Павла в случае опасности. Но все получилось иначе. Несмотря на то что замок строился для защиты царской семьи, он не послужил укрытием даже для самого императора.

Павел I увлекался мистикой и нумерологией и считал число 4 своим сакральным числом. В чем-то он оказался прав. Он умер в возрасте 47 лет, как и предсказывал ему старец. В Михайловском дворце Павел успел прожить лишь сорок дней. Царствовал император всего лишь 4 года 4 месяца и 4 дня.

Семья Романовых после убийства срочно покинула злополучное место. Народу было объявлено, что император умер от апоплексического удара. Историки считают, что в заговоре, как обычно, участвовали высокопоставленные аристократы. Тень подозрений в те времена даже легла на сына Павла — Александра І, который якобы знал о готовящемся убийстве, но не предупредил отца.

Дворец опустел, а по городу поползли слухи, что в здании поселился призрак убиенного хозяина. Люди утверждали, что во дворце стали твориться непонятные вещи. Прохожие замечали в окнах свет одинокой свечи, которая витала в темных окнах. Из замка доносились стоны, шаги, музыка из любимого инструмента императора. Люди стали избегать появляться в районе замка.

Чтобы стихли разговоры, подземный ход был заколочен. Однако дурная слава уже прочно закрепилась за дворцом. Целых восемнадцать лет замок простоял закрытым. Для очищения энергетики места трагедии Александр ІІ приказал в спальне обустроить храм. Но и это не помогло. Призрак императора видели и военные, перевозившие имущество царской семьи в Зимний дворец, а прохожие замечали странный силуэт в одном из окон здания.

Многочисленные столкновения с духом убитого императора навсегда закрепили дурную славу за дворцом. Говорят, что даже военные, решившие переночевать в замке из-за непогоды, стали свидетелями странных видений.

Чтобы немного улеглись слухи о неупокоенной душе императора, царская семья приняла решение отдать здание Главному инженерному училищу. Так замок приобрел еще одно название — Инженерный замок. Однако мистические явления не перестали происходить во дворце. По крайней мере, так говорили их очевидцы.

Легенды Михайловского замка и по сей день будоражат умы горожан и гостей города. Смутную тень, блуэжающую по дворцу, видели и столетия спустя. Утверждают, что виной всему — сундук Мальтийских рыцарей, якобы сокрытый Павлом в глубине подземелий под Михайловским замком.